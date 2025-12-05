Connect with us

FOTO: Regulile de circulație cu trotineta sau bicicleta, prezentate de polițiști, elevilor de la o școală din Alba Iulia

Polițiștii din Alba le-au explicat elevilor de la Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” cum să circule în siguranță cu trotineta și bicicleta. Au participat peste 150 de elevi.

Potrivit IPJ Alba, joi, 4 decembrie 2025, polițiștii Serviciului Rutier Alba, în contextul Planului Național de Măsuri ,,Siguranța rutieră pentru pietoni și bicicliști”, au desfășurat 6 activități informativ-educative, pe raza municipiului Alba Iulia, la Școala Gimnazială ,,Ion Agârbiceanu”.

Peste 150 de elevi au participat la aceste activități al căror scop l-a reprezentat conștientizarea importanței respectării regulilor de circulație și consolidarea unui comportament preventiv în trafic.

Cei mici au învățat cum trebuie să traverseze corect strada.

De asemenea, le-au fost transmise informații privind deplasarea, în condiții de siguranță, pe trotinetă, bicicletă, importanța purtării echipamentelor de protecție, obligația de a purta centură de siguranță de către toți ocupanții unui autovehicul și importanța cunoașterii semnalizării rutiere.

