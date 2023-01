Tânăr cercetat penal, după ce a fost prins sub influența drogurilor la volan, în Ocna Mureș

Un tânăr din comuna Fărău este cercetat penal, după ce rezultatul testării drogtest a fost pozitiv. Acesta conducea un autoturism, în momentul în care a fost oprit de polițiști.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de luni spre marți, în jurul orei 00.30, polițiștii Serviciului Rutier Alba, în timp ce acționau pe raza orașului Ocna Mureș, au oprit pentru control un autoturism condus de un tânăr de 24 de ani, din comuna Fărău, județul Alba.

În urma testării conducătorului auto, cu aparatul drogtest, a rezultat că era sub influența substanțelor cu efect psihoactiv, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre biologice, pentru stabilirea prezenței, în organism, a substanțelor interzise.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii in fracțiunii de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

