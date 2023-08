Un șofer din Alba care s-a urcat beat la volan și a accidentat un minor, condamnat de judecători. Ce daune are de plătit

Un șofer din Alba care a provocat un accident rutier după ce s-a urcat beat la volan, a fost condamnat recent de Judecătoria Sebeș. În data de 7 august 2023, bărbatul și-a aflat pedeapsa pentru un accident rutier provocat în luna iulie a anului 2019.

Mai exact după ce s-a urcat beat la volan, a ajuns pe strada principală din localitatea Boz. După o depășire a vrut să evite accidentul cu o mașină care venea din sens opus și a intrat pe marginea drumului.

Însă pe marginea drumului a lovit un copil care se afla în zonă și a trecut cu roata din spate peste piciorul minorului. Mai mult de atât, bărbatul a fugit de la locul accidentului.

Copilul a avut nevoie de peste 100 de zile de îngrijiri medicale. Pe lângă pedeapsa dată de instanță șoferul a fost obligat la plata a câteva zeci de mii de euro.

Cum s-a produs accidentul

Motivarea instanței a fost făcută publică la scurt timp de la decizie.

Potrivit motivării instanței, bărbatul ”la data de 28.07.2019, ora 21:28, a condus autoturismul marca Opel, în timp ce se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, având o alcoolemie în sânge de 1,45 g%o, respectiv l,24 g%o, pe str. Principală din localitatea Boz, din direcţia Doştat – Centru DJ 704, ocazie cu care a efectuat o manevră de depăşire a autoturismului marca Opel Vectra, oprit pe marginea carosabilului, cu toate că din sens opus se apropia autoturismul marca VW Passat, astfel că, pentru a evita accidentul cu acesta, inculpatul a virat brusc dreapta și l-a accidentat cu partea dreaptă (oglinda) pe minorul, care se afla pe marginea din dreaptă a drumului, la limita dintre carosabil şi acostament, impact în urma căruia acesta din urmă s-a dezechilibrat, a căzut la sol, iar roata din spate a autoturismului a trecut peste piciorul drept, cauzându-i leziuni care au necesitat 115-120 zile îngrijiri medicale, după producerea accidentului rutier, inculpatul părăsind şi modificând locul faptei”, se arată în documentul citat.

Pedeapsa dată de instanță

Bărbatul a fost condamnat pentru trei capete de acuzare:

Un an de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

2 ani și 1 lună închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de părăsirea locului accidentului.

1 an și 9 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

Prin calcul judecătoresc bărbatul a primit pedeapsa finală de trei ani de închisoare cu suspendare. De asemenea a mai fost obligat la plata a 30.000 de euro cu titlul de daune morale către minorul pe care l-a accidentat.

Decizia din data de 7 august nu este definitivă și poate fi atacată în apel, la instanța superioară.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News