Administrație
Programul piețelor publice din Alba Iulia în luna decembrie 2025. Când sunt deschise locațiile din centru și stadion, de sărbători
Primăria Alba Iulia a anunțat programul piețelor publice din municipiu în luna decembrie.
În preajma Sărbătorilor de Crăciun, piețele administrate de Primăria Alba Iulia vor funcționa după următorul program:
Piața și Hala Agroalimentară Centru
- deschis zilnic între 6:00 – 18:00, până în 24 decembrie 2025 (inclusiv)
- activitatea se reia în 27 decembrie 2025
- în perioada 12-24 decembrie se comercializează brazi, cetină și vâsc
Piața Volantă Transilvania – parcare Stadion
- deschisă în fiecare vineri; în 26 decembrie, închisă
- sesiune suplimentară: marți, 23 decembrie, orele 7.00-13.00
