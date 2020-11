UPDATE LOCURI de MUNCĂ în ALBA: 271 posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș. Oferta completă prin AJOFM

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 17 noiembrie.

Sunt vacante 271 locuri de muncă în județul Alba, în mai multe domenii.

UPDATE: Lista a fost actualizată de către AJOFM Alba.

OFERTA de locuri de muncă prin AJOFM ALBA:

Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba Iulia – 0258 831 137

Angajator – post vacant – nr. locuri / telefon mobil

TOMA LUX CON SRL – montator placaje interioare si exterioare – 2 – 0755832173

CN POSTA ROMANA – OJP ALBA – factor postal – 5 – 0268476697

CN POSTA ROMANA – OJP ALBA – casier tezaur – 2 – 0268476697

SC BEST ROMVETS SRL – tehnician veterinar – 1 – 0743173073

SIR RADU MUSIC&SHOW SRL – referent de specialitate marketing – 5 – 0745700589

SGPI SECURITY FORCE SRL – agent de securitate – 4 – 0740600376

ELIT SRL – manipulant marfuri – 7 – 0729399359

ELIT SRL – ambalator manual – 10 – 0729399359

ASOCIATIA DE PROPIETARI13 – femeie de serviciu – 1 – 0753026768

PROFI ROM FOOD SRL – casier – 2 – 0799608047

PROFI ROM FOOD SRL – vânzator – 2 – 0799608047

PROFI ROM FOOD SRL – receptioner-distribuitor – 1 – 0799608047

PROFI ROM FOOD SRL – lucrator comercial – 1 – 0799608047

UNIVERISTATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA – laborant în învatamânt – 1 – 0258806276

TOP S.R.L. – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0722204566

TOP S.R.L. – sudor – 1 – 0722204566

AZETS INSIGHT SRL – economist în economie generala – 2 – 0369454980

AZETS INSIGHT SRL – functionar administrativ – 2 – 0369454980

TRANSILVANIA NUTS SRL – ambalator manual – 2 – 0731006253

TRANSILVANIA NUTS SRL – manipulant marfuri – 2 – 0731006253

TRANSILVANIA NUTS SRL – tehnician programare, lansare, urmarirea productiei – 1 – 0731006253

TRANSILVANIA NUTS SRL – specialist in achizitii – 1 – 0731006253

TRANSILVANIA NUTS SRL – sef schimb – 1 – 0731006253

TRANSAVIA SA – muncitor necalificat în agricultura – 2 – 0753040200

TRANSAVIA SA – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 1 – 0753040200

TRANSAVIA SA – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0753040200

IPEC SA – marcator piese – 20 – 0758800134

IPEC SA – ambalator manual – 10 – 0758800134

IPEC SA – laborant chimist – 1 – 0758800134

IPEC SA – mecanic utilaj – 3 – 0758800134

CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – asistent medical generalist – 1 – 0729010745

CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – asistent social nivel superior – 1 – 0729010745

CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara – 2 – 0729010745

ASOCIATIA SINZIENE – asistent medical generalist – 1 – 0729010745

ASOCIATIA SINZIENE – asistent social nivel superior – 1 – 0729010745

ASOCIATIA SINZIENE – îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara – 2 – 0729010745

SC ECOTECH MAXSPEED SRL – dispecer – 1 – 0770931827

AVRAMET S.R.L. – muncitor necalificat în industria confectiilor – 1 – 0258831137

SC FLOREA’PRINT SRL – grafician calculator (studii medii) – 1 – 0258831137

EMILIAN EXPRES S.R.L. – curier – 1 – 0740939708

SC GYGUARDIAN IDM SRL – economist în gestiunea economica – 1 – 0765432397

ALBATROS GOLD SRL – conducator auto transport rutier de marfuri – 1 – 0728014600

EUROPA GUARD SRL – agent de securitate – 1 – 0269215052

ELIT SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0729399359

PEMA ELECTROTEHNIC SRL – tehnician electronica – 1 – 0258806924

SC PIANU AUTOSERVICE SRL – secretara – 1 – 0766412577

SMART SER FUN SRL – referent de specialitate marketing – 2 – 0745700589

AJOFM Alba – Punct de lucru Aiud – 0725 225 882

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

LOGOS SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 5 – 0728831735

SCOALA GIMNAZIALA LOPADEA NOUA – îngrijitor cladiri – 1 – 0258875200

SC GASPOL DESIGN SRL – operator spalator textile – 3 – 0726964616

CURĂŢĂTORIA ANA S.R.L. – agent de vânzari – 1 – 0741101547

SGPI SECURITY FORCE SRL – agent de securitate – 3 – 0740600376

AJOFM Alba – Punct de lucru Blaj – 0725 225 883

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 2 – 0258711907

I.A.M.U. SA – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 5 – 0258711907

I.A.M.U. SA – frezor universal – 2 – 0258711907

I.A.M.U. SA – rectificator universal – 2 – 0258711907

I.A.M.U. SA – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 5 – 0258711907

I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 2 – 0258711907

I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 2 – 0258711907

I.A.M.U. SA – sculer-matriter – 2 – 0258711907

I.A.M.U. SA – masinist la masini speciale de aschiere – 2 – 0258711907

I.A.M.U. SA – strungar universal – 2 – 0258711907

ALOFM Câmpeni – 0725 225 884

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

BIO REAL FOOD SRL – preparator conserve, legume si fructe – 4 – 0788321726

MARIUS STANDARD S.R.L. – îngrijitor cladiri – 1 – 0725225884

ELIT SRL – manipulant marfuri – 1 – 0729399359

ELIS MEDIA INVEST S.R.L. – conducator auto transport rutier de marfuri – 1 – 0744744269

ASOCIATIA SINZIENE – îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara – 2 – 0729010745

AJOFM Alba – Punct de lucru Cugir – 0725 225 881

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

ELIT SRL – manipulant marfuri – 1 – 0729399359

NIRVANA INTERNATIONAL SRL – manichiurist – 1 – 0775382433

NIRVANA INTERNATIONAL SRL – frizer – 2 – 0775382433

NIRVANA INTERNATIONAL SRL – coafor – 2 – 0775382433

TRANSEURO SRL – lucrator comercial – 2 – 0728882814

ASOCIATIA RESURSE DE INOVARE – manager de intreprindere sociala – 1 – 0755086280

ASOCIATIA RESURSE DE INOVARE – manager de formare – 1 – 0755086280

WISE IT SOFT SRL – manager general – 1 – 0742116074

WISE IT SOFT SRL – specialist marketing – 1 – 0742116074

WISE IT SOFT SRL – reprezentant comercial – 1 – 0742116074

STAHL LOGISTIK SRL – asistent manager – 1 – 0258752309

AJOFM Alba – Punct de lucru Sebeş – 0725 225 885

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

DONNA CONFFEZIONI SRL – confectioner-asamblor articole din textile – 10 – 0759011561

SC ALBANI FOREX SRL – tâmplar universal – 5 – 0744693292

SC ALBANI FOREX SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 5 – 0744693292

SC ALBANI FOREX SRL – sudor – 5 – 0744693292

SC ALBANI FOREX SRL – lacatus mecanic – 5 – 0744693292

A.G.R. PELLETTERIE SEBES S.R.L. – asamblator-montator articole marochinarie – 4 – 0258730470

A.G.R. PELLETTERIE SEBES S.R.L. – marochiner-confectioner marochinarie, dupa comanda – 5 – 0258730470

A.G.R. PELLETTERIE SEBES S.R.L. – muncitor necalificat în industria confectiilor – 5 – 0258730470

FOREST SISTEM IND SRL – tocatorist-defibratorist – 1 – 0725225885

HS TIMBER PRODUCTIONS SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 30 – 0722100970

HS TIMBER PRODUCTIONS SRL – lacatus mecanic – 5 – 0722100970

HS TIMBER PRODUCTIONS SRL – electrician în constructii – 2 – 0722100970

HS TIMBER PRODUCTIONS SRL – stivuitorist – 2 – 0722100970

HS TIMBER PRODUCTIONS SRL – sudor – 2 – 0722100970