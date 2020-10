USR PLUS va definitiva săptămâna viitoare listele pentru alegerile parlamentare. Care este situația din Alba

Alianţa USR PLUS va definitiva listele pentru alegerile parlamentare în cursul săptămânii viitoare, a declarat, sâmbătă, la Braşov, europarlamentarul Dacian Cioloş, care a menţionat că listele „nu sunt decise la nivel central, de şefii celor două partide, candidaţii nefiind puşi cu mâna într-un birou, ci sunt rezultatul unui proces intern” de selecţie.

În Alba, deocamdată sunt 9 candidați pentru selecția candidaturilor la Camera Deputaților și șapte membri USR PLUS pentru selecția candidaților la Senat.

„Noi am decis fuziunea USR şi PLUS în vară, însă, din punct de vedere procedural, până la finalizarea procesului juridic al fuziunii, trebuie să respectăm statutele celor două partide, pe baza cărora funcţionăm, astfel încât avem procese specifice USR şi PLUS de selecţie, dar şi unul comun, ambele (…) cu implicarea membrilor la nivel local. Avem candidaturi depuse, există colegi care şi-au făcut şi campanie internă (…), iar astăzi avem adunări generale ale delegaţilor, care votează aceste candidaturi şi, în cursul săptămânii viitoare, vom fi în măsură să finalizăm listele şi ordinea pe acestea”, a afirmat Cioloş.

El a precizat că, la întocmirea listelor, nu se va ţine cont de rezultatele obţinute de filiale la alegerile locale, ci de „profilul” candidaţilor, de modul în care aceştia reuşesc „să convingă colegii”, însă toţi cei desemnaţi vor trebui să treacă de criteriile de integritate.

„Vom face un filtru ca să ne asigurăm, mai ales, că toţi candidaţii respectă criteriile de integritate prevăzute de statutele celor două partide, de protocolul Alianţei, dar, altfel, deciziile sunt luate prin implicarea membrilor la nivel local”, a spus liderul USR PLUS, potrivit Agerpres.

Potrivit președintelui USR PLUS Alba, Beniamin Todosiu, organizația din Alba va avea pe liste candidați comuni, din ambele partide.

Șapte reprezentanți locali ai alianței și-au depus intenții de candidatura la ambele camere ale parlamentului. La candidatura pentru Camera Deputaților, până acum, în urma sondajelor interne, este favorit președintele filialei județene USR PLUS Beniamin Todosiu.

Candidații urmează să fie votați secret de conferința județeană a USR PLUS. În urma votului vor fi stabiliți candidații la Parlamentare pentru Senat și Camera Deputaților.

Conferinţa filialei judeţene, desemnează, prin vot secret, candidaţii pentru funcţiile de deputaţi şi senatori, ordonând candidaţii în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute.

Biroul Naţional validează sau invalidează, nominal, candidaţii pentru funcţia de deputat sau senator, mai prevede statutul USR.

Lista candidaților înscriși pentru selecția la Camera Deputaților:

Nicoleta Bințințan

Beniamin Todosiu

Cătălin Coman

Mihail David

Claudiu Nemeș

Paul Popa

Cosmina Maria Mariș

Codruț Marian

Doina Radu

Candidații înscriși la selecția pentru candidatura la Senat:

Adrian Simion

Mihail David

Mihai Ionele

Nicoleta Bințințan

Cosmina Maria Mariș

Codruț Marian

Doina Radu

ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.