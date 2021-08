Un polițist din Alba, aflat în timpul liber, a salvat viața unui bărbat prins într-o mașină răsturnată. Cum s-a terminat totul

Primăria Alba Iulia a anunțat organizarea unui concurs de angajare pe proiectul IRIS – Integration of Roma Through Innovative Skills, de pe o zi pe alta.

În plus, potrivit anunțurilor de angajare, ”experții” căutați de instituție nu aveau nevoie de nici o zi de experiență, iar concursul anunțat era unul de dosare, urmat de un interviu.

La întrebările Alba24, primăria a transmis că procedura de recrutare a fost suspendată deoarece comisia de concurs nu a putut fi întrunită.

De pe o zi pe alta…

Anunțul de angajare a fost postat în data de 13 august, într-o zi de vineri, după prânz. Dosarul trebuia depus până luni, 16 august, la ora 15, iar concursul a fost programat în 17 august.

Tot vineri, 13 august, a fost afișat și la sediul primăriei, în baza unei dispoziții din 12 august. În total este vorba despre 3 zile, dintre care două sunt de weekend.

”Văzând prevederile Dispoziției nr. 1438 din 12 august 2021 privind modificarea și complectarea Procedurii interne de aplicare a Regulamentului – cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei în proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile.

Primăria Municipiului Alba Iulia (…), organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a trei posturi funcție contractuală vacantă, pe perioadă determinată, în data de 17 august 2021, ora 10:00, proba interviu” se arată în anunțul de pe siteul proiectului.

De menționat că anunțul nu apare pe siteul primăriei, la secțiunea locuri de muncă.

”Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, până în data de 16 august 2021, ora 15:00, la Registratura Municipiului Alba Iulia” se mai precizează în anunț.

Concret, cineva interesat de un post de expert în acest proiect, ar fi trebuit să urmărească siteul respectiv vineri după amiază și ar fi trebui să își întocmească dosarul până luni la ora 15:00.

Experți cu ZERO experiență, dar să știe să navigheze pe net

Pe lângă termenul foarte scurt pentru depunerea dosarelor, experiența solicitată ”experților” este de zero ani.

Așadar, posturile de expert anti-discriminare nu necesită experiență. Unul este pentru studii superioare (specializarea drept), iar altul este pentru studii medii.

Nici postul de responsabil tehnic nu necesită experiență, potrivit anunțului. Posturile necesită însă aptitudini minime de utilizare a computerului (navigare internet, Word și Excel).

La bibliografie, experților anti-discriminare nu li se cere nimic pe partea de legislație din acest domeniu destul de complex.

Asta în condițiile în care chiar primăria are o problemă mare la acest capitol, după evacuarea blocului Turturica și primirea unei amenzi din partea CNCD pentru modul în care au gestionat situația.

De fapt, bibliografia pentru postul de responsabil tehnic este identică cu cea pentru posturile de experți anti-discriminare.

Ce presupune proiectul

Proiectul IRIS ar trebui să reducă marginalizarea socială în rândul persoanelor/familiilor vulnerabile prin furnizarea de servicii integrate adaptate nevoilor lor imediate în vederea creșterii capacității acestora.

Potrivit siteului, ”pe parcursul a 18 luni, proiectul va dezvolta noi servicii de bază adaptate nevoilor grupului țintă pentru 530 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile. Se vor furniza servicii educationale, medicale, de locuire si formare profesională printr-un sistem integrat de activități care vizează reducerea excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile la nivelul comunității”.

Cât costă

Finanțarea este asigurată de granturile SEE și Norvegiene 2014 și Guvernul României.

Valoarea proiectului este de 1.966.006 de lei, reprezentând asistență financiară nerambursabilă.

Alba24.ro a solicitat reprezentanților primăriei un punct de vedere cu privire la situație.

Ce spune Primăria Alba Iulia

Reprezentanții primăriei au transmis că, în ceea ce privește condițiile minimale pentru posturile de expert, acestea au fost stabilite așa pentru că ”s-a considerat necesară angajarea în cadrul echipei de implementare a proiectului a doi experți antidiscriminare, unul cu studii superioare și altul cu studii medii, dând astfel șansa de a participa la concurs și a unor potențiali lideri/ formatori de opinie din comunitatea romă locală. Din analiza socio-economică realizată la momentul depunerii cererii de finanțare s-a constatat faptul că media nivelului de educație în rândul acestor persoane este de maxim 12 clase (studii medii)”.

În ceea ce privește angajările, reprezentanții primăriei spun că acestea nu au mai avut loc.

”Comisia de concurs inițial constituită nu a putut fi întrunită, procedura de recrutare a fost suspendată urmând a se relua când condițiile procedurale prevăzute vor fi întrunite” au transmis reprezentanții instituției.

Informația nu a fost postată însă online, astfel încât nimeni nu a avut posibilitatea să afle că posturile respective ar fi în continuare libere.

Răspunsul complet al Primăriei Alba Iulia

1. Referitor condiții concurs (studii medii)

În cadrul Programului Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei și creşterea incluziunii romilor (Dezvoltare locală), implementat de FRDS şi finanţat prin Granturilor SEE şi Norvegiene 2014-2021 și Guvernul României, Apelul nr. 1 “Creșterea Incluziunii și abilitarea romilor”, Aria de program în care se înscrie apelul Aria 7 “Incluziunea și abilitarea romilor”, Municipiul Alba Iulia implementeaza proiectul cu titlul “IRIS -INTEGRATION OF ROMA THROUGH INNOVATIVE SKILLS“, cod PN1014.

Obiectivul general/scopul proiectului “IRIS -INTEGRATION OF ROMA THROUGH INNOVATIVE SKILLS“, este “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor din teritoriu SDL (teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locală prin abordarea mecanismului DLRC- dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității) din municipiul Alba Iulia, prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în acord cu principiile de bază comune privind incluziunea romilor“.

Unul dintre obiectivele specifice căruia răspunde proiectul este combaterea oricărei forme de discriminare a romilor pentru minim 500 de persoane din teritoriul SDL Alba Iulia, într-un interval de 18 luni de la semnarea contractului de finanțare.

Gradul de îndeplinire al acestui obiectiv este măsurat prin indicatorul de program: nivelul de acceptare al romilor de către populația majoritară (în zonele de intervenție aferente proiectului), care la finalul perioadei de implementare trebuie să crească cu 10% față de cea inițială, verificabilă prin diferite surse cum ar fi : chestionare, interviuri sau raport privind nivelul de acceptare a romilor în zonele de intervenție aferente proiectului.

În acest sens municipalitatea ca și promotor de proiect a inițiat un studiu sociologic, realizat de către o societate de profil, prin care s-a măsurat nivelul de acceptare a persoanelor de etnie romă și a problematicii etnice.

Conform acestui raport, există probleme legate de stereotipuri etnice în ceea ce privește evaluarea persoanelor de etnie romă din vecinătatea cartierului, discursuri instigatoare la ură, cu o rată moderată de incidență (60%), cu privire la persoanele de etnie romă din localitate, grad relativ redus de conștientizare a problematicii discriminării persoanelor de etnie romă, persistența unei distanțări sociale între populația majoritară și persoanele de etnie romă.

Se constată că tendința spre discriminare se manifestă diferențiat în funcție de categoriile socio-demografice și statusul social, astfel încât raportul recomandă ca intervenția cu privire la conștientizarea problematicii etnice antidiscriminatorii, să fie facută integrat în cadrul unor campanii și diferențiat pe nivele de categorii de public țintă (tineri versus vârstnici, persoane cu nivel scăzut de educație versus persoane cu nivelul ridicat de educație, persoane cu stabilitate financiară versus persoane cu situație materială precară).

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei și creşterea incluziunii romilor (Dezvoltare locală), alocarea tematică A Proiecte de furnizare servicii și răspunde totodată obiectivului specific opțional Abilitarea romilor.

În acest sens au fost prevazute activități de facilitare comunitară – activități care promovează capacitatea de organizare la nivel local, respectiv capacitatea oamenilor de a lucra împreună, de a se organiza și de a mobiliza resurse pentru a rezolva probleme de interes comun.

Astfel, se dorește identificarea liderilor formali și informali din rândul comunității de etnie romă, formarea de lideri și experți romi, de tineri romi, pe diverse subiecte din sfera facilitării comunitare; organizarea de întâlniri consultative cu participarea autorităților locale și a grupurilor de inițiativă comunitară în vederea identificării problemelor și soluțiilor la nivel de comunitate.

Ținând cont de rezultatele Raportului privind nivelul de acceptare a romilor în zonele de intervenție aferente proiectului precum și de cerințele Programului de finanțare, s-a considerat necesar angajarea în cadrul echipei de implementare a proiectului a doi experți antidiscriminare, unul cu studii superioare și altul cu studii medii, dând astfel șansa de a participa la concurs și a unor potențiali lideri/ formatori de opinie din comunitatea romă locală. Din analiza socio-economică realizată la momentul depunerii cererii de finanțare s-a constatat faptul că media nivelului de educație în rândul acestor persoane este de maxim 12 clase (studii medii).

2. Referitor organizare concurs

Ocuparea celor trei posturi funcție contractuală vacantă, pe perioadă determinată (responsabil tehnic și doi experți antidiscriminare) se face în baza unei proceduri interne de aplicare a regulamentului cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei în proiectele finanțate din fondurile Europene nerambursabile sau din alte fonduri nerambursabile, aprobată prin Dispoziția nr. 1438 din 12 august 2021.

Având în vedere faptul că comisia de concurs inițial constituită nu a putut fi întrunită, procedura de recrutare a fost suspendată urmând a se relua când condițiile procedurale prevăzute vor fi întrunite.