Un bărbat din Ocna Mureș, stăpânul unui câine agresiv, trimis în judecată după ce animalul a mușcat o femeie

Localitatea Roșia Montană va prinde viață timp de două săptămâni, în cadrul unui festival de teatru, film și muzică. De la tururi ghidate prin sit-ul UNESCO și până la concerte rock, programul este unul foarte divers și pentru toate gusturile.

În program vor fi spectacole de teatru pentru adulți și copii, tururi ghidate, proiecții de filme în aer liber, muzică: Hipodrome Of Music, DJ Shiver, Blue Velvet, Luna Amară acustic, DJ Socol, Recital de Harpă, Band of brothers and Sisters, concerte de pian, voce, folclor și chitară, ateliere demonstrative și de creație.

Accesul este gratuit la toate evenimentele.

VINERI, 5 AUGUST

21:00 Proiecție Film ‘Flăcări pe comori, Nicolae Mărgineanu’ realizat în anii 80 la Roșia → Tăul Brazi

22:00 Muzică electronică ‘Hipodrome Of Music’ → Tăul Brazi

SÂMBĂTĂ, 6 AUGUST

10:00 Tur ghidat ‘Centrul istoric, sit UNESCO’ → plecare de la Tăul Brazi, ~2h drumeție

12:00 Teatru copii ‘Fata babei și fata moșneagului’, oferit de Teatrul Național Turda → Tăul Brazi

14:00 Proiecție Film ‘Cerbul a trecut prin fața mea, Vlad Petri’, oferit de Culese din Balkani → Biserica Unitariană

14:30 Proiecție Film ‘Totul pentru Riana, Mihai Dragolea’, oferite de Culese din Balkani → Biserica Unitariană

16:00 Tur ghidat ‘Casele Monument în restaurare’, → plecare din Piața Centrală, ~2h drumeție

19:00 Teatru ‘Gunoierul’, comedie, susținut de Teatrul Național Turda → Tăul Brazi

20:00 Concert pop-rock ‘Blue Velvet’ → Tăul Brazi

21.00 Muzică electronică ‘Hipodrome Of Music’ → Tăul Brazi

DUMINICĂ, 7 AUGUST

11.00 Atelier pentru copii ‘Ce le citim copiilor?’, oferit de Larisa Cherechianu → Parc Casina

12:00 Teatru copii ‘Punguța cu 2 bani’, oferit de Teatrul Național Turda → Parc Casina

14:00 Teatru surpriză realizat la Atelierul de Creație → Parc Casina

16:00 Tur ghidat ‘Roșia Montană ca-n filme’, → plecare din Parc Casina, ~2h drumeție

18:00 Concert chitară Georgiana și Daria → Parc Casina

20:00 Concert folk ‘Band of brothers and sisters’ → Parc Casina

21:30 Proiecție Film ‘Venim pe rând și mergem pe sărite, Mihnea Toma’ → Parc Casina

22:00 Proiecție Film ‘Apropieri, Ioana Grigore’, oferit de Culese din Balkani → Parc Casina

22:30 Proiecție Film ‘El iubește ochii mei, Enxhi Rista’, oferit de Culese din Balkani → Parc Casina

LUNI, 8 AUGUST

11:00 Tur ghidat Detunata și legendele uriașilor → plecare din Piața Centrală, ~6h drumeție

21:30 Proiecție Film ‘Duhul Aurului, Dan Pița și Mircea Veroiu’ realizat în anii 80 la Roșia → Parc Casina

MARȚI, 9 AUGUST

11:00 Tur ghidat la Galeriile Romane, → Muzeul Mineritului Roșia Montană

21:30 Proiecție Filme Tradiții creative ‘Pro Patrimonio, Școala de la Bunești, Asociația Ivan Patzaichin Mila 23, Școala de la Piscu, Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului, Kraftmade’, oferite de Culese din Balkani → Parc Casina

MIERCURI, 10 AUGUST

11:00 Tur ghidat ‘Monumentele Naturii’ → plecare din Piața Centrală, ~4h drumeție

21:30 Proiecție Film ‘Nunta de Piatră’ realizat în anii 80 la Roșia → Casa Memorială Nunta de Piatră

JOI, 11 AUGUST

11:00 Tur ghidat ‘Centrul istoric, sit UNESCO’ → plecare din Piața Centrală, ~2h drumeție

16:00 Atelier de dezvoltare personală cu DJ Shiver → Tăul Brazi, durată: 4 ore

18:00 One man show ‘S-a întâmplat într-o Joi’, Valentin Oncu → Tăul Brazi

20:00 Muzică DJ Shiver → Tăul Brazi

VINERI, 12 AUGUST

12:00 Atelier de tăblițe cerate → Casa Parohială Unitariană (*ZPRM by ARA), ~4h activități practice

19:00 Tur ghidat ‘Roșia Montană ca-n filme’ → plecare din Piața Centrală, ~2h drumeție

20:30 Concert Pian și voce, Adonis Tanța actor, Cristina Turneanu artistă Opera Națională Cluj, Renata Burcă pian → Biserica Unitariană

21:30 Proiecție Film ‘Toate râurile se varsă în mare și marea nu se umple niciodată, Claudiu Mitcu’, oferit de Culese din Balkani → Biserica Unitariană (*ZPRM by ARA)

SÂMBĂTĂ, 13 AUGUST

10:00 Tur ghidat ‘Centrul istoric, sit UNESCO’ → plecare din Piața Centrală, ~2h drumeție (*ZPRM by ARA).

12:00 Sesiune Meditație Gong Art → Biseirica Unitarienă

13:00 Proiecție Film ‘Profu’, regia Alex Brendea’, oferit de Culese din Balcani → Biserica Unitariană (*ZPRM by ARA)

14:30 Tur ghidat ‘Casele Monument în restaurare’ → plecare din Piața Centrală, ~2h drumeție

16:00 Proiecție Film ‘Materie și gest, Diana Iabraşu’, oferit de Culese din Balkani → Biserica Unitariană (*ZPRM by ARA)

17:30 Teatru surpriză realizat la Atelierul de Creație → Tăul Brazi

18:30 Teatru ‘Operele complete ale lui WLM ȘKSPR’, comedie, susținut de Teatrul Național Turda → Tăul Brazi

20:30 Muzică rock Luna Amară Acustic → Tăul Brazi

21:30 After Party, DJ Socol → Tăul Brazi

DUMINICĂ, 14 AUGUST

11:00 Tur ghidat ‘Monumentele Naturii’ → plecare din Piața Centrală, ~4h drumeție

13:00 Recital de harpă, Evelina Andrieș → Biserica Romano-Catolică

15:00 Atelier „Cum ne influențează sunetul viața”, Gong Art → Biserica Unitariană

19:00 Teatru ‘Vrei sa fii soția mea? – AP Cehov’, comedie, oferit de Teatrul Național Turda → Casa Parohială Unitariană

21:30 Proiecție Filme Tradiții creative ‘Pro Patrimonio, Școala de la Bunești, Asociația Ivan Patzaichin Mila 23, Școala de la Piscu, Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului, Kraftmade’, oferite de Culese din Balkani → Parc Casina (*ZPRM by ARA)

LUNI, 15 AUGUST

11:30 Turul bisericilor cu celebrarea hramului de la Biserica Greco-Catolica, → plecare din Piața Centrală

16.00 Atelier pentru copii ‘Ce le citim copiilor?’, oferit de Larisa Cherechianu → Piața Centrală

17:00 Teatru copii ‘Scufița Roșie’, susținut de Teatrul Național Turda → Piața Centrală

18:30 Muzică populară Grupul vocal-instrunental Țarina CupruMin Abrud → Piața Centrală

19:30 Muzică populară și moment artistic Ansamblu “ Citera cu dor” Ciuruleasa → Piața Centrală

21:30 Proiecție Film ‘Cerbul a trecut prin fața mea, Vlad Petri’, oferit de Culese din Balkani → Piața Centrală

22:00 Proiecție Film ‘Venim pe rând și mergem pe sărite, Mihnea Toma’, oferit de Culese din Balkani → Piața Centrală

sursă foto, info: Facebook, Roșia Montană Alive.