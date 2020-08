Tică Darie, un tânăr activist stabilit la Roșia Montană acum 7 ani, candidează ca independent la primăria comunei

Un activist candidează la primăria comunei Roșia Montană din Județul Alba. Tică Darie s-a stabilit acolo în urmă cu șapte ani, și-a întemeiat o familie și s-a implicat în viața comunității. A decis că este momentul să se implice și mai mult, așa că ideea unei candidaturi i s-a părut soluția.

”Oameni buni, am decis să intru în cursa pentru primăria Roșiei Montane, cât și pentru un loc în consiliul local. De ce? E simplu: pot și vreau să contribui la binele comun al locuitorilor din Roșia Montană, care este acasă pentru mine deja de 7 ani.

Pentru mine s-au schimbat în bine multe lucruri în anii care au trecut de la ultimele alegeri locale. În tot acest timp am lucrat mult pentru a pune în aplicare ceea ce consider că este o viziune sustenabilă pentru Roșia Montană.

Am crescut firma Made in Rosia Montana și anual am suplimentat veniturile a aproximativ 30 de familii din comunitate. Am cumpărat o clădire de patrimoniu în centrul comunei și, alături de o echipă de profesioniști, lucrez zilnic pentru a pune în valoare această mică parte din moștenirea culturală a Roșiei Montane.

Susțin evenimente și acțiuni dedicate tinerilor și copiilor din zonă, convins fiind că educația și alternativele reale vor asigura multiple oportunități generațiilor tinere, așa cum mi-au oferit-o și mie. Toate acestea din afara zonei politico-administrative.

Mi-am întemeiat o familie aici și acum văd chiar mai bine neajunsurile comunei noastre. Din același motiv am putere și energie și speranță. Vreau să mă implic și mai mult în soarta acestui loc binecuvântat și năpăstuit deopotrivă. Vreau ca fiica mea, alături de copiii voștri, să crească și să se bucure de ceea ce poate fi Roșia Montană, la adevăratul ei potențial.

Da, sunt tânăr, mai tânăr decât mulți dintre contracandidații mei. Dar asta înseamnă că am multă energie și putere să iau problemele în piept.

Nu, nu sunt născut în Roșia Montană, dar fiica mea este, ceea ce mă leagă chiar mai mult de acest loc. M-am mutat aici din proprie voință, cu încredere imensă în potențialul Roșiei Montane și m-am încăpățânat în toți acești ani să lucrez, zi de zi, pentru a arăta că este realizabil” a transmis Tică Darie.

