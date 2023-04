Val de scumpiri din 1 aprilie: Românii vor plăti mai mult la factura de gaze, țigări și credite

Chiar din prima zi a lunii aprilie este anunțat și un nou val de scumpiri. Românii vor plăti facturi mai mari la gaze iar la energie vor crește tarifele de distribuție. Deocamdată, la energia electrică prețul pentru populație este plafonat, iar modificările la tariful de distribuție, teoretic nu se va regăsi în facturile populației.

Tarifele de transport și distribuție la gaze și energie electrică vor crește de la 1 aprilie. Astfel, românii ar putea avea facturi mai mari la gaz, potrivit unei analize făcute de Asociația Energia Inteligentă. Facturile la curentul electric nu vor crește, pentru că acolo va compensa statul.

Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei România Inteligentă, a explicat, la Antena 3 CNN, de ce cresc prețurile acum.

„În conformitate cu legea, autoritatea de reglementare a trebuit să procedeze la modificarea tarifelor de transport și distribuție, cuprinzând costurile amânate din anii 2021 și 2022, costuri în special legate de achiziția diverselor mărfuri, inflație, creșteri de taxe și tarife.

Pentru energie electrică nu ar trebui să existe nicio modificare în valoarea prețului.

La gaze naturale, având în vedere că majoritatea consumatorilor casnici au un preț facturat sub prețul plafonat, asta înseamnă că în luna următoare li se vor adiționa aceste noi tarife la prețul care există în momentul de față. Ceea ce îi aduce în situația de a plăti mai mult decât în februarie sau martie, dar sub prețul plafonat, deci sub 0.31 lei/KWh cu TVA inclus”, a precizat acesta.

Facturi mai mari pentru gaze

„Cu cât se vor majora – în medie – facturile persoanelor fizice? În ceea ce priveşte impactul acestor creşteri de tarif asupra costurilor consumatorului final se prezintă astfel: energie electrică – nu există un impact direct asupra consumatorului casnic sau non casnic, creşterea tarifelor urmând a fi compensată de către stat; gaze naturale

consumator casnic – o creştere cu circa 4-5% faţă de preţurile efectiv achitate în luna februarie 2023;

consumator non casnic cu un consum sub 50.000 MWh/an – o creştere cu circa 1-2% faţă de preţurile efectiv achitate în luna februarie 2023;

consumator non casnic cu un consum peste 50.000 MWh/an – o creştere cu circa 5-10% faţă de preţurile efectiv achitate în luna februarie”, se precizează într-un comunicat semnat de preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă.

Potrivit organizaţiei, Legea 357/2022, aprobată de Parlament şi promulgată de şeful statului, prevede, că, începând cu 1 aprilie 2023 se vor adăuga în tarif (de transport şi distribuţie gaze şi energie electrică, n.r.) toate costurile care au fost suportate de operatorii de transport în anul 2021 şi anul 2022 şi care, conform legii, se vor recupera prin majorarea tarifelor începând cu 1 aprilie 2023.

Potrivit unei analize făcute de Asociaţia Energia Inteligentă, la gaze vom avea facturi mai mari cu 4-5%.

Cresc și tarifele de distribuție la energia electrică

Cel mai probabil, vor crește tarifele de distribuție și la energia electrică, ANRE punând în dezbatere publică noile tarife majorate, valabile de la 1 aprilie 2023.

În medie, creșterea tarifului mediu va fi de 11% pentru operatorul național de transport Transelectrica și cuprinsă între 8% și 31% pentru tarifele de distribuție la joasă tensiune, adică pentru companiile de distribuție.

„Precizăm că datele avute în vedere la stabilirea tarifelor valabile de la data de 01 aprilie 2023 mai pot suferi modificări ca urmare a verificărilor și analizelor consolidate ce urmează a fi efectuate până la aprobarea tarifelor de rețea.Ținând cont de tendința de reducere a consumului de energie electrică, de creșterea inflației, precum și de actuala evoluție a prețurilor pe piața de energie electrică, care a condus la includerea în tarife a unei componente tarifare aferente costurilor suplimentare cu achiziția de energie electrică pentru acoperirea CPT (consumului propriu tehnologic), tarifele propuse spre aprobare prezintă o creștere, cu încadrarea în limitele metodologice”, arată ANRE.

Vicepreședintele ANRE spune că peste 150.000 de clienți vor primi facturi de regularizare la energie electrică cu minus.

Practic, suma încasată în plus va fi scăzută din următoarea factură în afara situației în care clientul dorește expres să primească banii în cont și pentru asta trebuie să facă o cerere la furnizor.

„Recent am finalizat şi acele machete care vor viza acele regularizări care se fac în baza ordonanţei de urgenţă pentru clienţii care şi-au redus consumul în 2022, faţă de consumul mediu din 2021 – cei care nu au beneficiat de niciun plafon. Este un număr considerabil de clienţi. Am primit de la unii furnizori nişte cifre, încă nu am primit de la toţi.

Cred că am cifrele de la furnizorii care acoperă cam 70% din consumul casnic – şi vorbim de peste 150.000 de clienţi la acest 70%. Probabil că şi dacă ultimul furnizor mare va face aceste calcule, vom depăşi cifra de 200.000. E o cifră impresionantă. Clienţii casnici chiar s-au preocupat să-şi reducă consumul în această perioadă critică de criză, chiar în condiţiile în care foarte mulţi au beneficiat de preţ plafonat şi nu le-a păsat, dar cei care nu au beneficiat se pare că s-au mobilizat şi au luat măsuri”, a menţionat Zoltan Nagy-Beg,

„Tarifele rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) nu se modifică în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei va stabili tarife reglementate de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, precum şi tarife reglementate de transport al energiei electrice, aplicabile începând cu data de 1 aprilie 2023, conform cadrului de reglementare şi prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă”, se mai precizează în comunicat.

Se scumpesc ţigările de la 1 aprilie, după o nouă majorare a accizelor

Luna aprilie vine cu prețuri mai mari la țigări, astfel că fumătorii vor fi nevoiți să scoată mai mulți buni din buzunar pentru acest viciu.

Ministerul Finanțelor a publicat la începutul lunii martie nivelul noii accize pentru țigarete, valabil timp de un an de zile, începând de la 1 aprilie.

În perioada 1 august 2022 – 31 martie 2023 inclusiv, acciza specifică pentru ţigarete este de 459,386 lei/1.000 ţigarete, dar aceasta va crește.

Astfel, nivelul accizei specifice la ţigarete în perioada 1 aprilie 2023 – 31 martie 2024, inclusiv, este de 493,988 lei/1.000 de ţigarete.

Cât va costa un pachet de țigări

În aceste condiții, fumătorii trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar pentru că în mai puțin de două săptămâni prețul pentru un pachet de țigări va crește.

Țigările se scumpesc de la 1 aprilie cu 0,3-0,5 lei pe pachet, după majorarea accizei totale de la 81,78 euro/1.000 tigarete la 84,37 euro/1.000 țigarete

Precedenta scumpire a țigărilor a fost făcută în septembrie. În total, 2022 a adus, pe medie, 1 leu în plus pe fiecare pachet de țigări. În ultimii 10 ani, prețul mediu al unui pachet de țigări vândut în România s-a dublat, de la 11 lei la 21 de lei.

Cei care au credite în lei calculate în funcție de indicele de referință IRCC vor plăti rate mai mari. Și se adaugă și scumpiri. Cresc și tarifele de distribuție și transport pentru energie și gaze. De asemenea, va crește și prețul țigărilor din cauza măririi accizelor.

Rate mai mari la credite calculate în funcție de indicele de referință IRCC

De la 1 aprilie, indicele de referință pentru creditele consumatorilor, IRCC, va crește la 5,98%. Astfel, rata unui credit ipotecar în valoare de 250.000 de lei, pe 30 de ani, ar urma să fie mai mare cu aproape 50 de lei, arată calculele analiștilor.

Ratele pentru cel puțin 450.000 de români, care au luat credite după 2019, cresc din nou, după ce Indicele de Referință pentru Credintele Consumatorilor –IRCC a ajuns la aproape 6%.

Începând de sâmbătă, 1 aprilie, IRCC crește la 5,98%, o creștere de la 5,71% pe an. Noua valoare va fi folosită de bănci în perioada aprilie-iunie 2023 (trimestrul 2).

Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de 5,98% pe an, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 5,71% pe an, conform datelor publicate vineri de Banca Naţională a României (BNR).

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News