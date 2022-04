Un sfert de milion de români s-au mutat la țară în ultimii 2 ani de pandemie. Câți români adoptă viața la sat în fiecare an

Eduard Pițu, elev în clasa a VI-a C la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia, a reușit o dublă performanță la olimpiadele naționale din acest an.

A obținut câte o medalie de argint și mențiune, la olimpiada națională de Fizică și la cea de Matematică.

”Vești foarte bune au sosit și de la Olimpiada națională de Matematică de la Constanța: Eduard Pițu, din clasa a VI-a, aduce acasă și de aici o mențiune și medalia de argint”, au anunțat, luni, reprezentanții școlii.

Anterior, Eduard obținuse rezultat similar la Olimpiada națională de Fizică.

La etapa județeană a olimpiadei de fizică s-a clasat pe locul I, fiind îndrumat de Maria Atanasiu, profesoară la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia și de Adriana Constantin, prof. în cadrul Centrului Județean de Excelență Alba.

Și la faza județeană a Olimpiadei de matematică, a obținut locul I, sub îndrumarea prof. Mihaela Urcan.

Rezultatele obținute la aceste competiții au confirmat totodată pasiunea și dăruirea lui Edi pentru științele exacte. Efortul său a fost răsplătit cu numeroase premii și distincții, începând din clasa a V-a, iar în acest an școlar a reușit să dobândească un palmares cu adevărat impresionant.

De asemenea, Eduard se remarcă și prin rezultatele deosebite obținute la clasă, fiind un real exemplu de seriozitate, ambiție și perseverență, iar dascălii și elevii acestei școli sunt mândri de performanțele obținute de acest elev de excepție, mai spun reprezentanții școlii.

foto: delegația județului Alba – clasele V-VI – la Olimpiada națională de matematică (Facebook/Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Alba Iulia)



