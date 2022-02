VALENTINE’S DAY 2022: Mesaje frumoase de dragoste, romantice sau îndrăznețe de Ziua Îndrăgostiților

De Ziua Îndrăgostiților, pe 14 februarie, este ocazia ideală să-ți reafirmi dragostea pentru persoana iubită sau să îți dezvălui sentimentele pentru cineva care încă nu ți le cunoaște. Dacă în trecut un mesaj de amor avea nevoie de zile, poate chiar săptămâni, pentru a ajunge la destinație, în zilele noastre totul a devenit mult mai simplu.

Iar cum rolul scrisorilor și al răvașelor a fost preluat de sms-uri și de mesajele publice sau private de pe rețelele de socializare poți să îi spui persoanei iubite că o iubești în doar câteva secunde.

Dacă nu ai inspirație sau pur și simplu nu te pricepi la cuvinte „potrivite”, îți recomandăm următoarele mesaje de Valentine’s Day, care te vor ajuta să smulgi cel puțin un zâmbet înduioșător de la destinatar.

Mesaje de Valentine’s Day pentru îndrăgostiții fericiți

Să iubeşti înseamnă să trăieşti prin celălalt, să simţi nevoia de a-i poveşti, de a-i cere un sfat, de a-i dărui. Să iubeşti înseamnă să te completezi prin celălalt. Happy Valentine’s Day!

Pentru o lume întreagă eşti o singură persoană. Dar pentru mine eşti o lume întreagă.

Nu-mi place să spun poveşti de iubire şi nici declaraţii siropoase. Cred că este mai simplu să spun TE IUBESC!

Puiului meu drag: Ce-ar fi dacă într-o zi nu ţi-aş mai privi ochii? Aş înnebuni. Şi ce-ar fi dacă într-o zi buzele nu mi le-ai mai dărui? Aş îngheţa şi m-aş topi şi aş muri. Te iubesc cu dor, al tău pentru veşnicie.

Niciodată trandafiri mai frumoşi nu înfloresc ca atunci când două inimi între ele se iubesc.

Zile în şir m-am tot gândit ce cuvânt ar fi mai potrivit să-ţi spun. Că o dulce ameţeală mă cuprinde atunci când mă gândesc la ţine. Şi acum mă pierd. Nu vreau, nu pot să mai gândesc. Pur şi simplu te iubesc şi alte cuvinte nu găsesc.

Dacă sărutările ar fi apă, ţi-aş dărui un ocean întreg. Dacă îmbrăţişările ar fi frunze, ţi-aş dărui o pădure. Dacă dragostea ar fi spaţiu, ţi-aş dărui o galaxie.

Între noi există un ocean. Pădurile şi munţii ne despart. Nu sunt superman, dar da-mi o secundă şi voi zbura peste mari şi ţări pentru a-ţi trimite dragostea mea. Ai primit-o ?

Aş vrea să fiu o lacrimă în ochiul tău, pentru a putea alunecă pe obrazul tău şi a ajunge pe buzele tale, dar nu aş vrea că tu să fii o lacrimă pe obrazul meu pentru că te-aş pierde ori de câte ori aş plânge.

Dragostea. Toată viaţă mea am auzit despre ea, am citit despre ea, am visat la ea, am plâns după ea. Acum, lângă ţine, am găsit-o!

Toată lumea ar vrea să fie ca şi Soarele, pentru a-ţi lumina viaţă. Eu aş preferă să fiu ca Luna, pentru a putea să-ţi luminez cele mai întunecate clipe.

Îmi este foarte dor de ţine, cu toate că încerc să nu mă gândesc la asta, sunt însă două momente când nu reuşesc: ziua şi noaptea.

Privesc înapoi aşteptând o regăsire, revăd şi acum chipul tău, va fi totdeauna o eternă iubire. Pentru tine, pentru mine, pentru noi.

Dragostea înseamnă să respiri, să speri, să ierţi şi să iubeşti. Dacă aş fi un nor, aş stă tot timpul deasupra ta, dacă ai fi pământ eu aş fi apă, dacă ai fi răutatea, eu aş fi puritatea. Te iubesc foarte mult şi cred că fără ţine nu aş mai putea trăi în această lume, care mi s-ar părea că ziua fără soare sau noaptea fără stele.

Încearcă să pătrunzi cu privirea dincolo de ferestrele sufletului, în depărtare şi gândeşte-te la mine, pentru că mă vei găsi oricând lângă inima ta. Te iubesc!

Pe pământ trăiesc şase miliarde de oameni, dar numai tu eşti jumătatea mea.

Sigur nu sunt cel mai simpatic bărbat din lume şi nici cel mai deştept şi nici cel mai bogat, dar sigur sunt cel mai norocos.

Dragostea constă în dorinţa de a da ceea ce este al tău altuia şi de a simţi fericirea acestuia că şi cum ar fi a ta.

Mă îndoiesc că stelele sunt de foc, mă îndoiesc că soarele se mişcă, mă îndoiesc că adevărul poate fi minciună, dar niciodată nu mă îndoiesc că te iubesc!

Te iubesc cum iubeşte pasărea , pădurea, cum iubeşte aurora, soarele, cum iubeşte floarea, rouă dimineţii. Cu tine trăiesc, exist, iubesc. Fără tine nu sunt nimic.

Visez doar la ţine… visez că vei fi mereu lângă mine. Oare visul meu se va împlini?

M-am uitat în portofel şi era gol, m-am uitat în buzunar şi am găsit doar câteva monede, m-am uitat în inima şi te-am găsit pe ţine. Abia atunci am realizat cât de bogată sunt!

Dacă viaţă ta ar depinde de dragostea pe care ţi-o port, ai fi nemuritor. Te iubesc, dragul meu!

Anul acesta m-am gândit să petrecem ziua de Sf. Valentin într-un mod curat şi sănătos. Hai să ne întâlnim sub duș!

Buzele tale par să se simtă singure. N-ar vrea să le întâlnească pe ale mele?

Într-o zi mă vei întreba ce e mai important pt mine: tu sau viaţa? Eu voi spune că viaţa, iar tu te vei supăra fără să-ţi dai seama că pentru mine tu eşti viaţa!

Vată de zahăr? NU… Sirop de căpşuni? NU… Ciocolată? NU… Nu pot găsi nimic atât de dulce că tine!

Te iubesc nu doar pentru ceea ce eşti, ci şi pentru ceea ce sunt eu, atunci când sunt cu tine.

Îmi cade o lacrimă din ochi şi nu ştiu ce e cu mine, dar un singur lucru însă ştiu mi-e tare dor de tine.

Dragostea este înţelepciunea nebunului şi nebunia înţeleptului.

Zâmbetul tău este răsăritul meu, sărutul tău este apusul meu. Îţi mulţumesc!

Iubirea înseamnă să sculptezi în inima ta chipul celui iubit şi ochii tăi să fie oglindă în care să se reflecte chipul celui iubit!

Odată mi s-a întâmplat ceva minunat. A fost un vis devenit realitate, a fost o poveste, a fost ziua în care te-am întâlnit pe tine.

Dragostea este că atunci când stai pe cimentul moale: chiar dacă pleci, urmele-ţi rămân acolo.

Dragostea e la fel că o boală pe care dacă nu o tratezi se agravează. Și ca orice floare pe care dacă nu o uzi se ofileşte.

Cine are capacitatea de a se îndrăgosti poate avea mereu încredere în iubire şi în valoarea omului de care s-a îndrăgostit!

Să nu crezi că poţi stabili cursul iubirii, căci ea dacă te consideră vrednic îţi va îndrepta ea cursul!

Cineva mi-a spus că ziua are 24 ore, că o oră are 60 min, că un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate.

Poţi să spui „Te iubesc” într-o secundă? Dacă da, dă-mi o secundă din viaţa ta, îţi voi fura un minut, te voi săruta o oră şi te voi iubi o viaţă.

Tu ai făcut culorile mai vii, frumuseţea mai pură, plăcerea mai intensă. Cu ocazia Valentine`s Day îţi reamintesc: te iubesc mai mult decât iubesc viaţa, minunea vieţii mele!

Dacă cineva m-ar întreba ce înseamnă o viaţă frumoasă, m-aş apleca asupra umărului tău, te-aş strânge în braţe şi aş spune: „Uite, asta!”.

Te iubesc pentru că îmi alungi singurătatea într-o lume plină şi aglomerată. Te iubesc pentru că fără tine e greu şi nu mă pot regăsi. Te iubesc şi sunt definiţia fericirii eterne.

Astăzi nu sunt disponibilă pentru nimic. Nu am timp să merg la muncă, nu am chef să stau să fac mâncare, nu îmi doresc să îmi fac planuri pentru mâine. Astăzi am timp şi vreau să fiu numai cu tine… să ne iubim!

Îţi mulţumesc pentru fericire, sentiment care nu ştiam că există, îţi multumesc pentru tot.

„Te iubesc” îţi spun într-o secundă, dar ca să-ţi demonstrez îmi trebuie toată viaţa!

Te iubesc oriunde, oricând, oricum. Nu e nevoie să îţi mai scriu, să îţi mai spun. Îţi arăt asta prin fiecare gest, prin fiecare mişcare, prin fiecare atingere.

Cineva a întrebat ce îi face pe oameni fericiţi. Unii au răspuns că bogăţia, alţii – celebritatea. Mă gândeam la asta atunci când am primit SMS-ul de la tine. Am zâmbit şi am răspuns că pe mine asta mă face fericit.

De Sfântul Valentin vreau să-ţi spun că iubesc motivele pe care mi le dai în fiecare zi pentru a te iubi: zâmbetul tău, ochii tăi, bunătatea ta, atenţiile pe care mi le faci şi modul în care îmi înseninezi viaţa.

Eşti cea mai frumoasă minune din viaţa mea, tu eşti dorinţa mea dintotdeauna: să iubesc, să fiu iubită! Dumnezeu mi-a îndeplinit-o când mi te-a scos în cale. TE IUBESC mai mult decât viaţa mea, tu eşti totul pentru mine! Îţi mulţumesc că-mi eşti alături la bine şi la greu îţi mulţumesc pentru „Noi” – cea mai puternică galaxie din câte există!

Aş vrea să fiu zăpadă, să mă topesc pe trupul tău, să mă evapor şi să ajung în cer, să le spun îngerilor că şi pe Pământ există Raiul. Te iubesc!

Mesaje de Valentine’s Day pentru îndrăgostiții triști

Nu dispera când soarta te apasă şi nici nu plânge de-al tău destin, căci după un chin viaţă-i mai frumoasă cum după ploaie ceru-i mai senin.

Iubirea te face să plângi când încă nu ştii ce sunt lacrimile, iubirea te face să râzi în întunecimea nopţii, purtându-ţi visele pe aripile de fum ale zărilor.

Dacă iubeşti pe cineva ierţi orice greşeală. Dacă eşti cu adevărat îndrăgostit, crezi că a greşit din dragoste.

Fericirea… e un cuvânt sublim. Iubirea înseamnă o avere, o dragoste, dar totodată şi durere. Iubirea poate fi frumoasă, dar şi furtunoasă.

Te caut în noaptea mea şi nu te găsesc, te strig şi-mi răspunde ecoul, durerea te cheamă din sufletul meu şi-mi răspunde suferinţă din inima mea. În zadar te aștept…

Eşti departe, sunt departe, totuşi nu te pot uita. Căci privirea ta frumoasă a intrat în inima mea.

Câte stele vor muri fără să simt? Câtă vreme va trece fără să te ating? Câte strigăte de dor se vor pierde-n vânt? Câte zile voi trăi cu tine-n gând!

Dacă în drumul tău spre fericire vei suferi, plânge munţilor, nu plânge omului, căci compătimirea lui e o ironie amară.

Dragostea nu este numai flori, zâmbete, iubire, ci înseamnă şi lacrimi, dorinţă, pasiune şi de aceea puţini au privilegiul de a-i descoperi puterea.

Mesaje de Valentine’s Day pentru EA

Intr-o zi ma vei intreba ce e mai important pt mine: tu sau viata? Eu voi spune ca viata, iar tu te vei supara, dar fara sa-ti dai seama ca pt mine tu esti viata!

De-ar fi universul o lume plina de femei si eu un astru printre ele, eu tot pe tine te-as alege caci esti iubirea vietii mele… te iubesc..

Cand soarta imi va spune sa parasesc pamantul, cand oameni fara mila imi vor sapa mormantul cand zile ptr mine nu vor mai exista, atunci dar nici atunci eu nu te voi uita.

Undeva cineva se gandeste la zambetul tau si se bucura de prezenta ta in viata sa. Asa ca atunci cand esti singura adu-ti aminte ca cineva undeva se gandeste la tine!

Mi-e frica sa merg cu masina atunci cand sunt cu tine. Pentru ca atunci cand sunt cu tine sunt beat de fericire si ar putea sa-mi ia permisul.

Tu esti visul meu… unicul meu vis… as vrea sa te atrag in valtoarea pasiunii sa te strang asa de tare incat TU si – EU sa devenim un singur suflet.

Daca as fi de gheata ai vedea cu ochii tai cum ma topesc cand imi zambesti, dar bine ca nu sunt pt ca altfel m-as fi topit deja.

Intr-o noapte o stea m-a intrebat: ‘De ce nu o lasi dc te face sa plangi?’ I-am raspuns:’Stea, tu ti-ai parasi cerul?’

Pentru a trai am nevoie de batai de inima. Pt asta am nevoie de o inima. Pt o inima am nevoie de fericire. Pt fericire am nevoie de tine.

A te indragosti este atunci cand ea adoarme in bratele tale si se trezeste in visele tale!

Nu stiu ce s-ar intampla cu mine daca tu nu ai exista intotdeauna imi inveselesti ziua si ma faci sa simt ca traiesc cu adevarat. Tu esti steaua mea calauzitoare care imi pazeste noptile. Nu pot decat ca te iubesc foarte mult si tu esti totul pentru mine!!!

Astept o raza sa-mi patrunda in suflet, sa ma lumineze si sa-mi spuna ‘te iubesc!’ Iar acea raza sa fie vocea ta ce ma trezeste de dimineata!

Daca nu ma gandesc decat la tine inseamna ca te iubesc? Daca te visez in fiecare noapte inseamana ca te iubesc? Daca vreau sa fiu numai cu tine singuri intr-o padure inseamna ca te iubesc? Eu cred ca te iubesc, tu ce crezi?

Ochii tai sunt facuti sa cucereasca, trupul tau e facut sa trezeasca dorintele. Toata fiinta ta e incantatoare si eu sunt cel mai norocos barbat, caci sunt iubit de tine.

Eu n-am fost in stare sa-ti scriu nici macar o poezie de dragoste, dar asta nu inseamna ca nu exista dragoste in inima mea cat sa inspire toti poetii dintr-o carte. Unii stiu sa scrie frumos, unii stiu sa cante frumos, unii sunt pur si simplu frumosi, eu sunt doar un indragostit disperat dupa tine.

Cand te strang in brate si ma intreb din ce Dumnezeu esti facuta de ma simt atat de minunat iti intalnesc privirea si inteleg ca esti plina de dragoste. Un mototol de iubire, asta esti si te-as lipi de pieptul meu pentru totdeauna si mai ales viata mi-as lipi-o de a ta, ca-n fata ochilor mei sa am doar chipul tau pentru tot restul vietii. O viata in bratele mele, spune-mi iubire dca-ti doresti asa ceva!

Cel mai bogat barbat te-ar acoperi cu cadouri, cel mai frumos barbat te-ar purta printre staruri, cel mai inteligent barbat… nici nu pot sa imi dau seama ce-ar face un astfel de barbat pentru tine, iar eu, eu sunt doar cel mai indragostit dintre barbati si acesta este darul meu.

Unele lucruri le facem zilnic, unele de doua-trei ori pe saptamana, unele o data pe an, unele nu le-am facut niciodata. As vrea atatea sa-ti daruiesc, atatea lucruri as vrea sa-ti arat sau sa le facem impreuna…! Daca ar fi posibil mi-as dori sa ma multiplic in mai multi barbati identici si sa avem impreuna grija de tine. Totusi, nu sunt sigur ca te-ar bucura prea mult o astfel de posibilitate si inteleg de ce. Chiar si eu singur sunt uneori prea mult, dar vreau sa-ti marturisesc ca esti atat de minunata incat nu m-as satura nici de o suta ca tine.

Visul meu cel mai mare: nici sa nu mai existe vise, acum te am pe tine!

Cat esti de minunata! Atat de minunata ca ti-as darui inima pentru un sarut al tau.

Daca as putea inchide timpul intr-o sticla, primul lucru pe care l-as face ar fi sa salvez fiecare zi pana cand eternitatea nu va mai fi, doar ca sa le petrec cu tine. Daca as putea face zilele sa dureze la nesfarsit, daca cuvintele ar face visele realitate, as pastra fiecare zi ca pe-o comoara si apoi le-as petrece numai cu tine. In inima mea am inchis stralucirea ochilor tai, tandretea calda a zambetului tau, vocea ta dulce, amintirile clipelor fierbinti… timpul nu pare a fi de ajuns pentru tot ceea ce vrem sa facem, dar tu esti unica cu care vreau sa-mi petrec tot restul vietii mele. Te iubesc!

Te iubesc asa de mult incat inima mea bate odata pentru tine si odata pentu mine. Ma gandesc mereu la stralucirea ta, uneori cred ca Dumnezeu a vrut sa-si arate maiestria cand te-a creat. Atingerile tale suave sunt asemeni atingerii unei picaturi de roua pe petala unui trandafir in flacara iubirii. Iubesc, iubesc, iubesc,… e totusi omenesc!

Tu esti floarea ce-mi face dimineata mai parfumata, tu esti apa ce ma potoleste de sete, tu esti lumina ce-mi lumineaza calea, esti ingerul ce-mi vegheaza noptile… Te iubesc… te iubesc pentru ca daca nu te-as iubi viata mea nu ar mai avea sens, nu ar mai avea apa, lumina,… Te iubesc Te iubesc mai mult decat iubesc marea si oceanu’… Cu multa iubire in inima!

Tu esti seara cu ochii umezi de seninul stelelor, ce tremura usor si atat de dureros in mine cand soaptele mele ti se daruie.

Tu esti un ochi deschis spre intunericul sufletului meu, sub pleoapa caruia se zbat zborurile insangerate ale viselor.

Nu pleca, mai vreau sa te privesc, vreau sa te culeg soapta de soapta, lumina de lumina, tristete de tristete, in ochii mei inaltati spre tine.

Nu pleca, mi-e sete de privirile tale, ascunzand cerul in fiecare mangaiere cu care ma imbratiseaza. Te iubesc draga mea, te iubesc cum iubesc soarele, te iubesc cum iubesc luna si marea.

TU esti pentru mine roua diminetii ce se varsa peste ochii mei trezindu-ma din somnul singuratatii. TE IUBESC

Bomboane aproape la fel de dulci ca si gurita ta. Nu-ti voi ofer diamante, ci un sincer TE IUBESC si ochii tai se vor umple puzderie de ele. Pentru cea mai minunata femeie, un buchet de trandafiri rosii, culoarea dragostei cea mai fermecatoare atunci cand apare-n obrajorii tai…

Iubita mea, nu am cuvinte, sa-ti zic ce am in minte, nu stiu cum sa-ti dovedesc, ca pe tine te iubesc si doresc, sa fim fericiti, nu plictisiti, sa ne purtam ca doi iubiti, indragostiti…, nu pot sa-ti ofer orice, dar in schimb iti dau dragoste si fericire.

Tot ce-i frumos se iubeste, tot ce se iubeste e frumos. Esti atat de frumoasa pentru ca esti atat de iubita si iti promit ca asa vei fi mereu.

Mesaje de Valentine’s Day pentru EL

Daca as fi de gheata ai vedea cu ochii tai cum ma topesc cand imi zambesti, dar bine ca nu sunt pt ca altfel m-as fi topit deja.

Tu esti visul meu…unicul meu vis…as vrea sa te atrag in viltoarea pasiunii sa te strang asa de tare incat TU si EU sa devenim un singur suflet.

Iubirea ta e singurul gand pentru care exist. Nu uita ca pentru tine traiesc. Si stii de ce? Doar ca sa te iubesc.

Daca as fii o lacrima in ochii tai m-as rostogoli pe obraz sa-ti ating buzele.Daca tu ai fi o lacrima in ochii mei nu as mai plange niciodata de frica sa nu te pierd!

Atunci cand soarele si luna se vor intalni atunci cand stelele vor cadea atunci cand oceanul va lua foc atunci si eu te voi uita… .

Daca Luna Ar Iubi Noaptea La Fel De Mult Cum Te Iubesc Eu Pe Tine .. Soarele Nu Ar Mai Rasari Niciodata !!

Esti primul meu gand inainte de a ma trezi si esti ultimul meu gand inainte de a ma culca.

Pentru iubire nu se multumeste, in consecinta n-o sa iti multumesc nici eu. Doar te iubesc sublim si nebuneste. Atat de.pur, total, nepamantesc.

Mesaje de Valentine’s Day haioase

Sunt la dietă, aşa că de Valentine’s Day poţi să-mi cumperi bijuterii în loc de bomboane de ciocolată. Te iubesc!

Dragostea pluteşte în aer. Ţine-ţi respiraţia!

Sunt un cub de gheata, alunec usor pe buzele tale calde, ma preling pe trupul tau, pe buric si ajung la…la…la…la naiba ca m-am topit.

Ursuletul meu de plus te invit sa facem dus sub cearsaf sa ne jucam, ce zici puiu` incercam?

ANUNT!!! Azi au evadat 3 maimuțe de la zoo… Una a fost găsită în parc citind un ziar, cea de-a doua a fost găsită la fast-food mâncând un hamburger iar cea de-a treia a fost găsită citind acest mesaj chiar acum.

Îmi aduc aminte cum a fost prima oara… M-am așezat pe spate, și încet încet am simțit o înțepătura, de unde a ieșit sânge cu o substanță gălbuie. Tu mai întrebat dacă ma doare, iar eu, cu ochii în lacrimi, am zis că nu, dar până la urmă n-am mai putut suporta, și am țipat. Ah! te-am scos măsea afurisită.

Dacă am fi numai noi doi pe o barca și s-ar scufunda iar pe ea s-ar afla doar o singura vesta de salvare mi-ar fi foarte dor de tine.