Eveniment pentru promovarea utilizării pistelor de biciclete la Alba Iulia. Tur ghidat și prezentare cu campioni de ciclism

Primăria Alba Iulia organizează marți, 9 decembrie, evenimentul „Comunitatea verde pe două roți”, pentru creșterea utilizării pistelor de biciclete. La Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia, de la ora 11.00 și cuprinde sesiune de informare, prezentare interactivă cu colaborarea unor campioni de ciclism și tur ghidat. Sesiunea este organizată de Asociația Biciclim.

Potrivit primăriei, este primul pas în procesul de implicare a comunității locale în identificarea și depășirea obstacolelor care limitează utilizarea pistelor de biciclete.

”Activitatea se desfășoară în cadrul acțiunii M100 Innovation Studio, o componentă esențială a programului național M100, dedicat sprijinirii orașelor din România în tranziția către neutralitate climatică. Alba Iulia se numără printre cele 10 orașe selectate la nivel național pentru acest program.

În cadrul M100 Innovation Studio, trei provocări urbane majore sunt analizate de orașe lider, orașe urmăritoare, experți și actori locali, cu scopul de a îmbunătăți procesele decizionale, de a identifica blocajele existente și de a genera soluții practice. Alba Iulia a fost desemnată oraș lider pentru o perioadă de șase luni, având ca temă principală creșterea gradului de utilizare a pistelor de biciclete.

Evenimentul „Comunitatea verde pe două roți” reprezintă momentul de lansare a acestui proces colaborativ, care va implica elevi, sportivi, organizații locale, instituții publice și cetățeni”, anunță primăria.

Programul evenimentului

Evenimentul va avea loc la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia (str. Ștefan cel Mare nr. 25) și va începe la ora 11:00.

Sesiune de informare

Participanții vor beneficia de o prezentare interactivă despre: modul de funcționare al bicicletelor, echipamentele necesare pentru utilizarea în siguranță a bicicletelor, beneficiile pentru sănătate, mediu și mobilitate urbană asociate ciclismului.

Sesiunea va fi susținută de Asociația Biciclim, alături de campioni naționali de ciclism din Alba Iulia, care vor împărtăși experiența lor și vor oferi demonstrații practice.

Tur ghidat pe pista de bicicletă

Participanții vor porni într-un tur ghidat pe ruta:

Liceul cu Program Sportiv – zona Mercur – Bulevardul Transilvaniei (până la sensul giratoriu de la capătul bulevardului, fără a intra pe acesta)

cu întoarcele pe traseul: Bulevardul Transilvaniei – zona Mercur – zona Stadion – Liceul cu Program Sportiv.

”Activitatea are scopul de a promova utilizarea infrastructurii existente, de a observa eventualele dificultăți întâlnite pe traseu și de a încuraja comunitatea să contribuie cu idei pentru dezvoltarea unui oraș mai accesibil și mai prietenos cu mediul.

Evenimentul este deschis publicului larg, iar participarea elevilor, bicicliștilor, sportivilor și cetățenilor interesați este încurajată.

Prin acest demers, Alba Iulia își reafirmă angajamentul de a deveni un oraș care sprijină mobilitatea verde și promovează un stil de viață sănătos”, mai anunță primăria.

