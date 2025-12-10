Connect with us

FOTO: Acțiune în sistem „RELEU” pe DN 1, în Alba. Peste 130 de șoferi vitezomani, amendați de polițiști

Publicat

acum 30 de secunde

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Serviciului Rutier Alba, au derulat marți, 9 decembrie, o acțiune de tip „RELEU”, pe DN1, în colaborare cu polițiștii din județele limitrofe.

Activitatea, coordonată de Direcția Rutieră a Poliției Române, a făcut parte dintr-un demers amplu desfășurat simultan în toate județele traversate de Drumul Național 1, unde echipajele rutiere au acționat coordonat, pentru asigurarea unei intervenții unitare și eficiente pe întregul traseu.

Obiectivul acestei acțiuni l-a constituit reducerea riscului rutier, fiind vizate principalele cauze gereratoare de accidente rutiere, respectiv nerespectarea regimului legal de viteză, depășirile neregulamentare, neacordarea de prioritate și conducerea sub influența alcoolului sau altor substanțe.

În urma neregulilor depistate în județul Alba, polițiștii au aplicat 206 sancțiuni contravenționale, dintre care 135 pentru depășirea limitei legale de viteză și 25 pentru neportul centurii de siguranță. Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut 4 permise de conducere și au retras 7 certificate de înmatriculare.

Totodată, au fost efectuate peste 30 de testări privind consumul de alcool și, împreună cu specialiștii RAR Alba, au fost verificate 17 autovehicule.

Îndemnăm toți participanții la trafic care conduc autovehicule să circule cu prudență și să respecte regimul legal de viteză. Respectarea acestor reguli poate preveni incidente tragice, deoarece neatenția, chiar și pentru o secundă, poate schimba vieți.


