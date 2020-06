”Transilvania e frumoasă” – Concurs de fotografie organizat de Hotel Transilvania, pentru a atrage turiștii în Alba

În dorința de a impulsiona turiștii să călătorească și să descopere județul Alba, Hotel Transilvania din Alba Iulia a lansat concursul de fotografie ”Transilvania e frumoasă”, punând la bătaie ca premiu un sejur de două nopți, într-o cameră de 4 stele.

Organizatorii anunță că data limită de înscriere la concurs este 14 iunie, iar până în prezent sunt peste 100 de lucrări înscrise în competiție.

”Știm că Transilvania e frumoasă!

E momentul să călătorim și să ne redescoperim țara. Ne plac tradițiile, oamenii, clădirile vechi, dar și cele noi! Suntem vrăjiți de peisajele ei și ne fascinează detaliile fiecărei flori. Dacă și tu ai văzut frumusețea Transilvaniei, trimite-ne o poză cu cadrul tău preferat.

Dacă imaginea ta va fi aleasă câștigătoare, îți oferim un sejur de două nopți la Alba Iulia, într-o cameră de 4*, decorată cu poza care ți-a adus premiul.

Nu trebuie să fii fotograf profesionist, ci trebuie doar să descoperi acel cadru care să ne spună cât de frumoasă e Transilvania”, spun organizatorii concursului.

*Premii:

Se vor acorda două premii constând într-un sejur de 2 nopți la Alba Iulia. Locație cazare: Hotel Transilvania Alba Iulia, cameră deluxe 4*. Servicii incluse: cazare și mic dejun pentru 2 persoane, cadou de bun venit.

Camera în care câștigătorii vor fi cazați va fi decorată cu fotografia lor câștigătoare

*Regulament:

Poza va fi transmisă pe adresa marketing@hoteltransilvania.eu, însoțită de următoarele informații:

– Numele și prenumele celui care a realizat fotografia

– Locul unde a fost realizată fotografia

Fiecare participant la concurs poate trimite pe adresa de e-mail maximum 5 fotografii în format digital. Dacă se transmit mai multe fotografii, acestea trebuie trimise în cadrul mai multor mesaje separate.

Participanţii trebuie să aibă drept de autor sau drept de folosinţă asupra fotografiilor trimise în concurs. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea în cazul în care aceste fotografii nu aparţin celor care le-au trimis. Competitorii cedează dreptul de folosinţă așa cum este descris în continuare.

Primele 30 de fotografii alese de către juriu vor fi publicate pe rețelele de socializare sau în alte spații fizice sau virtuale aparținând Florea Grup. Cele 2 fotografii câștigătoare vor fi tipărite și afișate în camerele ocupate pe o perioadă de minim 2 ani, menționându-se numele autorului.

Câștigătorii vor fi aleși în urma jurizării, așa cum este aceasta descrisă în capitolul următor.

Organizatorul acestui concurs este Florea Grup SRL prin punctul său de lucru Hotel Transilvania.

*Specificații tehnice:

– Fotografiile trebuie făcute pe teritoriul Transilvaniei.

– Fotografiile trebuie să fie la rezoluție de print, calitate la 300dpi. (în cazul în care autorul a transmis o fotografie la o calitate mai slabă, el va trebui să transmită fotografia la dimensiune maximă dacă este ales câștigător. Specificații: rezoluție minim 3.000px latura mare, latura mică va fi proporțională.). Fotografia nu trebuie să conțină watermark sau un alt indicator care ar putea influența decizia juriului.

– Formatul de fisier: .jpg. Fotografiile pot fi alb negru sau color

– Se acceptă prelucrarea pozelor la nivel de corecții de bază (brightness/contrast, levels, unsharp, crop, wb, etc.), atât timp cât aspectul nu se depărtează mult față de fotografia originală. Întrucât originalitatea și autenticitatea pozei va fi unul dintre elementele punctate de către juriu, nu recomandăm editarea exagerată a fotografiilor (exagerarea culorilor, a contrastului, etc) sau alte manipulări evidente (adăugarea/scoaterea elmentelor in fotografie, cloning, healing, filtre art etc).

*Jurizare:

Clasificarea va fi făcută pe baza a două note, care vor fi acordate în etape succesive.

Prima etapă o reprezintă votul juriului, care reprezintă 70% din nota finală. Juriul va fi format din specialiști interni și externi ai companiei:

– Director general

– Director marketing

– Fotograf

– Ghid turistic

– Reprezentant agenție de turism

– Reprezentant organizație publică de promovare a turismului

Juriul va acorda fiecărei fotografii un punctaj de la 1-5 ținând cont de următoarele:

– Calitatea artistică indiferent de tipul de aparatului de fotografiat

– Originalitate

– Încadrare în temă

Primele 30 de fotografii alese vor trece în faza 2 a concursului, bazată pe votul publicului.

*30% va reprezenta votul publicului:

Pozele vor fi incarcate pe pagina de Facebook, iar publicul va avea la dispozitie 7 de zile pentru a vota.

Punctajul se va da în funcție de numărul de voturi (like-uri/ comentarii/ reacții)

ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.