Tinerii cu vârsta sub 21 de ani nu vor putea participa la jocuri de noroc. Legea anti-păcănele, adoptată de Senat

Tinerii cu vârsta sub 21 de ani nu vor putea participa la jocuri de noroc. Senatul a adoptat, luni ”legea anti-păcănele”, prin care vârsta de acces la aceste jocuri a fost majorată de la 18 la 21 de ani. Votul final va fi la Camera Deputaților.

Propunerea vizează protejarea copiilor și tinerilor de efectele jocurilor de noroc. Inițiativa a fost depusă în Parlament în noiembrie 2025.

Proiectul a fost adoptat de Senat cu 96 de voturi pentru, 8 contra și 2 abțineri.

Acesta prevede interdicția de participare la jocuri de noroc pentru tineri cu vârsta sub 21 de ani.

Interdicții la publicitate online

Un al doilea proiect adoptat luni de Senat stabilește interdicția de difuzare în mediul online, în intervalul orar 06:00-24:00, a oricărui tip de conținut audio, video, imagini care promovează jocurile de noroc.

De asemenea, ar fi interzisă în mediul online difuzarea de publicitate și reclame pentru jocuri de noroc în care sunt prezente personalități ale vieții publice, culturale, științifice, sportive sau alte persoane, care pot încuraja, datorită notorietății, participarea la astfel de jocuri.

Al doilea proiect a fost adoptat de Senat cu 90 de voturi pentru, 9 contra și 10 abțineri, potrivit Mediafax.

Proiectele merg la Camera Deputaților, for decizional.

