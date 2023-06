Tudor, fiul marelui artist Nicolae Furdui Iancu s-a căsătorit civil, la Alba Iulia. Cine este aleasa inimii

Cântărețul de muzică populară, Tudor Furdui Iancu, fiul marelui artist Nicolae Furdui Iancu s-a căsătorit cu aleasa inimii.

Cea care a făcut marele pas alături de artist este Loredana Ramona, o tânără de 29 de ani din Timișoara, care de profesie este asistent medical.

Cei doi s-au cunoscut în 2021, iar doi ani mai târziu au decis să ducă relația la un alt nivel.

Cântărețul a făcut anunțul, într-o postare pe Facebook, în data de 31 mai 2023.



De asemenea a dat și o declarație pentru star popular.ro, unde a povestit că exemplu pentru viața de cuplu au fost chiar părinții săi.

”Sfaturi, nu pot să spun că le-am primit pe cale verbală, i-am urmat modelul, el este un om vertical care a format o familie frumoasă, a știut să întrețină relația și familia, să nu se despartă așa cum se întamplă în zilele noastre, mai ales în lumea artistică.

Ma simt privilegiat că am putut să-i urmez sfatul prin exemplu viu, fără să fie nevoit să-mi spuna cum să fac. Eu am privit și am bagat la cap”, a precizat Tudor Furdui Iancu pentru starpopular.ro.

Acesta a mai spus că în luna iulie, va avea loc și cununia religioasă la Catedrala din Alba Iulia și petercerea la un restaurant de lângă oraș.

foto: Adrian Cernat, Facebook Tudor Furdui Iancu.

