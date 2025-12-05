Connect with us

Economie

A început ultima ediție din 2025 a programului de titluri de stat Fidelis. Cum pot fi cumpărate

Publicat

acum 42 de secunde

Vineri, 5 decembrie, Ministerul Finanțelor a dat startul, vineri subscrierilor în ultima ediție a Programului de titluri de stat Fidelis din acest an. Subscrierile se fac până vineri, 12 decembrie.

Persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani, pot alege dintre următoarele emisiuni, în funcție de moneda și maturitatea dorită:

Titluri de stat Fidelis în lei

  • 7,55% – tranșa specială dedicată donatorilor de sânge, cu scadență la 2 ani;
  • 7,50% – scadența la 6 ani;
  • 7,10% – scadența la 4 ani;
  • 6,55% – scadența la 2 ani.

Titluri de stat Fidelis în euro

  • 6,20% – scadența la 10 ani;
  • 4,75% – scadența la 5 ani;
  • 3,75% – scadența la 3 ani.

Beneficiile speciale pentru donatorii de sânge

Prin tranșa dedicată donatorilor de sânge și oferă cea mai mare dobândă din această ediție: 7,55%.

Cei care fac dovada donării de sânge începând cu data de 1 iulie 2025 beneficiază de condiții preferențiale:

  • Dobândă maximă: 7,55% pe an.
  • Pragul minim de subscriere este redus de 10 ori, de la 5.000 de lei la doar 500 de lei.
  • Se pot investi până la 100.000 lei în această tranșă.

Cum se realizează subscrierea

Subscrierea se poate face prin intermediul rețelei băncilor partenere: BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille (partener Libra Bank).

Praguri minime de subscriere:

  • 5.000 lei pentru emisiunile standard în lei;
  • 500 lei pentru emisiunea dedicată donatorilor;
  • 1.000 euro pentru emisiunile în euro.

Avantajele investiției în Programul Fidelis

În procesul de subscriere a titlurilor de stat Fidelis nu se percep comisioane de către băncile intermediare.

Veniturile obținute, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital sunt neimpozabile.

Deținătorii de titluri de stat Fidelis lansate în cadrul emisiunilor anterioare ajunse la scadență pot reinvesti disponibilitățile neridicate la scadență, prin subscrierea în cadrul acestei noi emisiuni.

Ce trebuie să știi dacă donezi sânge

Pentru a putea dona sânge trebuie să îndeplinești următoarele condiții:

  • să ai vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 ani;
  • să fii cetățean român sau (în cazul străinilor) să ai rezidența legală pe teritoriul României de minim 1 an și să poți comunica minimal în limba română;
  • să ai la tine un act de identitate valabil (C.I., pașaport, carnet de conducere, carnet militar);
  • să ai o stare generală fizică și psihică bună;
  • să ai greutatea >/= 50 kg;
  • să ai tensiunea arterială sistolică între 10 şi 18 mmHg;
  • să nu fi suferit intervenții chirurgicale în ultimele 6 luni;
  • să nu fii în evidență cu diverse afecțiuni în tratament (diabet, boli cardio-vasculare, hematologice, renale, infecțioase sau parazitare, reumatologice, neurologice, alergii etc.);
  • să nu ai predispoziție la sângerare prelungită în caz de leziuni;
  • femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, de alăptare, în perioada menstruală sau la mai puțin de 5 zile de la ultima zi a ciclului menstrual;
  • rezultatele analizelor din sângele prelevat din deget, înainte de donare, să fie în limitele acceptabile pentru donare (hemoglobină, glicemie, calciu, trombocite);
  • vene vizibile, bine conturate. Locul puncției să nu aibă eczeme sau iritații.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 43 de secunde

A început ultima ediție din 2025 a programului de titluri de stat Fidelis. Cum pot fi cumpărate
Educațieacum 26 de minute

Elevă a Liceului Teoretic Teiuș, locul I la șah, faza județeană Alba, Olimpiada Sportului Școlar. S-a calificat la etapa națională
haine cumparaturi negru cropp reducerile cropp
Actualitateacum 36 de minute

Te-ai săturat de negru? Explorează alternativele (P)
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Informații false în numele MAI, legate de supravegherea cetățenilor. Ce spune primarul despre zvonul care a ajuns și la Alba Iulia
pensii 2024
Administrațieacum 2 zile

Amenzi uriașe pentru românii care nu sunt politicoși la ghișeu și nu respectă angajații instituțiilor. Legea a trecut de Senat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 43 de secunde

A început ultima ediție din 2025 a programului de titluri de stat Fidelis. Cum pot fi cumpărate
Blocuri Alba Iulia
Economieacum 7 ore

Românii, tot mai interesați de apartamentele vechi de vânzare. Cât au crescut prețurile. Analiză pe piața imobiliară
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 6 ore

20 decembrie: „Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust”, eveniment dedicat tradițiilor autentice românești, organizat de PSD Alba
Evenimentacum 23 de ore

Legea pensiilor speciale: instanța supremă se pregătește să atace din nou la CCR proiectul de modificare a pensiilor
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum o zi

Mesajul primarului din Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, după meciul Volei Alba cu echipa Turciei, în Liga Campionilor
foto păltiniș arena, concurs
Evenimentacum 3 zile

FOTO: Primul concurs al sezonului 2025-2026 la Păltiniș Arena. Cine sunt câștigătorii competiției Slalom Paralel
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

haine cumparaturi negru cropp reducerile cropp
Actualitateacum 36 de minute

Te-ai săturat de negru? Explorează alternativele (P)
Evenimentacum 3 ore

Care este culoarea anului 2026. Ce semnificații are și cum a fost aleasă de Institutul Pantone
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum 3 zile

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 4 zile

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum o zi

Protocol de acces mai facil la tratament pentru pacienții cu boli rare
Actualitateacum 2 zile

Când intră în conturi, banii pentru beneficiarii programului de fertilizare in vitro. Anunțul ministrului Familiei
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 26 de minute

Elevă a Liceului Teoretic Teiuș, locul I la șah, faza județeană Alba, Olimpiada Sportului Școlar. S-a calificat la etapa națională
Educațieacum 3 zile

Titularizare 2026: cum se calculează media pentru repartizarea pe posturi. Calendar înscrieri, inspecții la clasă, proba scrisă
Mai mult din Educatie