Sute de seturi de bijuterii de argint confiscate din magazinele LIDL. Motivul pentru care ANPC a luat decizia

Parcă zilele trec mai repede în decembrie și nu puțini sunt cei care ajung pe ultima sută de metri cu cadourile de Crăciun.

Dacă nu ați reușit încă să cumpărați daruri de sărbători, vă prezentăm câteva idei care să vă ajute să luați o decizie. Aveți ocazia să le faceți o bucurie celor din familie, dar și prietenilor și colegilor, de Crăciun.

Idei de cadouri pentru părinți și socri

Cu siguranță nu vei da greș, indiferent de alegere, pentru că pe ei îi vei mulțumi și cu simpla ta prezență la masă. Totuși, în funcție de buget, pasiunile lor și preferințe, poți alege să le dăruieşti electrocasnice, electronice, poate un nou televizor sau poți alege variante mai economice.

O ramă foto în care să pui poze cu întreaga familie, papuci de casă, o butelie de vin căreia să-i personalize eticheta, un set nou de tacâmuri, pahare de vin sau un coș cadou cu de toate. Poți chiar să îi surprinzi cu bilete la teatru sau la un spectacol de colinde.

Dacă au hobby-uri, poți să te axezi pe ele. O undiță, o tablă de șah, o programare plătită la un salon de înfrumusețare.

Piața de handmade a luat amploare în ultima perioadă. Puteți găsi la târgurile specializate sau chiar pe net diverse obiecte handmade (de la bijuterii, la fulare, accesorii, pahare, farfurii pictate manual). Aveti avantajul că produsele sunt unicat, iar gestul vostru va fi apreciat de cel care primeşte cadoul.

Cadou pentru iubit sau soț

Bărbații au o mulțime de hobby-uri ce te pot inspira în alegerea cadoului perfect pentru Crăciun.

Dacă este mare fan al unei echipe de fotbal poți să-i faci cadou o minge semnată cu autografele fotbaliștilor, ori un tricou personalizat cu numele său pe echipamentul jucătorului preferat l-ar impresiona.

Mari iubitor de gadgeturi, bărbații adoră orice este electronic. Un ceas smart, un acumulator pentru încărcarea telefonului sau o pereche de căști.

Un accesoriu de piele va exprima întotdeauna eleganță, iar o borsetă sau un portofel sunt mereu utile în viața unui bărbat.

Articolele vestimentare sunt și ele apreciate. O cămașă elegantă sau poate o pijama călduroasă, ori o pereche de papuci de casă simpatici vor reprezenta un cadou perfect pentru el de Crăciun.

Băuturile alcoolice sunt un bun cadou de Crăciun pentru bărbați. Optează pentru o sticlă de whiskey vechi sau poate un vin premium bun ori un bax de bere mai rară.

Cadouri pentru iubită / soție

Femeile sunt mereu ușor de impresionat cu orice gest frumos, făcut din suflet. Ele știu să aprecieze un dar personalizat, unic și special, la fel de bine cum și cadourile obișnuite sunt pe placul lor. În primul rând atunci când vrei să faci un cadou trebuie să știi dinainte ce vrei să îi transmiți femeii din viața ta prin darul pe care îl faci.

Atunci când nu știi ce o va impresiona, pune-i într-un plic personalizat o sumă bunicică de bani. Cu siguranță va știi ce cadou să își facă, iar dacă suma este generoasă poate chiar își va lua mai multe obiecte pe care și le dorește.

O cutie cu diferite produse cosmetice de calitate o va impresiona cu siguranță, iar o trusă de cosmetice niciodată nu va fi refuzată.

Articolele vestimentare este întotdeauna bine primite de sexul frumos. Oricâte haine ar avea, una în plus nu strică niciodată. Problema este cu gusturile. Alegerea unei bluze, pulover, eșarfe, tricou sau rochie este o loterie pentru un bărbat. Poți să te ferești de asta dacă alegi o bluza sau un pulovăr călduros cu imprimeuri funny cu Moș Crăciun, fulgi de nea. O altă soluție poate fi și un set de mănuși și căciulă.

Parfumul este un accesoriu nelipsit în viața unei femei, de aceea este un dar apreciat. Înainte să îl cumperi trebuie să dai ”o geană” prin colecția ei de parfumuri și să ochești sticluța care este pe terminate. Cu siguranță este parfumul preferat iar o sticluță nouă va fi extrem de apreciată.

Cel mai tare cadou ar fi o vacanță exotică, undeva unde să scăpați de frigul iernii.

Ce le cumperi nașilor

Puteți alege să le faceți un cadou care să îi mulțumească pe amândoi. Un obiect decorativ, anumite accesorii de bucătărie, prajitor de pâine, blender, o boxă portabilă, un set de veselă fină sau o lenjerie de pat ar putea fi cadoul perfect. Totul depinde de relația voastră.

Mai există varianta halatelor pufoase de baie care sunt atât de utile în perioada rece și, dacă le asortezi cu papucei ce dacă, sigur se vor bucura.

Puteți alege să le faceţi cadou o seară la spa pentru doi, bilete la cinema sau carduri cadou.

Frați, cumnați și prieteni

Alegerea unui cadou de această dată ar trebui să fie mai ușoară, mai ales că vă petreceți cea mai mare parte din timp cu ei, cel mai probabil.

Pijamale, produse pentru îngrijire personală, parfumuri, cărți jocuri pentru PC sau mici lucruri simbolice de Crăciun. Orice variante ați alege, nu prea aveți cum să dați greș dacă vă ghidați după instinct și dacă vă cunoașteți apropiații.

Cadouri pentru copii (1-14 ani)

Cadouri pentru bebeluşi

Pentru bebeluşi şi copilaşii de până la 5 ani, ca părinte trebuie să-i oferiţi cadouri specifice vârstei lor – covoraşe de joc, pături decorative, zornăituri, jucării de pluş din bumbac organic, player muzical sau căţeluşi mecanici care se mişcă, cântă şi latră. Nu-i cumpăraţi maşinuţe, figurine care se pot strica uşor sau orice fel de jucărie cu piese mici ce pot fi înghiţite.

De asemenea, nu-i cumpăraţi jucării de pluş care se pot rupe uşor şi din care să iasă bumbacul ce poate fi înghiţit, nici jucării din materiale toxice precum jucăriile din plumb care sunt interzise. Cumpăraţi animăluţe de pluş care să fie durabile şi de mari dimensiuni care să-i confere bebeluşului iluzia că nu este singur atunci când nu sunteţi în preajmă sau când doarme singur în pătuţul său.

Un ursuleţ de pluş de 1,5 metri ca Winnie the Pooh sau doi şoricei de 1 metru ca Mickey Mouse şi Minnie Mouse sunt exact ce trebuie ca sa-l distragă atunci când părinţii sunt plecaţi pentru câteva minute.

Maşinuţele din plastic cu unelte din cauciuc şi cubuleţe şi cărămizi sunt numai bune pentru orice bebeluş pentru a-l ţine preocupat şi să-i dezvolte aptitudinile inginereşti. Inclusiv o minge mică este ideală căci l-ar ajuta să-şi dezvolte pasiunea pentru sport.

Dar ce cadou să-i luăm unui copil cu vârsta de peste 3 ani?

Probabil vă amintiţi de vremurile când băieţii primeau maşinuţe cu telecomandă şi cămăşuţe de culoare albastră, iar fetele primeau căsuţe cu păpuşi şi rochiţe roz. Era o tradiţie pornită încă din vremurile Angliei Victoriene sau a Franţei Belle Époque când băieţeii primeau soldăţei din plumb specifice sexului masculin, iar fetiţele primeau păpuşi cusute.

Vremurile s-au schimbat, inclusiv mentalitatea umană.

Trăim vremuri în care şi fetele se pot juca cu jucării pentru băieţi, la fel cum băieţii se pot juca cu jucării cândva dedicate doar fetelor. Trăim in vremuri în care identitatea de gen a devenit dezbătută încă de la cea mai fragedă vârsta. De aceea e vital ca părintele să-şi cunoască copilul, să-i urmărească comportamentul. aptitudinile, defectele şi pasiunile.

Fetele se pot îmbrăca în haine băieţeşti care sunt considerate unisex şi se pot juca cu maşinuţe şi cu figurinele de supereroi. Unii băieţi tind să se considere mai degraba fete, ajungând să poarte haine feminine şi să se joace cu păpuşi Barbie sau cu animăluţe de pluş. Nu e nimic ruşinos în asta pentru că un copil îşi poate dezvolta simţurile creative.

Practicarea teatrului cu păpuşi poate să-l ajute în cariera de regizor de filme sau actor. Poate să-şi imagineze nenumărate scenarii în care Ursuleţul Teddy, Mickey Mouse, Spongebob, Homer Simpson, Scooby-Doo, motanul Tom şi şoricelul Jerry, Mario instalatorul, iepurele Bugs Bunny şi Pikachu se joace împreună alături de păpuşile Barbie şi Kent când vin în vizită la căsuţa lor.

Copilaşii pot să devina foarte inventivi la capitolul scenarii. Nu strică să-i dăruiţi şi un personaj din pluş care să servească drept un antagonist, dar care să nu fie prea înfricoşător. Un monstruleţ pufos de culoare mov sau un şarpe verde este suficient.

Puteţi să-i cumpăraţi cărţi cu poveşti pe care să i le citiţi în fiecare seară la culcare.

Unui copil cu vârsta cuprinsă între 4 şi 6 ani (indiferent de sex) puteţi să-i dăruiţi pachete cu piese Lego cu care să construiască castele, turnuleţe, şosele suspendate, fie trenuleţe mecanice cu linii care să fie ansamblate, maşinuţe şi piste auto.

Pentru a-i dezvolta simţul artistic, cărticele de colorat pot fi un început. O minge de fotbal, nişte rachete de tenis, o bicicletă sau echipamentele de înot pot forma un viitor sportiv. Dacă dispuneţi de un buget mare puteţi să-i dăruiţi o maşină în miniatură să se înveţe cu volanul de mic.

Atenţie mare la jucăriile cu piese mici căci minorii pot să nu aibă discernământ şi să le înghită. În privinţa figurinelor de supereroi, evitaţi să-i cumpăraţi personaje violente sau cu trăsături înfricoşătoare.

Spider-Man, fiind rareori violent şi pentru că îi pedepseşte pe răufăcători doar legându-i cu plasă din pânză de păianjen pentru ca poliţiştii să-i preia, este primul supererou pe care ar trebui să-l cunoască un copil mic.

Aşadar, puteţi să-i dăruiţi figurine, tricouri, căni, jachete, pijamale, piese de mobilier, cărticele şi benzi desenate (în caz că ştie să citească) cu Spider-Man. Nu este înfricoşător ca Batman şi nici nu foloseşte întotdeauna forţa brută precum Superman.

Este un erou agil care este foarte inteligent care caută soluţii ingenioase în combaterea infractorilor. Indiferent de vârstă, nu le dăruiţi minorilor figurine, accesorii sau benzi desenate cu Răzbunătorii, Liga Justiţiei, cu mutanţii X-Men sau cu oricare personaj care foloseşte arme letale împotriva inamicilor.

De asemenea, nu e indicat să le cumpăraţi jucării cu tentă politică, religioasă sau pornografică ce-i poate perturba dezvoltarea. Plus că e Crăciunul care este o sărbătoare a armoniei şi nu este benefic să oferiţi cadouri cu caracteristici violente.

Ce cadouri să-i oferim unui elev cu vârsta de 6-14 ani?

Unui elev de clasa I este ideal să-i oferiţi manuale ilustrative de limba română sau alte limbi străine pentru învăţarea facilă a alfabetului sau pentru dezvoltarea vocabularului şi gramaticii.

Pe plan secundar sunt culegerile de matematică şi cărţile cu poveşti, ghicitori şi poezii adresate vârstei unui şcolar de clasă primară, precum şi instrumente de pictat, plastilină şi echipamente sportive. În perioada sărbătorilor de iarnă, cărţile cu poveşti de magie precum cele cu Harry Potter sunt la mare căutare.

De la 8-9 ani puteţi să-i dăruiţi enciclopedii şi atlase de botanică, zoologie, fizică, anatomie, chimie, astronomie, geografie, istorie (atenţie la cărţile de istorie şi anatomie, să nu cuprindă ilustraţii şi conţinut violent sau pornografic) şi romane beletristice destinate vârstei lor.

Dacă doriţi să-l orientaţi spre o carieră medicală, achiziţionaţi un pachet de truse medicale din plastic şi cauciuc pentru copii care să includă corpul uman din plastic cu care să se joace de-a doctorul.

Un set cu instrumente pentru experimente chimice, o cutie cu oasele de dinozaur care să fie ansamblate fără lipici sau un model al sistemului solar i-ar impresiona pe micuţi.

Dacă dispuneţi de un buget mai mare, puteţi să-i cumpăraţi un microscop, un set de un telescop astronomic sau un binoclu pentru a-i stârni interesul pentru mediul înconjurător.

Echipamentele sportive precum o minge de fotbal, baschet sau volei, rachetele de tenis, o bâtă de baseball, acompaniate de tricoul, fularul şi treningul cu sigla echipei favorite pot fi cele mai ideale cadouri pentru un viitor sportiv.

Ca părinte îi puteţi dărui copilului dumneavoastră un câine, o pisică, un peruş, un hamster sau un acvariu cu un peşte care să-l încânte şi să-i ţină companie.

La vârsta şcolară, majoritatea copiilor pătrund în lumea digitală. Este suficient să-i dăruiţi un computer cu procesor Quad Core şi memorie de 8 GB Ram cu funcţia de control parental activată care să-i folosească pentru şcoala, navigarea pe internet, informare pentru redactare eseuri şi proiecte, socializare pe platforme sigure, şi care să-i asigure accesul la documentare, filme, melodii, cărţi în format electronic, aplicaţii şi jocuri destinate vârstei lor.

Chiar dacă dispuneţi de un buget mare, nu vă complicaţi să-i luaţi un iPhone 13 de la un preţ de 1000 de euro. Nu trebuie să vă răsfăţaţi copii cu dadouri scumpe. Un smartphone Samsung sau Huawei la un preţ de 500-1000 lei este suficient şi util pentru comunicare la distanţă, pentru accesul la grupul şcolar de pe WhatsApp şi aplicaţii pentru comandat mâncare sau transport, cât şi pentru joculeţe educaţionale.

Cadouri de Crăciun pentru copiii pasionați de jocuri video

Dar dacă copilul dumneavoastră (cu vârsta de peste 8-10 ani) este un jucător pasionat de jocuri video, cumpăraţi-i jocuri specifice vârstei sale. Mare atenţie pentru că achiziţionarea de jocuri violente interzise minorilor şi dăruirea acestora minorilor este o faptă penală, aşadar, fără jocuri video cu împuşcături, strategii sau jocuri de rol cu conţinut violent şi nud. Majoritatea sunt cotate cu PEGI 18.

Din fericire, pe o piaţă dominată de jocuri violente, există o mare varietate de jocuri pentru copii de peste 7 ani ce pot servi ca cele mai frumoase cadouri. Nintendo Switch este considerată platforma cea mai potrivită pentru minori.

Animal Crossing: New Horizons (pentru toate vârstele)

Mario (pentru toate vârstele)

Plants vs Zombies (pentru toate vârstele)

Sonic (pentru toate vârstele)

The Sims (nerecomandat minorilor sub 12 ani)

Pokemon (pentru toate vârstele)

Minecraft (pentru toate vârstele)

Rocket League (pentru toate vârstele)

Portal (pentru toate vârstele)

Cuphead (pentru toate vârstele)

FIFA(pentru toate vârstele)

Need for Speed (nerecomandat minorilor sub 12 ani)

Rayman Legends(pentru toate vârstele)

Raving Rabbids(pentru toate vârstele)

Zelda (pentru toate vârstele)

Immortals Fenyx Rising (nerecomandat minorilor sub 12 ani)

Angry Birds (pentru toate vârstele)

Chiar şi aşa, o tablă de sah cu piese personalizate, un joc de masă cu cărţi de tip Animaterra sau un exemplar de Monopoly ar putea surprinde plăcut, mai ales că veţi putea petrece seara de Crăciun jucându-vă.

Dar evitaţi să le cumpăraţi jocuri de noroc. Încercaţi să căutaţi exemplare de jocuri care să le pună competenţele copiilor la încercare decât jocuri cu zaruri care se axează pe noroc.

Cadouri pentru adolescenţi (14-18 ani)

Pentru adolescenţi, cadourile pot varia. Trebuie să luaţi în calcul că sunt individualişti, îşi formează propria identitate sexuală, socială şi culturală, şi de asemenea, îşi aleg selectiv anturajul.

În rândul tinerilor şi adolescenţilor de azi s-au dezvoltat subculturi americanizate precum emo, gotic, punk, hippie, metalhead, rapper, hipster, biker, cybergoth, cosplay, geek, incel, Jedi, amish, steampunk, LGBT, redneck, minimalism, nerd, naturism, inclusiv manelismul din România este tot o subcultură.

Ce cadouri să le oferim fără a-i ofensa? Doar nu i-ai oferi un disc cu melodii rock unui prieten manelist? Pentru un rocker biker, un costum cu cravată ar fi un cadou de prost gust, aşa cum un hipster ar respinge geaca de piele ornamentată cu piese metalice şi cu cranii desenate.

De aceea trebuie să vă cunoaşteţi foarte bine colegii şi prietenii, să ştiţi care sunt pasiunile şi hobby-urile lor..

Exemple de cadouri de Crăciun pentru adolescenți

Unui prieten hippie i-ar plăcea un uscător de păr a-şi menţine coafura dreadlock, un tricou roz cu semnul păcii, papuci cu floricele, brăţări şi medalioane colorate cu motive florale sau animale.

Unui prieten emo îi plac pieptenii pentru a-şi întreţine părul drept în franjuri laterale, tricourile, bluzele, pantalonii cu lanţuri şi mănuşile de culoare neagră, ochelarii negri şi curelele argintii.

Unei colege goth îi plac instrumentele pentru machiaj şi cosmetică, tatuajele, fustele şi maieurile de culori întunecate şi cizmele.

Unui coleg punk îi plac jachetele decupate din piele, frizurile punk, discurile de muzică pe care o ascultă, tatuajele şi piercing-urile (atenţie, ultimele două sunt permise doar persoanelor majore de peste 18 ani).

Unui coleg pasionat de filme ştiinţifico-fantastice sau fanteziste este evident ce i-aţi putea dărui – o sabie Star Wars sau un inel inspirat din Lord of the Rings.

Unui hipster i-ar plăcea o pălărie sau o cravată, iar dacă este unul pasionat după istorie victoriană, un accesoriu cu tematică istorică nu strică niciodată.

Un coleg retro-geek ar aprecia enorm o ediţie mai veche a unei reviste de benzi desenate, un joc video vechi specific vârstei sale sau un dvd player

Chiar şi aşa, nu trebuie să generalizăm oamenii. Pot fi şi punk-işti cărora le plac unicornii roz şi persoane hippie cu o latură rock ascunsă, deci cunoaşteţi-vă bine prietenii înainte să le oferiţi cadouri.

Atenţie – nu le oferiţi droguri, alcool, ţigări sau etnobotanice drept cadouri adolescenţilor, pentru că este ilegal. De asemenea, nu-i invitaţi în cluburi sau la petreceri destinate adulţilor.

Jocurile video pot fi ca şi la copii nişte cadouri ideale pentru gamerii împătimiţi. Dar asta nu înseamnă că trebuie să daţi buzna pe Steam şi să cumpăraţi un exemplar de Call of Duty.

Nu uitaţi că adolescenţii sunt tot minori şi ocurile cu conţinut sângeros le sunt interzise. Asta înseamnă că nu au voie să se joace Grand Theft Auto sau Assassin’s Creed care sunt jocuri interzise persoanelor sub 18 ani.

StarCraft II, Total War, Age of Empires sunt strategii ce pot fi jucate de adolescenţi cu vârste de peste 16 ani. Warcraft, Civilization şi XCOM sunt permise persoanelor de la 12-13 ani.

Cărţile rămăn esenţiale la orice vârstă, iar un adolescent ar putea să citească cărţi pentru dezvoltare personală, romane psihologice sau filosofice.

Cadouri pentru adulţi (18-65 ani)

Găsirea unui cadou pentru partenerul tău de viaţă poate să fie o adevarată provocare.Şi femeile şi bărbaţii se simt inconfortabili când vine vorba de alegerea cadoului pentru partenerii de sex opus.

Dar suntem în secolul 21 şi practic, tu ca bărbat poţi să-i cumperi drept cadou soţiei tale un obiect care să-ţi placă. Cum am spus şi la început, nu mai suntem în epoca în care bărbaţii poartă exclusiv pantaloni şi femeile poartă doar rochii.

Trebuie în primul rând să vă cunoaşteţi foarte bine partenerul cu care sunteţi într-o relaţie din moment ce petreceţi împreună. Fiţi atenţi la ce vă zice că-i place şi cadoul pe care îl veţi oferi va fi o surpriză de neuitat pentru persoana iubită.

Când eşti adult şi ai un venit, ai opţiuni nelimitate pentru a-ţi mulţumi partenerul de viaţă. Evident, un Porche, o motocicletă sau un iacht i-ar mulţumi pe majoritatea oamenilor. Însă şi un cadou modest poate să surprindă în mod plăcut. Bineînţeles că un pulover tricotat din lână cu tematică de Crăciun nu ar fi cel mai ideal cadou având în vedere că e purtat doar la masa de Crăciun şi pentru vreo 2-3 minute de poze în grup.

Ca bărbat, ce i-ai putea cumpăra iubitei/nevestei tale?

Având în vedere că nu mai suntem în epoca patriarhatului, poate ar fi ideal să eviţi să-i cumperi tigăi, blender, şorţuri şi alte tipuri de electrocasnice. Femeia nu e menită să stea la cratiţă şi plus că poate să le cumpere singură pe cont propriu dacă doreşte să gătească. Aşasar, fără electrocasnice puse sub bradul de Crăciun!

Poate că sunt bărbaţi cărora le plac uneltele pentru reparaţii în casă sau truse auto, dar e totuşi Crăciunul. Electrocasnicele, ustensilele de grădinărit sau de gătit şi uneltele pentru reparat maşina pot fi cumpărate în orice parte a anului, deci hai să le punem deoparte.

Mai captivante ar fi instrumentele de pictat sau de cântat (de exemplu o vioară sau un pian), tablourile vechi, decoraţiunile de arhitectură interioară, paharele de vin şi şampanie, ustensilele de îngrijit părul, ceasurile de lux, discurile cu melodii clasice de dragoste, piesele de mobilier, articolele şi accesoriile sportive pentru fitness, romanele de dragoste, cd-uri cu filme de dragoste sau de orice alt gen preferat ei, electronicele (tablete şi smartphone-uri personalizate) şi bijuteriile cu diamante.

O femeie pasionată de IT şi de gaming ar putea să fie fascinată de jocuri video precum Red Dead Redemption, Grand Theft Auto, The Witcher, God of War, Skyrim etc. şi nu neapărat de Tomb Raider sau Sims care sunt catalogate ca fiind jocuri adresate jucătorilor de sex feminin.

Dacă staţi rău cu relaţia, încercaţi să jucaţi It Takes Two, un joc ideal cooperativ care vă poate apropia, fiind desemnat şi jocul anului 2021.

Pentru femeile cărora le plac aventurile, nişte instrumente pentru supravieţuire în pădure, corturi, echipamente de înot, hărţi şi busole sunt cele mai potrivite cadouri. Nu este ideal să dăruiţi arme în ziua de Craciun, inclusiv accesorii care conţin oseminte de animale.

În ce priveşte articolele vestimentare, femeile. oricât ar fi preocupate de modă, sunt sătule de genţi, poşete, cizme, pantofi cu toc, sandale, lenjerii şi de rochii conservatoare, fiind obiecte pe care şi le pot achiziţiona singure din veniturile proprii în tot restul anului. De altfel, rochia cu care v-a sedus este cumpărată din banii ei.

Fiţi aşadar atenţi la ce poartă sau ce articole vestimentare îşi doreşte. Trăim în epoca în care femeile poartă cămăşi şi pantaloni la fel ca şi bărbaţii, deci o rochie cu o fustă scurtă ar putea să pice prost.

O geacă de piele cu blăniţă şi piese metalice sau din diamante asortate cu o pereche de pantaloni de piele pot încânta o femeie pasionată de modă. Ori dacă este ecologistă, puteţi să-i cumpăraţi o jacheta denim foarte sexy cu blugi, curele argintii şi cu un maieu decoltat de primăvară ori o salopeta denim cu gulere şi mâneci lungi care să fie confortabiă.

Alte articole vestimenare ce le-ar mulţumi pe femeile moderne din zilele noastre ar ma fi compleurile, hanoracele de sport asortată cu colanţi sau izmene, tricourile lungi până la şolduri pentru vară, cămăşile cu umeri decupaţi, gecile transparente pentru ploaie sau o pereche de bikini pentru excursia la mare de la vară.

În ce priveşte încălţămintea. căutaţi articole care nu le deţine ori ceva inedit care să o impresioneze.

Crăciunul este ideal pentru a dărui haine de primăvară-vară pentru că sunt la reducere, dar mai ales pentru că este anotimpul iernii când majoritatea femeilor au deja haine de sezonul rece.

Poate că nu este ziua de Sfântul Valentine şi nu este cel mai ideal moment pentru a dărui jucării erotice, dar Crăciunul este o sărbătoare în care să vă manifestaţi iubirea unul faţă de altul. Pentru o noapte fierbinte şi obraznică de Crăciun sunt indicate următoarele cadouri pentru un cuplu:

-un pat nou cu o pătură groasă şi cu perne pufoase de culoare roşie

-o pereche de bikini roşii şi fundiţe pentru parteneră

-două căciuli de Moş Crăciun sau doua perechi cu coarne de ren şi nas de Rudolf

-două căni cu ciocolată fierbinte

-două halate pufoase de culoare roşie

Cu acestea puteţi avea o noapte magică şi memorabilă de Crăciun.

Dar ce i-ar putea cumpăra femeia iubitului sau soţului ei?

Depinde ce-i place bărbatului. Un bărbat poate să-şi dorească exact ce-şi doreşte femeia şi nu neapărat piese şi instrumente auto, unelte pentru construcţii, electronice sau în general articole şi accesorii considerate exclusiv masculine cândva.

Ce se întâmplă dacă sunteţi cuplaţi cu un partener provenit dintr-o altă ţară, dintr-o altă cultură, cu altă religie şi cu altă mentalitate?

Trebuie să-i cunoaşteţi cultura foarte amănunţit pentru a-i oferi cadouri care să nu-l ofenseze.

Musulmanii, iudaicii, budiştii şi hinduşii de exemplu nu sărbătoresc Crăciunul. Partenerii atei ar putea fi chiar indiferenţi.

Ortodocşii, catolicii şi protestanţii sărbătoresc Crăciunul în rituri diferite.

Dar asta nu înseamnă că nu puteţi sărbători împreună căci Crăciunul este o sărbătoare a iubirii şi să trataţi ziua de 25 decembrie ca pe o zi ca oricare alta în care să vă iubiţi şi să vă relaxaţi.

În cazul colegilor şi superiorilor de la locul de muncă, dacă se desfăşoară Secret Santa, nu trebuie să cheltuieşti averi pentru cadouri scumpe. E suficient un cadou ieftin, dar inedit şi simbolic care să-ţi încânte colegul sau şeful de la locul de muncă.

Cadouri pentru vârstnici (după 65 ani)

Pe scurt – indiferent că vă sunt părinţi, bunici, rude, colegi de muncă sau profesori, trebuie să le dăruiţi cadouri care să-i facă să se simtă tineri.

