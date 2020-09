Tablete pentru studenți, din fonduri europene. Care sunt condițiile pentru a le primi

Premierul Ludovic Orban a anunțat, joi, că studenții beneficiari ai burselor sociale din universitățile care își încep cursurile online vor primi tablete, urmând ca sumele pentru achiziţionarea acestora să fie decontate din fonduri europene în limita a 50 de milioane de euro.

„Am luat decizia de a sprijini şi studenţii care sunt beneficiari ai burselor sociale pentru universităţile care vor începe online, să decontăm din fonduri europene în limita unei sume de 50 de milioane de euro tabletele care sunt achiziţionate”, a precizat Orban la începutul şedinţei de guvern, potrivit Agerpres.

Premierul a menţionat că în actele normative care urmează să fie adoptate de Executiv este inclusă şi prevederea privind acordarea mesei calde şi pentru pensionarii cu pensia mai mică decât cea socială.

El a mai spus că va fi crescut şi plafonul de decontare din fonduri europene pentru cheltuielile de sănătate generate de noul coronavirus.

Secretarul de stat în Ministerul Fondurilor Europene Carmen Moraru a precizat că pentru şedinţa de guvern este pregătită o ordonanţă de urgenţă care reuneşte mai multe modificări ale unor acte normative, fiind cuprinse şi aceste prevederi.

„Am inclus modificarea OUG 115. De asemenea, am inclus în modificarea Ordonanţei 44 – universităţile de stat vor fi beneficiare de fonduri pentru achiziţionarea de echipamente de protecţie şi unele dispozitive de tipul nebulizatoarelor în valoare de 10 milioane de euro. Faţă de cele 50 de milioane de euro pe care le aveam deja aprobate, pentru această categorie nouă de beneficiari am suplimentat cu încă 10 milioane de euro. (…) În aceeaşi ordonanţă de urgenţă de modificare a unor acte normative am pregătit şi Ordonanţa 43 şi propunem suplimentarea plafonului de decontare pentru aceste tipuri de echipamente la un 1.200.000.000 lei, din realocări din alte programe. (…) Precizez că în acest moment avem depuse proiecte de un miliard de euro, schiţe pe care le vedem în sistem şi tot din axa 9, din care decontăm echipamentele medicale, vom deconta şi echipamentele pentru şcoli, echipamentele de protecţie şi dispozitivele şi containerele sanitare”, a mai spus Moraru.

sursa: agerpres.ro

ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.