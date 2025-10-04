Connect with us

Eveniment

Traficul rutier din Alba, supravegheat sâmbătă cu radarele mobile e-SIGUR. Amenda vine direct acasă

Radarele pe trepied

Publicat

acum 4 secunde

Polițiștii rutieri acționează sâmbătă, 4 octombrie 2025, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice.

Potrivit IPJ Alba, sistemele e-Sigur acționează în zonele cu risc rutier din județul Alba.

Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile.

Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.

Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.

Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.

Foto: Arhivă

