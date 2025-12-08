Connect with us

SONDAJ: Balul Bobocilor 2025 la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia – UAB. Votează Miss și Mister Popularitate Alba24

Publicat

acum 2 ore

Evenimentul mult așteptat de către toți studenții Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia se apropie cu pași repezi. Balul Bobocilor UAB va fi sâmbătă, 13 decembrie 2025, de la ora 18.00 la Centrul Multicultural “Gheorghe Șincai” din Alba Iulia.

Până la eveniment, cititorii sunt invitați să-și aleagă favoriții pentru titlurile de Miss și Mister Popularitate din mediul online, pe Alba24.ro.

Votul se desfășoară în sondajul de la finalul articolului, iar cei care vor aduna cele mai multe voturi vor fi desemnați câștigători.

Înainte de a vota, puteți afla mai multe despre fiecare participant, inclusiv motivul pentru care au ales să se înscrie în această experiență.

Facem precizarea că, din motive evidente de a descuraja și bloca frauda prin vot multiplu, se poate vota o singură dată de pe un IP. Asta înseamnă că, dintr-o locuință sau chiar o instituție se poate vota o singură dată.

Restul persoanelor din casă sau din birou pot vota de pe datele mobile.

Reamintim că sondajul se află la sfârșitul articolului. Se poate acorda un singur vot pentru fiecare categorie (MISS și MISTER). Astfel, cei care vor să își voteze preferatul o pot face până vineri, 12 decembrie, ora 12.00.

Balul bobocilor la UAB 2025

Liga Studenților din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a pregătit pentru participanți și spectatori o mașină a timpului, pentru a călători împreună înapoi în anii 2000.

Cu haine largi pline de imprimeuri fosforescente și MP3 Player-ele încărcate cu cele mai mari Hit-uri Y2K, șase boboci retro vă așteaptă să fiți alături de ei în această spargere a barierei spațiu-timp, pentru a vedea cine o să câștige titlurile puse la bătaie.

Tema se inspiră din reviste precum The Source sau XXL, pentru că în anii 2000 nimic nu îți stârnea interesul mai tare decât cea mai picantă știre.

After party va fi la Hideout, strada Gemina, nr. 13, de la ora 23.00.

Organizatorii au avut grijă ca fiecare așteptare să vă fie îndeplinită cu invitatul special al serii, Macanache, care va încinge atmosfera până când se vor rupe benzile casetelor. Dar până ca Macanache să acapareze publicul, artiștii albaiulieni Scripptic și Sică se vor asigura că energia din sală va fi la cele mai înalte cote.

Bobocii se pregătesc temeinic pentru cele trei probe care o să vă capteze atenția: prezentarea proprie, dezvăluirea talentelor și proba surpriză.

Bobocii UAB 2025

Nicola-Ariana Vlăiconi

Studentă la Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației, specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Sunt o persoană îndrăzneață și creativă, sociabilă și îmi place să învăț lucruri noi. Am ales să mă înscriu la Balul Bobocilor deoarece nu strica o experiență ca aceasta în plus în viața mea.

Iar un lucru pe care trebuie să îl știți despre mine e că pot fi două persoane într-una, eu sau Bibble din Barbie, așa că alege cu grijă cu cine vrei să vorbești.

Bianca Gabriela Apostu

Studentă la Facultatea de Științe Economice, specializarea Economia comerțului turismului și serviciilor

M-am înscris la bal deoarece îl văd ca pe o oportunitate unică în viață, un moment special pe care mi-l doream cu adevărat.

Pentru mine, această experiență nu este doar o seară elegantă, ci și o amintire de povestit peste ani, un prilej care poate lega prietenii și poate deschide noi capitole frumoase.

Îmi place să descopăr locuri noi, iar hobby-ul meu preferat este să călătoresc, deocamdată în România, pe care vreau să o cunosc cât mai bine, iar apoi în întreaga lume. Un alt hobby drag mie este gătitul, o activitate care mă relaxează și îmi dă ocazia să fiu creativă. Ascult muzică ori de câte ori pot și ador să petrec timp cu prietenii, pentru că oamenii dragi fac orice zi mai frumoasă.

Sunt o persoană deschisă, curioasă și mereu în căutare de experiențe care îmbogățesc sufletul.

Cred în frumusețea momentelor simple și în puterea amintirilor care rămân.

Alexandrina-Ioana Boancă

Studentă la Facultatea de Științe Economice, specializarea Marketing

Am ales să mă înscriu la bal pentru că este o experiență unică, îmi place să încerc lucruri noi și să socializez cu persoanele din jurul meu.

Sunt o persoană sociabilă și prietenoasă, mereu deschisă să cunosc oameni noi și să creez legături frumoase. Îmi place să petrec timp în natură și să mă bucur de plimbări, care mă ajută să mă relaxez. În ceea ce fac, pun accent pe seriozitate, implicare și dorința de a progresa.

Am ales să mă înscriu la bal pentru că este o experiență unică și nu merită ratată.

Alexandru Andrei Muntean

Student la Facultatea de Drept și Științe Sociale, specializarea Sociologie

Buna! Mă numesc Alexandru Andrei Muntean, zis și Eminem din Balcani. Am venit aici ca să vă ofer un show de neuitat și o atmosferă cum nu ați mai întâlnit.

Sunt o persoană spontană și dornică de experiențe noi și cât mai unice. Unul din hobby-urile mele este sportul, indiferent de domeniu, cu cât mai special, cu atât mai bine.

Am luat decizia de a fi participant din proprie dorință și pentru a face parte din această experiență unică alături de acești oameni minunați.

Am să pastrez mai multe detalii pentru ziua balului, așa că vă aștept în număr cât mai mare și să nu uitați să mă votați!

Gheorghe-Marius Ciocan

Student la Facultatea de Drept și Științe Sociale, specializarea Kinetoterapie și motricitate specială

Hello. Eu sunt Marius, am 19 ani și particip în acest bal deoarece nu am avut ocazia de a participa la balul bobocilor din liceu din cauza contextului din anii anteriori.

Hobby-uri, hmmm…… îmi place să mă joc pe telefon, să petrec timp cu prietenii, să citesc (doar manga-uri), să mă uit la anime-uri și îmi place fotbalul.

Pot spune că sunt o persoană creativă (ocazional), calmă (majoritatea timpului) și… cam atât.

Mă bucur că am ocazia de a participa la acest bal!

Ionuț Aurel Roșa

Student la Facultatea de Științe Economice, specializarea contabilitate și informatică de gestiune

Sunt Ionuț Aurel Roșa, am 19 ani , sunt student la facultatea de Științe economice specializarea Contabilitate și informatică de gestiune.

Sunt pasionat de dans, muzică și artă și îmi place să îmi creez un loc în care pot lucra și mă pot distra.

Votează Miss și Mister Popularitate Alba24 la Balul Bobocilor de la Universitatea ”1 decembrie 1918” din Alba Iulia

Votează MISS Popularitate Alba24 la Balul Bobocilor de la UAB

Votează MISTER Popularitate Alba24 la Balul Bobocilor de la UAB

foto: Raul Farcaș

