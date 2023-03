Trei vinuri de JIDVEI medaliate cu AUR la Berliner Wein Trophy. În competiție au fost înscrise 14.000 de vinuri din toată lumea

Jidvei, regele vinului din România și-a mai adăugat trei medalii de aur în salba de premii obținute de-a lungul anilor. Compania-fanion a vinului românesc a obținut trei noi medalii de aur la unul dintre cele mai mari concursuri de vinuri desfășurate în Germania, la Berlin.

Berliner Wein Trophy a devenit una dintre cele mai importante degustări internaționale de vinuri, sub patronajul OIV – International Organisation of Vine and Wine și UIOE – Union Internationale des Œnologues

Cu 400 de jurați și peste 14.000 de vinuri înscrise, Berliner Wine Trophy este una dintre cele mai mari competiții de vin din lume.

Distincțiile obținute de Jidvei sunt mărturie a muncii și pasiunii pe care cea mai mare podgorie din România o dedică artei vinului.

AUR pentru Jidvei la Berliner Wine Trophy :

Castel Traminer Roz 2017

Owner’s Choice, Maria Riesling

Nec Plus Ultra Sauvignon Blanc 2022

Distincţiile completează seria de recunoaşteri internaţionale ale calităţii produselor companiei din judeţul Alba.

Jidvei deține cea mai mare plantație de Sauvignon Blanc aflată într-un singur areal din Europa, vinurile produse din acest soi fiind deseori premiate la concursurile internaționale de profil.

Jidvei este cel mai mare producător de vin din România, având 2.500 de hectare de vie și crame dotate cu cele mai performante echipamente, situate la Jidvei, Blaj și Bălcaciu.

Compania Jidvei produce vinuri de origine controlată de pe Valea Târnavelor. În zona DOC “TÂRNAVE” – sub denumirea JIDVEI se produc unele dintre cele mai apreciate vinuri și spumante românești, calitatea acestora fiind confirmată an de an de medaliile obținute la competiții internaționale.

Vinurile de Jidvei au fost distinse în ultimii ani cu peste 200 de medalii în cadrul celor mai prestigioase concursuri de profil din lume.

Sauvignon Blanc din gama Nec Plus Ultra este un vin memorabil prin bogăția aromatică, trandafiri, piersici și coacăze negre, completate de savoarea fructelor exotice.

În anul lansării sale, a fost cel mai premiat vin alb românesc, fiind distins cu opt medalii la cele mai importante concursuri internaționale. Vinul produs în cramele de la Jidvei a reușit să obțină și medalii de aur la cea mai mare competiție mondială dedicată vinurilor sauvignon, ”Concours Mondial du Sauvignon”.

