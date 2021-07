“Tipul de la cablu” poate fi văzut pe telefonul mobil, într-o aplicaţie simplă (P)

ANAF a lansat sistemul electronic One Stop Shop – OSS prin care s-a introdus regimul special de TVA pentru comerțul electronic și vânzările online.

Aplicația este este pusă la dispoziţia contribuabililor pe portalul www.anaf.ro, a anunţat Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

„În vederea implementării pachetului TVA privind comerţul electronic, a devenit operaţional sistemul electronic One Stop Shop (Regimul special de TVA).

Sistemul facilitează companiilor înregistrarea şi declararea electronică, precum şi plata taxei pe valoarea adăugată aferentă anumitor categorii de bunuri şi servicii, în comerţul transfrontalier Business-to-Consumer (B2C)”, se spune în comunicat.

Ghidul de utilizare a aplicație poate fi descărcat de AICI: Ghid_OSS

Conform ANAF, Ghidul One Stop Shop Guide to the VAT One Stop Shop este disponibil în limba engleză pe site-ul Comisiei Europene, iar în perioada următoare documentul va fi disponibil şi în limba română. Documentul poate fi descărcat de AICI.

Schimbările din comerţul online de la 1 iulie

De la 1 iulie au apărut o serie de modificări cu privire la vânzările online. În urmă cu o săptămână România a fost publicată în Monitorul Oficial transpunerea directivei europene.

În cadrul sistemului actual, bunurile cu o valoare mai mică de 22 de euro importate în UE de către societăţi din afara UE erau scutite de TVA.

Începând cu 1 iulie, această scutire este suspendată, astfel încât TVA să fie percepută pentru toate bunurile care intră în UE – la fel ca în cazul bunurilor vândute de întreprinderile din UE, explica recent Comisia Europeană.

“Studiile şi experienţa au arătat că această scutire era utilizată în mod abuziv, vânzătorii lipsiţi de scrupule din afara UE etichetând greşit transporturile de bunuri, de exemplu telefoanele inteligente, pentru a beneficia de scutire.

Această lacună le permite societăţilor respective să submineze concurenţii din UE şi reprezintă o fraudă estimată la 7 miliarde euro pe an în detrimentul bugetelor din UE, ceea ce duce la o sarcină fiscală mai mare pentru alţi contribuabili”, menţionează sursa citată.

Până acum, vânzătorii online trebuiau să fie înregistraţi în scopuri de TVA în fiecare stat membru în care au o cifră de afaceri care depăşeşte un anumit prag general, care variază de la o ţară la alta.

Modificările aplicate la vânzările online din 1 iulie

Modificările privind comerțul online au intrat în vigoare de la 1 iulie. Astfel, aceste praguri diferite au fost înlocuite cu un prag comun la nivelul UE de 10 000 euro, iar dacă pragul este depăşit, TVA trebuie plătită în statul membru în care sunt livrate bunurile.

Începând cu 1 iulie 2021, România a introdus o serie de modificări ale modului în care se percepe TVA pentru vânzările online, indiferent dacă consumatorii cumpără de la comercianți din interiorul sau din afara UE:

Pentru a simplifica viața acestor societăți și pentru a le facilita vânzarea în alte state membre, comercianții online se pot înregistra acum pe un portal electronic denumit „Ghișeul unic” unde își pot îndeplini toate obligațiile în materie de TVA pentru vânzările lor în întreaga UE.

Acest prag de 10 000 EUR se aplică deja din 2019 pentru serviciile electronice vândute online.

În loc să se confrunte cu proceduri complicate în alte țări, societățile se pot înregistra în propriul stat membru și în propria lor limbă.

Odată înregistrat, comerciantul cu amănuntul online poate notifica și plăti TVA-ul la ghișeul unic pentru toate vânzările sale în UE printr-o declarație trimestrială.

Ghișeul unic se va ocupa de transferarea TVA către statul membru respectiv.

Introducerea unui ghișeu unic pentru importuri destinat vânzătorilor din afara UE le va permite acestora să se înregistreze cu ușurință în scopuri de TVA în UE și să se asigure că suma corectă reprezentând TVA ajunge la statul membru în care este exigibilă în cele din urmă.

Pentru consumatori, aceasta înseamnă mult mai multă transparență: atunci când cumpărați de la un vânzător sau pe o platformă din afara UE înregistrată la ghișeul unic, TVA-ul ar trebui să facă parte din prețul pe care îl plătiți vânzătorului.

Aceasta înseamnă că nu mai există apeluri din partea serviciilor vamale sau de curierat prin care se solicită o plată suplimentară atunci când bunurile ajung în țara dumneavoastră, deoarece TVA-ul a fost deja plătit.

Societățile din afara UE s-au înregistrat deja în număr mare la ghișeul unic pentru importuri, inclusiv cele mai mari piețe online de la nivel mondial, precizează CE în comunicat.

Contextul introducerii noilor reguli pentru TVA

Normele actuale ale UE în materie de TVA au fost actualizate ultima dată în 1993 – cu mult înainte de era digitală – și sunt neadecvate nevoilor societăților, consumatorilor și administrațiilor într-o epocă a cumpărăturilor transfrontaliere online.

Între timp, explozia cumpărăturilor online a transformat comerțul cu amănuntul în întreaga lume și s-a accelerat și mai mult în timpul pandemiei.

Deși noile norme reprezintă o schimbare majoră a modului în care societățile online din UE își administrează necesitățile în materie de TVA, ele vor aduce beneficii suplimentare în ceea ce privește ușurința de a desfășura activități comerciale, vor contribui la reducerea fraudei și la îmbunătățirea experienței consumatorilor care cumpără online în UE.

Un „minighișeu unic” similar pentru TVA funcționează deja cu succes din 2015 pentru vânzările transfrontaliere de servicii electronice.

Extinderea sa la vânzările online de bunuri va oferi și mai multe avantaje comercianților cu amănuntul și consumatorilor online din UE. Reforme similare au fost puse în aplicare și funcționează bine în alte jurisdicții, cum ar fi Norvegia, Australia și Noua Zeelandă.

”Sistemul de TVA al UE a fost actualizat ultima dată în 1993 și nu a ținut pasul cu creșterea în amploare a comerțului electronic transfrontalier, care a transformat sectorul comerțului cu amănuntul în ultimii ani.

Pandemia de COVID-19 a accelerat și mai mult expansiunea comerțului online cu amănuntul și a subliniat încă o dată necesitatea unei reforme pentru a se asigura că TVA-ul datorat pentru vânzările online este plătit țării în care se află consumatorul.

Noile norme răspund, de asemenea, necesității de a simplifica viața, atât a cumpărătorilor, cât și a comercianților”, mai precizează CE.

