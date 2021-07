Tineri interpreți și instrumentiști din țară participă la Festivalul de Folclor „Sus, sus, sus, la moți, la munte” de la Câmpeni

Muzeul de Științe ale Naturii din Aiud e cel mai vechi muzeu de profil din țară. Deși înființat în 1796, el deținea încă din 1720 o colecție impresionantă, căreia i-au fost adăugate anual piese noi.

Muzeul își are începutul în vechiul „Raritatum et rerum naturalium museum” fondat în anul 1796 la iniţiativa profesorului Benko Ferencz (1745-1816), care a organizat pentru prima dată colecţiile existente în cadrul colegiului Bethlen din localitate. Componenţa patrimoniului muzeal la data înfiinţării ne este cunoscută din „Catalogus raritatum et benefactorum No II”, document ce se păstrează la Biblioteca documentară din oraş.

Dacă la început a funcționat ca un simplu muzeu școlar, anul 1951 a constituit o cotitură în dezvoltarea muzeului, deoarece de la această dată s-au reorganizat colecţiile muzeale şi au fost transformate în expoziţii cu scop educativ. Începând cu aceasta dată, a avut loc divizarea colecţiilor, fiind constituite astfel cele două muzee din localitate: Muzeul de Ştiinţele Naturii şi Muzeul de Istorie. Astăzi, colecția de istorie se află în castelul „Bethlen”, aflat peste drum, în cetatea Aiudului.

În istora sa de trei secole, muzeul a trecut și prin perioade nefaste (devastările din 1848 – 1849, incendiul din 1948). Dar evoluția sa a înregistrat, de regulă, momente de succes cultural, concretizat prin acumularea unei colecții bogate și unice în țară.

Ceea ce azi se poate vedea la muzeu se constituie în nu mai puțin de 52 de colecții (de păsări, mamifere, vertebrate, botanică, etc.), împărțite pe patru săli. Vitrinele expun circa 30.000 de piese, unele autohtone, altele culese din cele mai îndepărtate colțuri ale lumii, astfel că exoticul și uimitorul sunt cuvintele de ordine, fără nici o exagerare.

O singură străbatere a sălilor de muzeu îți oferă o panoramă completă asupra vieții animale, din epocile străvechi până azi. De fapt, ca valoare de patrimoniu și diversitate, Muzeul de Științe ale Naturii din Aiud este al doilea din România, după Muzeul „Grigore Antipa” din București.

Sala I – Geologie, paleontologie

În prima sală sunt expuse colecţiile de paleontologie, mineralogie şi petrografie.

Colecţia de paleontologie, prin fosilele provenite în marea lor majoritate din diferite zone ale Transilvaniei, vorbeşte despre trecutul geologic al regiunii: pot fi admirate astfel fildeşi şi măsele de mamut (Mammuthus primigenius), o tibie de dinozaur sauropod descoperită lângă Alba Iulia, coarne de cerb gigantic (Megaloceros), oase şi dinţi de rinocer lânos (Coelodonta antiquitatis), un craniu de marmotă fosilă (Marmota bobac), maxilar de cal primitiv, etc.

Aceste eşantioane amintesc de vremea nu prea îndepărtată în sens geologic (Cuaternarul), când Transilvania a cunoscut o perioadă de climă aspră şi aridă provocată de calota glaciară din Europa nordică, iar câmpiile sale reci erau străbătute de turme de „elefanţi” uriaşi cu blană, mamuţii, vânaţi de omul primitiv.

Numeroasele fosile de scoici, melci marini, arici de mare, cu forme şi dimensiuni dintre cele mai variate, reînvie în imagine epoci dispărute, când lagunele din golfurile Apusenilor adăposteau faune marine iubitoare de căldură.

Alături de vechile animale, colecţia de paleontologie conţine şi fosile de plante, un exemplar impresionant fiind fosila frunzei de palmier (Sabal major) din Cretacicul superior (70 milioane ani!), descoperită în județul Alba, lângă Vinţul de Jos.

Colecţia de minerale, cuprinde eşantioane provenite atât din România cât şi din alte ţări, exponatele fiind clasificate pe diferite grupe de compuşi chimici.

Tot în această sală se pot vedea fragmente din meteoritul căzut la Mociu (Cluj), în anul 1882.

Sala II – Zoologie

Din sala a doua începe prezentarea animalelor din fauna actuală a globului. Exponatele sunt dispuse în ordine sistematică, începând cu cele mai simple animale, nevertebratele – spongieri, celentarate, viermi, moluște, antropode şi continuând cu primele grupe de vertebrate: pești – torpila, anghila, limba de mare, acul de mare, căluţul de mare, păstrăv, ştiuca, cuib de ghidrin, etc. amfibieni – cu coada – tritoni, salamandre, proteul (din peşteră); fără coadă – broasca râioasă, broasca de lac şi brotăcelul. Reptile – broasca ţestoasă, guster, cameleon, şarpele de sticlă, şarpele de casă, vipere, şarpele coral, aligator, etc..

Se sugerează astfel succesiunea apariţiei în timp a grupurilor de animale.

Interesantă este şi vitrina în care este reprezentat fenomenul de mimetism din lumea animală.

Vitrina cuprinde spre exemplu, celebrul fluture Kallima inachis din sudul Asiei, cu aspect de frunză sau lăcuste asemănătoare cu o rămurică subţire de copac.

Sala III – Zoologie – păsări și mamifere

Sala a treia cuprinde colecţiile de păsări şi mamifere ale muzeului, cu specii din mai multe zone ale globului, cu multe rarităţi, chiar endemisme.

Atrage atenţia şi merită a fi menţionate: pasărea paradisului, (trimisă muzeului de naturalistul Samuel Fenichel în 1892, din Noua Guinee), pasărea kiwi – endemism neo-zeelandez, bufniţa polară, dropia, papagalul uriaş Stringops, cu aspect de bufniţă, pasărea Colibri – cea mai mică pasăre din lume, pinguinul, etc.

Dintre mamifere enumerăm: ornitorincul, cangurul, oposumul, leneşul, furnicarul, tatuul, civeta, hiena, urangutanul, câinele zburător, etc.

Tot în această sală sunt expuşi aşa numiţii ”monştrii”, respectiv animale şi fetuşi umani cu malformaţii: fetus uman cu spina bifida, purcel cu două capete, purcel cu şase picioare, purcel cu opt picioare, pui de găină cu patru picioare, miel cu două capete.

Sala IV – Expoziții temporare

Ultima sală este dedicată expozițiilor temporare și activităților educative. Aici sunt ilustrate evoluția scheletului la vertebrate, colți de fildeș de elefant, cuiburi de păsări, încheind cu scheletul uman.

Program de vizitare

luni: închis

marți – duminică: 8 – 16

Preţ bilete

– copii, elevi, studenți, pensionari: 3 lei

– adulți: 6 lei

– taxa foto: 10 lei

Telefon: 0258.862569

sursa, foto: muzeu-aiud.cimec.ro , Județul Alba – Ghid turistic (F.R.T.)