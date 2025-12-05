Connect with us

Ordonanța care permite investiții strategice în industria de apărare, adoptată de Guvern. Sunt vizate inclusiv proiectele din SAFE

Publicat

acum O oră

Ordonanța de urgență care stabilește cadrul necesar pentru investițiile strategice din industria națională de apărare, inclusiv cele finanțate prin programul european SAFE, pentru care România are alocate 16,68 miliarde de euro, a fost adoptat, vineri, de Guvern.

Documentul, inițiat de ministerul de resort, permite lansarea de proiecte destinate consolidării capacităților interne de producție și servicii pentru apărare.

Concret, Ordonanța de Urgență reglementează că statul român poate stabili aspecte de natura a proteja interesul esențial de securitate, chiar și în ipoteza în care ar fi acționar majoritar, potrivit Agerpres.

”Este de asemenea reglementat faptul ca proiectele sunt recunoscute ca investiții de interes public și strategic, ceea ce le oferă un regim accelerat de avizare și posibilitatea utilizării terenurilor scoase din circuitul agricol, atunci când este necesar.

O altă prevedere extrem de importantă pentru industria de apărare, introdusă în această Ordonanță de Urgență este cea care ține de acordarea posibilității ca banii din conturile societăților din industria națională de apărare pot fi utilizați inclusiv pentru TVA-ul asociat proiectelor de investiții.

Interdicție care a blocat demararea unor investitii în ultimii ani. Finanțarea poate proveni din bugetul de stat, inclusiv TVA, prin ministerul de resort, sub forma unui aport la capitalul social, sau din fonduri europene dedicate industriei de apărare.

Statul poate dobândi participații în funcție de contribuția financiară’, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, pentru a derula proiecte în acest cadru, companiile implicate trebuie să aibă statut strategic și să fie supuse supravegherii MEDAT.

De asemenea, este necesar avizul CSAT pentru protejarea intereselor de securitate, precum și avizarea CEISD pentru respectarea regulilor de concurență.

”Investitorii privați trebuie să demonstreze experiență relevantă, capacitate tehnică și financiară, să dețină licențe și know-how adecvat și să finalizeze procedurile de verificare de securitate prevăzute de legislația privind informațiile clasificate.

Dacă un investitor decide să se retragă, operatorul economic are drept de preemțiune asupra acțiunilor, pe baza unei evaluări realizate de un expert ANEVAR”, notează instituția.

Investițiile rezultate sunt înscrise în Planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare, au destinație stabilă și trebuie menținute în funcțiune pe întreaga durată a proiectului.

Conform actului normativ, în cazul încetării asocierii, capacitățile existente sau în curs de realizare trec în proprietatea statului, pentru a asigura continuitatea activităților considerate esențiale pentru securitatea națională.

Ultimele articole pe alba24
