Undă verde de la APM Alba pentru extinderea rețelei de apă potabilă în localitățile Meteș și Tăuți

Viorica Dăncilă dă cărțile pe față după întoarcerea în politică: ”Credeam că drumul meu va fi în BNR”. De ce a făcut pasul? Viorica Dăncilă a vorbit într-un interviu despre reîntoarcerea în politică, în partidul NOI, și motivul pentru care a decis să facă acest pas.

„Sincer, nu credeam că voi mai reveni în politică. Am pornit atunci pe alt drum, am mers la BNR în cadrul biroului de sustenabilitate şi economie verde. Erau lucruri care efectiv erau de interes pentru România, erau de interes pentru Europa.

Am lucrat foarte mult acolo cu o echipă foarte bine pregătită şi credeam că drumul meu va fi în cadrul BNR. Am făcut acest pas pentru că sunt un bun român, sunt un om care îşi iubeşte țara, sunt un om care nu poate doar să privească, să fie simplu spectator la declinul din vieţile noastre, la declinul în care este România în momentul actual.

Atunci, am hotărât, după ce m-am consultat cu familia, să fac din nou un pas în politică. Am venit lângă o echipă de oameni tineri, implicaţi, cu un plan social bun, oameni care sunt profesionişti în domeniul lor de activitate, dar care au înţeles şi ei că a sta departe, de multe ori, înseamnă a contribui la lucrurile negative pentru ţară şi pentru oameni.

După ce am avut mai multe discuţii – prima dată am spus că nu mă întorc în politică – am hotărât să vin alături de această echipă şi să lupt pentru binele ţării mele”, a spus Viorica Dăncilă la DCNews TV în interviul realizat de Bogdan Chireac.

Viorica Dăncilă, fost prim-ministru şi lider al PSD, a fost aleasă marţi preşedintele Partidului „Naţiune Oameni Împreună – Noi”, cu 247 de voturi „pentru” din cele 251 valabil exprimate la primul congres al acestei formaţiuni politice.

Viorica Dăncilă: „Revenirea mea în politică îmi va atrage multe critici”

„Pentru mine, toate realizările din perioada în care am fost premierul României au reprezentat îndeplinirea unei datorii de onoare pentru poporul român. Admit că nu a fost totul perfect, însă au fost foarte multe lucruri bune pentru România şi pentru români.

Îmi exprim în continuare credinţa că fiecare trebuie să fie judecat în funcţie de moştenirea reală pe care a lăsat-o la final de mandat, nu în funcţie de percepţiile induse şi întreţinute artificial de anumite medii viciate de interese obscure.

Am convingerea că revenirea mea în politică îmi va atrage multe critici (….) .Vă asigur că nu voi ceda, nu voi face niciun pas înapoi, indiferent de atacurile sau dezinformările care vor urma.

Sunt o persoană puternică, perseverentă şi vă asigur că decizia de a mă înscrie în Partidul „Naţiune Oameni Împreună” am luat-o în clipa în care am fost convinsă că sunt mai hotărâtă ca oricând să revin pe scena politică şi să lupt pentru binele ţării mele”, a afirmat Dăncilă atunci.

