Eveniment

Avertizare Cod Galben de furtuni în Alba și alte județe, până luni seara. Ploi torențiale, grindină și descărcări electrice

meteo vremea nori

Publicat

acum 41 de secunde

Județul Alba alături de alte 12 județe din țară se află luni, 18 august, între orele 12:00 – 23:00, sub avertizare Cod Galben de furtuni. 

Potrivit ANM, este vizată zona Olteniei, sudul Transilvaniei, nord-vestul Munteniei și Carpații Meridionali.

În Oltenia, în sudul Transilvaniei, precum și în nord-vestul Munteniei și în Carpații Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm).

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și pe arii restrânse de peste 40 l/mp.

