VIDEO: Eveniment pentru promovarea utilizării pistelor de biciclete, la Alba Iulia. Ce provocare au primit elevii Liceului Sportiv

Primăria Alba Iulia a organizat marți, 9 decembrie, evenimentul de conștientizare „Comunitatea verde pe două roți”, un prim pas în procesul de implicare a comunității locale în identificarea și depășirea obstacolelor care limitează utilizarea pistelor de biciclete.

Evenimentul, desfășurat la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia, a inclus o prezentare interactivă despre modul de funcționare al bicicletelor, echipamentele necesare pentru utilizarea în siguranță a bicicletelor, beneficiile pentru sănătate, mediu și mobilitate urbană asociate ciclismului.

YouTube video

Totodată a fost lansată o provocare pentru elevii liceului. În cadrul unui program pilot, aceștia sunt încurajați să vină la școală cu bicicletele în fiecare zi de marți, timp de șase luni.

Elevii au primit carnețele cu 14 spații pentru ștampile. De fiecare dată când vor veni la școală cu bicicleta, vor primi câte o ștampilă. La finalul activității, cei care au completat carnețelele vor primi un premiu surpriză din partea autorităților locale.

Activitatea de marți s-a desfășurat în cadrul acțiunii M100 Innovation Studio, o componentă esențială a programului național M100, dedicat sprijinirii orașelor din România în tranziția către neutralitate climatică. Alba Iulia se numără printre cele 10 orașe selectate la nivel național pentru acest program.

În cadrul M100 Innovation Studio, trei provocări urbane majore sunt analizate de orașe lider, orașe urmăritoare, experți și actori locali, cu scopul de a îmbunătăți procesele decizionale, de a identifica blocajele existente și de a genera soluții practice. Alba Iulia a fost desemnată oraș lider pentru o perioadă de șase luni, având ca temă principală creșterea gradului de utilizare a pistelor de biciclete.

Evenimentul „Comunitatea verde pe două roți” a reprezentat momentul de lansare a acestui proces colaborativ, care va implica elevi, sportivi, organizații locale, instituții publice și cetățeni.

Tur ghidat pe pista de bicicletă

După prezentarea proiectului, elevii au pornit într-un tur ghidat pe biciclete, pe ruta Liceul cu Program Sportiv – zona Mercur – Bulevardul Transilvaniei (până la sensul giratoriu de la capătul bulevardului, fără a intra pe acesta), cu întoarcere pe traseul Bulevardul Transilvaniei – zona Mercur – zona Stadion – Liceul cu Program Sportiv.

Activitatea a avut ca scop promovarea utilizării infrastructurii existente, observarea eventualelor dificultăți întâlnite pe traseu și încurajarea comunității să contribuie cu idei pentru dezvoltarea unui oraș mai accesibil și mai prietenos cu mediul.

