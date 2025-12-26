Un tânăr și un minor din Alba, prinși de polițiști în ziua de Crăciun în timp ce conduceau mașini fără a avea permis de conducere

Un tânăr în vârstă de 28 de ani și un minor în vârstă de 16 ani au fost identificați de polițiști, în timp ce conduceau autoturisme fără a avea permis de conducere.

Tânărul a fost identificat pe timp de noapte, pe raza localității Cergău Mare, iar minorul pe strada Turnătoriei din Bărăbanț, Alba Iulia.

Cazurile au fost comunicate de reprezentanții IPJ Alba, în buletinul de presă din 26 decembrie.

La data de 25 decembrie 2025, în jurul orei 23.50, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au oprit, pentru control, pe DJ 107, pe raza localității Cergău Mare, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din localitatea Mihalț.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, la data de 25 decembrie 2025, în jurul orei 21.50, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au identificat un tânăr de 16 ani, din municipiu, care ar fi condus un autoturism pe strada Turnătoriei din localitatea Bărăbanț.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că autoturismul a fost radiat din circulație, iar tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere

