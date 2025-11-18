Modificări legate de funcționarea IMM-urilor: În ce condiții vor putea fi declarate inactive și dizolvate

Modificări legate de funcționarea IMM-urilor: Parlamentul votează marțim 18 noiembrie, un proiect de lege care include, printre altele, o serie de măsuri importante menite să întărească disciplina financiară în mediul de afaceri.

Printre prevederile principale se numără sancțiuni pentru firmele care nu respectă obligațiile legale privind raportarea financiară și gestionarea conturilor bancare.

Conform proiectului, firmele care nu au deschis un cont bancar în România sau nu depun situațiile financiare timp de 5 luni pot fi declarate inactive.

În plus, societățile comerciale declarate inactive timp de un an pot fi dizolvate.

Actul normativ introduce și obligativitatea contractului de fideiusiune pentru companiile care solicită eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale.

Fideiusiunea este un contract de garanție prin care o persoană (fideiusorul) se obligă să achite o datorie a altei persoane (debitorul principal) în cazul în care acesta nu o poate face. Fideiusorul este ținut să execute obligația dacă debitorul principal nu o execută.

Modificări legate de funcționarea IMM-urilor: Totodată se elimină pragul de 50.000 de lei pentru utilizarea POS-urilor, ceea ce înseamnă că toate firmele vor fi obligate să permită plata cu cardul, indiferent de nivelul veniturilor.

Proiectul de lege este argumentat de necesitatea creșterii transparenței financiare și a responsabilității fiscale în mediul de business, urmând ca măsurile să fie aplicate după promulgare.

Reguli noi pentru capitalul social și acționariat

Capitalul social rămâne neschimbat până la depășirea cifrei de afaceri de 400.000 lei.Dacă depășește acest prag, capitalul social minim devine 5.000 lei.

Pentru SRL-urile nou înființate: capital social minim de 500 lei.

Vânzarea părților sociale va fi permisă doar cu notificarea prealabilă a Fiscului.

