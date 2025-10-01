Vaccinul anti-HPV, gratuit pentru tineri din 1 octombrie. Recomandările specialiștilor

Vaccinul anti-HPV, gratuit pentru tineri din 1 octombrie. Vaccinarea gratuită împotriva infecției cu HPV a fost extinsă până la vârsta de 26 de ani, începând de la 1 octombrie, a anunțat fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila.

Rafila a subliniat, într-o postare pe pagina de Facebook, că vaccinul este esențial pentru prevenirea cancerului de col uterin și a altor tipuri de cancer asociate virusului, în condițiile în care România înregistrează cea mai ridicată incidență din UE, cu peste 1.500 de victime anual în rândul femeilor.

Ordinul ministrului Sănătății nr. 858/2025 care prevede extinderea grupei de vârstă pentru persoanele care beneficiază de vaccinare anti-HPV compensată 100% a fost publicat în Monitorul Oficial pe 3 septembrie și a intrat în vigoare începând cu data de 1 octombrie.

Potrivit ordinului:

pentru persoanele cu vârsta ≥ 11 ani și < 27 ani – vaccinarea împotriva infecției cu HPV este compensată 100%;

pentru femeile cu vârsta ≥ 27 de ani și < 46 de ani – vaccinarea împotriva infecției cu HPV este compensată 50%.

Astfel, de la 1 octombrie 2025, vaccinul Papilomavirus uman 9-valent (denumire comercială Gardasil 9) este gratuit pentru fete și băieți, cu vârsta între 11 și 26 ani, și compensat 50% pentru femeile cu vârsta între 27 și 45 de ani. Se recomandă ca prima administrare a vaccinului să se realizeze până la vârsta de 14 ani.

Vaccinul este administrat prin injectare intramusculară, de preferat în regiunea deltoidă a braţului sau în regiunea antero-laterală superioară a coapsei.

„Extinderea vaccinării gratuite împotriva infecției cu HPV până la vârsta de 26 de ani pentru fete si baieti, începând de astăzi, 1 octombrie, reprezintă o măsură importantă care continuă eforturile profesioniștilor din sănătate de a crește accesul și încrederea în vaccinare. Proiectul a fost inițiat în anul 2018, la inițiativa Societăților Profesionale de Microbiologie, Epidemiologie și Medicină de Familie”, a mai explicat fostul ministru al Sănătății.

Potrivit acestuia, pasul decisiv a fost făcut în anul 2023, în timpul mandatului său de ministru, când vaccinarea a fost compensată integral pentru fete și băieți până la 18 ani, iar pentru femeile de 19 până la 45 de ani compensată 50%.

Vaccinul împotriva HPV oferă ”dovezi clare” ale imunității colective

Eficacitatea la nivel populațional și protecția colectivă a vaccinurilor împotriva virusului papiloma uman (HPV) sunt robuste la 17 ani de la introducerea acestora, cu „dovezi clare ale imunității colective”, a transmis agenția EFE, citată de Agerpres.

Aceasta este concluzia unui studiu realizat de Colegiul de Medicină Albert Einstein (SUA), publicat în jurnalul științific JAMA Pediatrics, asupra vaccinării împotriva HPV, cea mai frecventă infecție cu transmitere sexuală din lume și principala cauză a cancerului de col uterin, precum și a altor tipuri de cancer genital, la cap și la gât, la femei și bărbați.

Cercetarea indică faptul că introducerea vaccinului în cadrul comunității ‘este extrem de eficientă’ pentru protejarea femeilor tinere de această infecție, inclusiv a celor care nu au primit vaccinul.

Autoarea principală a studiului, Jessica Kahn, a declarat că există două constatări ‘încurajatoare’. Prima este că vaccinurile ‘funcționează foarte bine în practică’, chiar și în rândul femeilor cu risc crescut de HPV care este posibil să nu fi primit toate dozele. În plus, există ‘dovezi clare ale imunității colective, ceea ce înseamnă că atunci când sunt vaccinate suficiente persoane, acesta (vaccinul, n.r.) protejează indirect persoanele nevaccinate prin reducerea transmiterii generale a virusului’, a spus Khan.

Studiile clinice au demonstrat deja că aceste vaccinuri conferă o protecție puternică împotriva infecției, însă echipa de cercetare a dorit să evalueze modul în care funcționează acest lucru în contexte reale, care includeau femei tinere cu risc relativ ridicat de HPV și cu niveluri variate de imunizare.

Echipa a efectuat șase studii în SUA, care au implicat 2.335 de adolescente și tinere adulte cu vârste cuprinse între 13 și 26 de ani, între 2006 – chiar înainte ca primul vaccin să devină disponibil – și 2023.

Multe au raportat comportamente sexuale care le-au crescut riscul de a contracta HPV (79% au avut doi sau mai mulți parteneri sexuali de sex masculin), iar 51% aveau un istoric de cel puțin o infecție cu transmitere sexuală.

Participantele au fost considerate vaccinate dacă au primit cel puțin o doză din oricare dintre vaccinurile HPV disponibile: bivalent, tetravalent și nonavalent.

Pe parcursul a 17 ani, ratele de vaccinare au crescut de la 0% la 82%. Pe măsură ce acoperirea vaccinală a crescut, ratele de infectare cu HPV au scăzut dramatic în rândul participanților vaccinați.

Mai exact, infecțiile cu tipurile de HPV acoperite de vaccinul bivalent au fost reduse cu 98,4%, cele vizate de vaccinul tetravalent cu 94,2%, iar cele acoperite de vaccinul nonavalent cu 75,7%.

„Aceste rezultate demonstrează că vaccinurile HPV sunt extrem de eficiente în afara studiilor controlate și ar putea reduce dramatic ratele de cancer de col uterin și alte tipuri de cancer asociate HPV, inclusiv cancerul genital, la cap și la gât”, a remarcat Kahn.

Analiza arată că aceste reduceri ‘s-au datorat în principal introducerii vaccinului și nu schimbărilor în comportamentul sexual sau altor factori’, a declarat Aislinn DeSieghardt, care s-a numărat printre autorii studiului.

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, dovezi semnificative ale imunității colective, infecțiile cu tipurile de HPV acoperite de vaccinul bivalent scăzând cu 71,6% în rândul persoanelor nevaccinate și cu 75,8% în cazul vaccinului tetravalent.

Deși nu există încă suficiente date pentru a confirma protecția colectivă oferită de cel mai recent vaccin nonavalent introdus, rezultatele „sunt promițătoare”, a indicat Colegiul de Medicină Albert Einstein într-un comunicat.

Kahn a declarat că gradul ridicat de imunitate colectivă a fost probabil asociat cu ratele ridicate de vaccinare și cu vaccinarea atât a băieților, cât și a fetelor.

sursa: Agerpres, Facebook (Alexandru Rafila)

