UPDATE Suspiciune de coronavirus la Spitalul Județean din Deva. Simptome de gripă chinezească la o femeie întoarsă din Thailanda

Alertă în județul Hunedoara. Suspiciune de coronavirus la Spitalul Județean din Deva. O femeie de 56 de ani, întoarsă recent din Thailanda, a fost trimisă la Timișoara. Starea febrilă care nu ceda de o săptămână i-a pus în gardă pe medici. Unitatea de Primiri Urgență din Deva este acum restricționată pentru procedura de dezinfectare.

O femeie de 56 de ani, din Deva, a ajuns, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Unitatea de Urgență din Deva. Pacienta acuza o stare de sănătate deteriorată, marcată de o temperatură a corpului care nu scădea de o săptămână, au scris jurnaliștii din Hunedoara.

Hunedoreanca se întorsese recent din Thailanda. Întregul tablou prezentat de femeie, coroborat cu rezultatul investigațiilor medicale, au condus la suspiciunea prezenței unui bolnav afectat de coronavirus.

Medicii hunedoreni au decis că femeia trebuie trimisă la un spital din Timișoara, pentru investigații suplimentare.

Transportul pacientei s-a făcut cu un echipaj SMURD, echipat conform protocoalelor stabilite în acest caz.

UPDATE: Medicii din Timișoara nu confirmă infecția cu coronavirus

„Nu are decât o simplă viroză. Are o stare febrilă, dar nu are simptomele coronavirusului. I-am recoltat analize pentru gripă. Are febră, nu are probleme respiratorii, iar în Thailanda nu este o zonă cu focar de coronavirus. Femeia nu este izolată”, a declarat pentru tion.ro, Cristian Oancea, directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș Timișoara.

Potrivit unui comunicat transmis de Spitalul Județean de Urgență Hunedoara, pacienta suspectă de infecție cu COVID 19 care s-a prezentat în noaptea de sâmbătă spre duminică la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean de Urgență (SJU) din Deva a fost transportată în condiții speciale la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Dr. Victor Babeș” din Timișoara.

Spitalul județean Hunedoara: În urma examenului medical pacienta nu se încadrează în definiția de caz de infecție cu coronavirus. Medicii spitalului recomandă persoanelor care se întorc din zone endemice și prezintă simptome ale gripei să apeleze numărul de urgențe 112 pentru ca pacientul să fie preluat de echipaje pregătite în acest sens și pentru ca personalul medical să fie pregătit pentru preluare. ”În același timp, facem precizarea că Spitalul Județean de Urgență din Deva este pregătit să preia cazurile de gripă, la nivelul unității fiind asigurate atât testele necesare, cât și echipamentul special pentru personalul medical care intră în contact cu pacienții” se mai arată în comunicat.

