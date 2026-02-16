Baterie de stocare a energiei electrice de 120 MWh, la Teiuș. Acordarea autorizației de înființare, pe ordinea de zi a ANRE

Baterie de stocare a energiei electrice de 120 MWh, la Teiuș. O instalație de stocare a energiei electrice, cu o capacitate de circa 120 MWh, urmează să primească autorizația de înființare de la ANRE. Noua investiție va fi amplasată la Teiuș, în Alba, lângă un parc fotovoltaic de 60 de MW pe care danezii de la Eurowind Energy l-au inaugurat anul trecut.

Instalațiile de stocare a energiei electrice joacă un rol esențial în stabilizarea rețelelor electrice, permițând acumularea energiei în perioadele de producție excedentară și furnizarea acesteia atunci când cererea depășește producția instantanee.

Pe ordinea de zi a ședinței Comitetului de reglementare al ANRE de marți, 17 februarie, se află proiectul de decizie și raport privind acordarea Autorizaţiei de înfiinţare solicitată de

societatea Teiuș Solar SRL pentru realizarea noii capacităţi energetice - Instalație de stocare a energiei electrice - IS Teiuș.

Proiectul urmărește construirea unei infrastructuri noi de stocare a energiei electrice în baterii de acumulatori, cu o capacitate de stocare de minim 116,96 MWh. Pe lângă instalația de stocare, se vor construi instalații conexe, se va amenaja terenul și drumurile de acces interioare.

Investiția este estimată la peste 215,5 milioane de lei, din care valorea finanțării nerambursabile din PNRR este de 37,8 milioane de lei.

Noua instalație de stocre a energiei electrice v-a fi amplasată lângă Parcul Fotovoltaic Teiuș, ce are o capacitte de 60 de MW și, potrivit estimărilor, va contribui la o scădere anuală a gazelor cu efect de seră cu peste 37.000 de tone.

Parcul fotovoltaic de la Teiuș este o instalație cu structură de tip tracker, care permite panourilor să urmărească automat soarele pe parcursul zilei, pentru o producție mai eficientă de energie.

În infrastructura parcului fotovoltaic Teiuș se află și o stație de transformare internă 110/20kV, 80 MVA, construită la cele mai înalte standarde, pentru a asigura integrarea eficientă a energiei produse în rețeaua națională.

Teiuș Solar SRL este parte a grupului Eurowind Energy A/S din Danemarca. Acest grup dezvoltă, construiește și operează centrale electrice care generează energie electrică curată și fiabilă.

