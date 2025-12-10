O familie din Alba Iulia oferă o recompensă de 2000 de lei pentru persoanele care gasesc o pisică pierdută.

Din câte se pare pisica s-a pierdut pe data de 5 decembrie și de atunci familia o caută. Animalul s-a pierdut în zona centrului Maria Beatrice.

Cei care au informații sau găsesc pisica pot suna la unul din numele de mai jos.

”S-a pierdut pisicuța din imagine (fetița), în zona fostelor vii, centrul nou Maria Beatrice (str. Ana Aslan), Alba Iulia, platoul de sub pădure. Oricine poate da informații este rugat să sune pe unul dintre numerele: 0724232858, 0722646707”, au transmis stăpânii pisicii.

