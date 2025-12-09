FOTO: Modernizarea DJ 107V Sânmiclăuș-Alecuș-Fărău, finalizată. Consiliul Județean Alba a recepționat lucrările

Modernizarea DJ 107V Sânmiclăuș-Alecuș-Fărău a fost finalizată. Consiliul Județean Alba a anunțat că a recepționat lucrările.

”Tronsonul DJ 107V, între Alecuș și DJ 107D, a fost complet modernizat. Este pregătit pentru trafic în condiții de siguranță și confort.

Recepţia lucrărilor s-a făcut în data de 4 decembrie 2025.

Sectorul modernizat al drumului județean DJ107V, între km 3+150 și km 15+000, are o lungime de 11,537 km și era, până recent, un drum pietruit.

Lucrările au inclus refacerea completă a structurii drumului, a fost modernizat sistemul de scurgere a apelor, iar siguranța circulației a fost asigurată prin semnalizare cu indicatoare, marcaje longitudinale, transversale și montarea de parapete tip N2 și H1”, a anunțat Consiliul Județean Alba.

Drumul face legătura între DJ 107 Blaj – Jidvei (din zona satului Sânmiclăuș) și DJ 107D Ocna Mureș – Fărău.

imagini: Consiliul Județean Alba/ Facebook

