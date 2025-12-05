Connect with us

APIA primește cereri de la fermieri pentru ajutorul de stat în sectorul creșterea animalelor. Termenul limită și sumele acordate

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a anunțat că primește cererile iniţiale anuale de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creşterii animalelor pentru anul 2026.

Termenul limită este 15 decembrie 2025 inclusiv. Cererile trebuie avizate în prealabil de către ANZ.

Cererile se depun la Centrele Judeţene ale Agenţiei, respectiv la Centrul Municipiului Bucureşti, în a cărui rază teritorială se află sediul social al solicitantului.

Valoarea maximă a ajutorului de stat

Valoarea maximă ale ajutorului este stabilită după cum urmează:

pentru serviciile de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei:

  • a) 60 lei/cap pentru rasele de animale din speciile taurine, bubaline şi ecvine;
  • b) 35 lei/cap pentru rasele de animale din speciile ovine, caprine;
  • c) 100 lei/cap pentru rasele de animale din speciile porcine.

pentru serviciile de determinare a calităţii genetice a raselor de animale:

  • a) 140 lei/cap în cazul testării performanţelor producţiei de lapte şi 60 lei/cap în cazul controlului producţiei de carne la speciile taurine şi bubaline;
  • b) 35 lei/cap în cazul testării performanţelor producţiei de lapte, 35 lei/cap pentru producţia de carne, 30 lei/cap pentru producţiile de lână în cazul raselor cu lână fină şi 36 lei/cap pentru producţia de pielicele la speciile ovine şi caprine.

Baza legală o constituie OUG nr. 61/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, cu modificările și completările ulterioare.

Ultimele articole pe alba24
