Câmpeni

Tânăr din Neamț, cu mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, găsit de polițiști la Câmpeni. A fost dus la penitenciar

Publicat

acum O oră

Un tânăr din județul Neamț, care avea mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, a fost găsit de polițiștii din Câmpeni. Acesta era condamnat pentru tăiere și furt de arbori.

Potrivit IPJ Alba, vineri, 22 august, polițiștii Secției de Poliție Rurală Câmpeni au depistat și reținut un bărbat de 26 de ani, din județul Neamț. Acesta era posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 12 august 2025, de către Judecătoria Roman.

Tânărul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de un an și patru luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori și furt de arbori.

A fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

