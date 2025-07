Un bărbat din Alba, cu picior amputat, care a rămas fără asistent personal, și-a cerut dreptul în instanță. Decizie la Tribunal

Un bărbat din Alba care are un picior amputat de mai mulți ani a fost nevoit să meargă în instnață pentru a primi, din nou, gradul de handicap cu asistent personal.

Mai exact deși bărbatul era încadrat în gradul de handicap cu asistent personal, Comisia de Evaluare a considerat că dacă acesta se poate deplasa cu ajutorul cârjelor sau a unui cărucior, nu are nevoie de asistent personal.

Asta în condițiile în care bărbatul a avut această încadrare din 2017 si până în 2023. Recent, în data de 1 iulie 2025, magistrații Tribunalului Alba au dat o decizie în procesul intentat de bărbat.

Mai exact, Comisia a precizat că bărbatul are amputație de coapsă dreaptă. De asemenea că se deplasează cu sprijin (cârje) și proteză funcțională, deci nu este imobilizat complet. De asemenea că are scor ADL = 3/10, ceea ce corespunde unei independențe asistate, nu unei dependențe totale. Ancheta socială arăta că se deplasează cu scaun rulant, dar nu este imobilizat la pat și nu are deficite cognitive.

Drept urmare au considerat că bărbatul nu are nevoie de asistent personal și i-au schimbat încadrarea de handicap.

Ce au decis magistrații

Judecătorii au concluzionat că reclamantul avea aceleași afecțiuni din 2017 și până în 2023, când a fost încadrat constant cu grad grav și asistent personal.

Ancheta socială arată clar că are nevoie integrală de ajutor la activitățile de zi cu zi. De asemenea că scorul ADL de 3 puncte indică dependență totală (stadiul IV).

Magistrații Tribunalului Alba au mai consiedat că cei din comisia nu a ținut cont suficient de situația socială concretă și lipsa autonomiei, așa cum cer și normele europene.

”Faptul că nu este imobilizat la pat nu înseamnă că nu are nevoie de asistență și îngrijire din partea altor persoane, tocmai raportat la afecțiunile grave pe care le are”, au notat magistrații.

Mai exact au concluzionat că bărbatul trebuie încadrat la gradul de handicap cu asistent personal. Aceștia au obligat comisia să îl încadreze pe bărbat la gradul corect de handicap.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

