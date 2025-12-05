A început ultima ediție din 2025 a programului de titluri de stat Fidelis. Cum pot fi cumpărate

Vineri, 5 decembrie, Ministerul Finanțelor a dat startul, vineri subscrierilor în ultima ediție a Programului de titluri de stat Fidelis din acest an. Subscrierile se fac până vineri, 12 decembrie.

Persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani, pot alege dintre următoarele emisiuni, în funcție de moneda și maturitatea dorită:

Titluri de stat Fidelis în lei

7,55% – tranșa specială dedicată donatorilor de sânge, cu scadență la 2 ani;

7,50% – scadența la 6 ani;

7,10% – scadența la 4 ani;

6,55% – scadența la 2 ani.

Titluri de stat Fidelis în euro

6,20% – scadența la 10 ani;

4,75% – scadența la 5 ani;

3,75% – scadența la 3 ani.

Beneficiile speciale pentru donatorii de sânge

Prin tranșa dedicată donatorilor de sânge și oferă cea mai mare dobândă din această ediție: 7,55%.

Cei care fac dovada donării de sânge începând cu data de 1 iulie 2025 beneficiază de condiții preferențiale:

Dobândă maximă: 7,55% pe an.

Pragul minim de subscriere este redus de 10 ori, de la 5.000 de lei la doar 500 de lei.

Se pot investi până la 100.000 lei în această tranșă.

Cum se realizează subscrierea

Subscrierea se poate face prin intermediul rețelei băncilor partenere: BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille (partener Libra Bank).

Praguri minime de subscriere:

5.000 lei pentru emisiunile standard în lei;

500 lei pentru emisiunea dedicată donatorilor;

1.000 euro pentru emisiunile în euro.

Avantajele investiției în Programul Fidelis

În procesul de subscriere a titlurilor de stat Fidelis nu se percep comisioane de către băncile intermediare.

Veniturile obținute, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital sunt neimpozabile.

Deținătorii de titluri de stat Fidelis lansate în cadrul emisiunilor anterioare ajunse la scadență pot reinvesti disponibilitățile neridicate la scadență, prin subscrierea în cadrul acestei noi emisiuni.

Ce trebuie să știi dacă donezi sânge

Pentru a putea dona sânge trebuie să îndeplinești următoarele condiții:

să ai vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 ani;

să fii cetățean român sau (în cazul străinilor) să ai rezidența legală pe teritoriul României de minim 1 an și să poți comunica minimal în limba română;

să ai la tine un act de identitate valabil (C.I., pașaport, carnet de conducere, carnet militar);

să ai o stare generală fizică și psihică bună;

să ai greutatea >/= 50 kg;

să ai tensiunea arterială sistolică între 10 şi 18 mmHg;

să nu fi suferit intervenții chirurgicale în ultimele 6 luni;

să nu fii în evidență cu diverse afecțiuni în tratament (diabet, boli cardio-vasculare, hematologice, renale, infecțioase sau parazitare, reumatologice, neurologice, alergii etc.);

să nu ai predispoziție la sângerare prelungită în caz de leziuni;

femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, de alăptare, în perioada menstruală sau la mai puțin de 5 zile de la ultima zi a ciclului menstrual;

rezultatele analizelor din sângele prelevat din deget, înainte de donare, să fie în limitele acceptabile pentru donare (hemoglobină, glicemie, calciu, trombocite);

vene vizibile, bine conturate. Locul puncției să nu aibă eczeme sau iritații.

