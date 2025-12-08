Connect with us

Blaj

Diana Vereș de la Volei Alba Blaj a fost desemnată voleibalista anului 2025 în România

Publicat

acum O oră

Diana Vereș a fost desemnată voleibalista anului 2025 în România, a anunțat Volei Alba Blaj. Distincția i-a fost acordată la Gala Voleiului Românesc.

”Diana Vereș a fost desemnată voleibalista anului 2025 în România la Gala Voleiului Românesc!

La primul sezon în tricoul Volei Alba Baj, Diana Vereș a câștigat, cu echipa noastră, Campionatul și Cupa României, este finalistă a Cupei CEV 2025 și a debutat în Liga Campionilor 2025/2026!

Diana Vereș este titularul postului de libero al naționalei României, alături de care s-a calificat, în acest an, la turneul final al Campionatului European 2026 și a obținuit medalia de bronz în European Golden League!”, a anunțat CSM Volei Alba Blaj.

De asemenea, la același eveniment, CSM Volei Alba Blaj a fost desemnat cel mai bun club de senioare din România în 2025.

foto: Volei Alba Blaj/ Facebook (Andrei Stânea), captură Youtube FRV

