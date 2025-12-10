Connect with us

Economie

Ce se întâmplă cu salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2026. Discuții la reuniunea Consiliului Tripartit

Publicat

acum 17 secunde

Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social se reunește miercuri, alături de premierul Ilie Bolojan. Discuțiile include tema salariului minim pe economie de la 1 ianuarie 2026.

Guvernul și partenerii sociali trebuie să ajuungă la un acord în privința majorării sau înghețării salariului minim brut garantat în plată, notează Mediafax.

În 23 octombrie, premierul Bolojan anunța „un acord de principiu” în coaliție pentru ca salariul minim actual, de 4.050 de lei brut, să fie menținut și pe parcursul anului 2026.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, marți, că legea trebuie respectată și salariul minim trebuie să crească în 2026. Peste două milioane de oameni trăiesc de la o zi la alta cu un salariu brut cuprins între 4.050 lei și 4.500 lei. „Un om care muncește trebuie să aibă un trai decent”, afirmă Manole.

„Este puțin. Iar numărul este foarte mare. Faptul de a avea oameni care muncesc și trăiesc în risc de sărăcie mi se pare inacceptabil. (…) Este o linie roșie (dacă nu va fi de acord coaliția cu creșterea salariului minim – n.r.) raportată la puterea de cumpărare a celor care muncesc. Și eu sper să nu încalce linia”, a mai spus ministurl Florin Manole.

Dacă s-ar aplica legea salariului minim, s-ar putea crește salariul minim cu 300 de lei brut sau cu 700 de lei brut, a spus ministrul Muncii, Florin Manole.

Manole este convins că se va naște „o dispută, o dezbatere, o contradicție între opiniile de a nu crește salariul minim pe economie și opiniile de a crește salariul minim pe economie”.

Ultimele articole pe alba24
