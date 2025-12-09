Connect with us

Câmpeni

Concert ”Colinde în Țara Moților” la Câmpeni în 16 decembrie. Artiști consacrați și grupuri tradiționale pe scena casei de cultură

acum 2 ore

Seria concertelor din perioada Sărbătorilor de iarnă continuă marți, 16 decembrie cu evenimentul ”Colinde în Țara Moților”, organizat la Câmpeni.

Concertul va fi de la ora 18.00, la Casa de Cultură ”Avram Iancu” din Câmpeni. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

”În inima Munților Apuseni, acolo unde tradiția este moștenire vie, colindul românesc răsună din generație în generație.

Vă invităm la un concert cu specific autentic moțesc, în care glasurile comunității se unesc cu cele ale artiștilor profesioniști”, anunță Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba.

Colinde în Țara Moților. Artiști invitați

Pe scena Casei de Cultură „Avram Iancu” din Câmpeni vor fi prezenți:

  • Grupul tradițional de tulnicărese „Moațele” din Câmpeni
  • Corul de copii al Parohiei Ortodoxe Române „Izvorul Tămăduirii” din Câmpeni
  • Grupul vocal tradițional ”Țarina” al CupruMin Abrud, grupul de colindători ”Dor” condus de Alin Joldeş și Mirela Mănescu-Felea
  • Ionuț Fulea, Roxana Reche, Dorina Narița, Floricica Moga și Nicolae Plută
  • Orchestra Ansamblului Folcloric al Județului Alba, sub conducerea muzicală a lui Alexandru Pal.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba și Primăria Câmpeni.

