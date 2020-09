Tânăr drogat, prins „zburând” cu 187 km/h pe A1 Deva – Sibiu. Alți patru șoferi au trecut pe lângă radar cu peste 210 km/h

Un tânăr în vârstă de 20 de ani, care se afla sub influența substanțelor psihoactive, a fost prins de polițiști duminică, 13 septembrie, în timp ce conducea un autoturism pe Autostrada A1 Deva – Sibiu cu o viteză de 187 km/h. Pe acceași porțiune, alți patru șoferi au fost depistați conducând cu viteze de peste 210 km/h.

Potrivit Poliției Române, aproape 250 de șoferi care au depășit viteza legală pe autostrăzi au fost depistați de polițiștii rutieri, în acest weekend. Aceștia au fost sancționați contravențional și, celor care au depășit cu mai mult de 50 km/h viteza legală, le-au fost reținute permisele de conducere, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule.

În perioada 12-13 septembrie 2020, polițiști rutieri au acționat pe autostrăzi pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului.

Pe parcursul celor două zile, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au depistat 248 de șoferi care au depășit limita legală de viteză, iar în 74 de cazuri au reținut permisul de conducere, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pentru 90 de zile.

De asemenea, polițiștii au depistat 5 persoane care nu foloseau centura de siguranță, 2 autoturisme care prezentau defecțiuni tehnice, iar câte o sancțiune a fost aplicată pentru oprire neregulamentară pe banda de urgență, folosirea incorectă a luminilor și lipsa sistemului de retenție pentru copii.

Totodată, pentru neregulile constatate în trafic, polițiștii care acționează pe autostrăzi au reținut 2 certificate de înmatriculare.

La data de 13 septembrie 2020, polițiștii care au acționat pe autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au depistat un bărbat, de 20 de ani, pe sensul spre Râmnicu Vâlcea, care se afla sub influenta substanțelor psihoactive, respectiv cannabis. De asemenea, șoferul care avea permisul de mai puțin de un an, a fost înregistrat de aparatul radar conducând cu viteza de 187 km/h. În cauză, a fost întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive, tânărul fiind sancționat și pentru depășirea vitezei legale.

La aceeași dată, pe același sens de mers al autostrăzii menționate, polițiștii rutieri au depistat 4 șoferi care conduceau cu vitezele de 215 km/h (2 șoferi), 211 km/h și 217 km/h. În toate cazurile a fost reținut permisul de conducere și au fost aplicate sancțiuni contravenționale.

În după-amiaza zilei de ieri, polițiștii rutieri au depistat pe Autostrada A3, tronsonul Câmpia Turzii – Nădășelu, doi șoferi care conduceau cu vitezele de 204 km/h, respectiv 225 km/h. În ambele cazuri a fost reținut permisul de conducere și au fost aplicate sancțiuni contravenționale.

Poliția Română reamintește că depășirea limitelor legale de viteză și viteza neadaptată la condițiile de trafic reprezintă unele din principalele cauze ale accidentelor rutiere grave produse pe drumurile publice.

Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, viteza maximă admisă pe autostradă este de 130 km/h. De asemenea, trebuie ținut cont de faptul că limita maximă se poate modifica, pentru motive legate de siguranța rutieră, atunci când se circulă în condiții meteo nefavorabile sau pe anumite segmente de drum, acest lucru fiind semnalizat prin indicatoare rutiere.

Depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constituie contravenție și se sancționează cu amendă prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni, respectiv de la 9 la 20 de puncte-amendă.

Totodată, se aplică sancțiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru 90 de zile.

foto: arhivă

