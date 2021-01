Un angajat din doi ia în calcul schimbarea locului de muncă în acest an. Care sunt motivele

Elevii Colegiului Național ”Titu Maiorescu” din Aiud se opun propunerii Inspectoratului Școlar Județean Alba, de eliminare a unui profil (specializare) de liceu.

În acest sens, aceștia au formulat o petiție online, care până acum a strâns aproape 600 de semnături.

Momentan, propunerea IȘJ Alba nu a fost înaintată oficial, dar acest lucru se va întâmpla cât de curând. Însă, eliminarea unor profiluri de liceu nu vizează doar unitatea de învățământ din Aiud, ci majoritatea liceelor din județul Alba.

Am stat de vorbă cu inspectorul școlar general Alba, Cornel Sandu, care a explicat, pentru alba24.ro, motivul pentru care din partea IȘJ Alba se va propune Ministerului Educației eliminarea unor profiluri de liceu.

Vor fi desființate mai multe clase sau profiluri de liceu din județ

În viitorul an școlar, 2021-2022, la nivelul județului Alba vor exista, față de anul 2020-2021, cu 25 de clase a VIII-a mai puțin.

Din acest motiv, unele clase sau profiluri de liceu din cadrul unităților de învățământ din Alba nu vor mai avea elevi și o restructurare este necesară.

De asemenea, și agenții economici din județul Alba, care participă la sistemul de învățământ dual sau care se implică în formarea elevilor de școală profesională, au cerut mai multe clase ca anul trecut.

Propunerea planului de învățământ la fiecare unitate de învățământ se face în mai mulți pași.

Unitatea de învățământ propune către inspectoratul școlar planul pentru viitorul an școlar, inspectoratul îl analizează și poate face modificări asupra sa, iar apoi îl trimite către Ministerul Educației către avizare, dar și Ministerul poate reîntoarce planul înapoi către inspectorat.

Petiția elevilor Colegiului Național ”Titu Maiorescu” din Aiud

”Noi, elevii, considerăm că fiecare dintre aceste specializări are rolul ei în modelarea tinerilor pe plan educațional, iar eliminarea uneia dintre aceste specializări ar fi o piedică enormă pentru elevii pre-liceeni ai municipiului Aiud și localităților din jurul acestuia.

Nu suntem de acord cu aceasta hotărâre și ne exprimăm nemulțumirea față de ea. Aceste decizii pot duce la schimbări grave, chiar și la abandon școlar din partea unor elevi.

Colegiul are momentan în filiera teoretică 3 specializări: 2 specializări ale profilului real – matematică-informatică intensiv engleză și științe ale naturii, iar cea de-a treia specializare este filologie intensiv engleză, profil umanist.

Fiecare dintre aceste profiluri este important pentru realizarea carierelor; ex. medicină, IT, inginerie, psihologie, lingvistică etc.

Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud este o unitate de învățământ de încredere, un colegiu care aduce renume orașului și cu care ne putem mândri.

Pregătește elevii la standarde educaționale înalte, alături de cadre didactice cu studii superioare, oferă o gamă variată de activități cultural-educative și sportive și are o bază materiala modernă. Ne mândrim cu rezultate excepțional de bune, cum ar fi promovabilitatea la examenul de bacalaureat din 2018 cu 98,21%, un procentaj de 95,51 în anul 2019, numeroase premii la olimpiade și concursuri naționale, inserția majorității absolvenților colegiului în instituțiile de învățământ superior ș.a.m.d”.

Petiția elevilor poate fi citită și semnată AICI