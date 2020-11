Tot mai multe cereri de donare plasmă de la persoane vindecate de COVID în Alba. Detalii de la Centrul de Transfuzie Sanguină

Solicitările pentru plasmă de la donator vindecat de Covid-19 (PPC-DV-COVID -19) sunt tot mai numeroase, având în vedere creșterea constantă a numărului de îmbolnăviri, în județ și în țară. Pentru ca acești pacienți să poată fi salvați, este nevoie de donatori, transmit reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Alba.

Donând plasmă, aceste persoane pot contribui la vindecarea pacienților diagnosticați cu COVID-19, aflați la ATI.

Potrivit sursei citate, documentele ce trebuie prezentate de potențialul donator de plasmă și intervalul minim de timp care trebuie să treaca până la donare sunt:

Acte prin care se dovedește istoricul de infecție cu SARS CoV-2:

1.Bilet de externare / Scrisoare medicala cu diagnosticul COVID-19 ( confirmat prin RT-PCR ) ; Se poate dona la minim14 zile de la confirmarea vindecarii .(RT-PCR-Negativ)

sau

2.Bilet de externare /Scrisoare medicala cu diagnosticul COVID-19 (confirmat prin RT-PCR), cu mentionarea perioadei de izolare ulterioara externarii : Se poate dona la minim 14 zile de la incetarea perioadei de izolare.

sau

3.Test RT-PCR pozitiv pentru infectia cu SARS Cov-2 si un document eliberat de DSP ,care atesta incetarea perioadei de izolare , in conditiile in care nu a fost internat ;Se poate dona la minim 14 zile de la incetarea perioadei de izolare.

sau

4.Test RT-PCR pozitiv ,pentru infectia cu SARS -Cov-2 efectuat in urma cu cel putin 28 de zile, in conditile in care nu a fost internat sau inscris in evidenta DSP; se poate dona la minim 28 zile de la efectuarea testului.

sau

5. Rezultat pozitiv la o testare serologica (cantitativa) de anticorpi anti-SARS CoV-2 Ig G,efectuata voluntar ,in cazul persoanelor asimptomatice care nu au fost confirmate printr-un test RT_PCR pozitiv. Se poate dona la minim 14 zile de la efectuarea testului.

Pentru a dona plasma persoanele vindecate de COVID-19 trebuie sa indeplineasca conditiile donarii de sange obisnuite.

Cele mai importante dintre acestea: persoane sanatoase, (fara afectiuni acute sau cronice), care nu fac tratament medicamentos, grupa de varsta 18-60 ani; fara interventii chirurgicale, tatuaje, pearcing, acupunctura – în ultimele 6 luni; greutate minima femei – 57kg; barbati – 60kg.

Program: Luni -Vineri 7.30-12.00

Informatii la telefon: 0258834050