VCST Alba Iulia, un furnizor de soluții premium pentru industria automotive. Interviu cu managerul general, Ioan Lupu (P)

BMT Group este un holding industrial belgian extins la nivel global (Belgia, Germania, Republica Cehă, România, India, China, SUA și Mexic), un business de familie. Acesta cuprinde brandurile VCST, IGW, BMT Aerospace și OMCO și deserveste clienți din întreaga lume pe segmentele automotive, feroviar, aeronautică și al prelucrării sticlei. Nivelul de calitate pe care îl oferă BMT Group și tehnologia de ultimă generație utilizată îl diferențiază de competitori, iar soluțiile tehnice brevetate sau personalizate rezolvă probleme sensibile în aceste industrii și dau încredere clienților săi ca BMT Group este alegerea corectă ca și partener de business pe segmentele menționate.

În cadrul grupului BMT, VCST este un furnizor auto de clasă mondială de componente pentru motoare, pompe, transmisii și sisteme de frânare. VCST Alba Iulia este o fabrică modernă de producție, un furnizor de soluții premium pentru industria automotive, echipată cu cea mai nouă tehnologie în prelucrarea prin aschiere a metalelor și în tratamente termice. Produce componente auto pentru vehicule ușoare și off-road. Este activă pe piață din 2013, cunoscând o evoluție cu un trend pozitiv în ultimii ani. Anul 2020 s-a încheiat cu o cifră de afaceri de 28 milioane EURO, chiar și în condițiile în care contextul generat de pandemia COVID-19 nu a fost unul favorabil.

Pentru a avea o imagine mai clară asupra VCST Alba, îl invităm să ne dea detalii pe Managerul General al acesteia – Ioan Lupu.

Domnule Director, într-un interviu de acum câteva luni spuneați că așteptările pentru anul 2021 sunt mari, dar că aveți încredere în echipa din VCST Alba și că împreună veți reuși să atingeți țintele propuse. Care sunt rezultatele până în prezent și cum vedeți evoluția următoarelor luni din 2021?

Rezultatele sunt cel puțin la nivelul așteptărilor raportate la contextul pandemic, al Brexit-ului și al crizei generate de blocarea canalului Suez. Pentru VCST Alba Iulia a fost un început de an foarte bun, am reușit să creștem ca număr de angajați de la 330 la 350, și am realizat o cifră de afaceri cu 15% mai mare decât cea previzionată pentru jumătatea anului 2021.

Lipsa semiconductorilor și efectele devastatoare ale pandemiei în India ne-au afectat vizibil rezultatele ultimelor luni, în special pentru că o parte din clienții noștri și-au diminuat comenzile sau chiar și-au sistat activitatea.

Trimestrul trei și patru ne păstrează însă optimiști. Comenzile ferme pe care le avem deja de la clienții nostri compensează pierderile trimestrului doi. În același timp proiectele de îmbunătățire continuă, six sigma și eficientizarea consumurilor ne-au adus de asemenea beneficii importante.

Desigur, toate aceste rezultate nu ar fi fost posibile fără eforturile susținute, seriozitatea și profesionalismul echipei din Alba căreia țin să îi multumesc și pe această cale.

Dumneavoastră sunteți în această poziție de aproape un an. Cum a fost acest an pentru dumneavoastră? Care au fost provocările de care v-ați lovit și cum le-ați făcut față? Dacă ați putea să vă întoarceți în timp, ați schimba ceva sau ați face lucrurile la fel?

Pentru mine a fost un an dificil, plin de frământări atat la nivel profesional cât și la nivel personal. Am preluat această poziție într-o perioadă grea pentru echipa din Alba Iulia, în plin proces de restructurare și în mijlocul crizei fără precedent generată de pandemia SARS-COV-2.

Cea mai mare provocare a fost reorganizarea echipei la toate nivelele, găsirea unei formule care să reziste și să obțină rezultate în contextul dat fără a pierde, pe cât posibil, competente.

De asemenea, siguranța colegilor a fost una din prioritățile mele. Măsurile anti-Covid 19 respectate viguros, atât în zona de producție cât și în corpul administrativ, ne-au ținut departe de probleme și am reușit să lucrăm la capacitate maximă pe toată durata acestui an. A fost o mobilizare remarcabilă, atât umană cât și financiară, care ne-a ajutat să ne păstrăm echipa intactă și să depășim așteptările clienților și partenerilor noștri.

Sunt mulțumit de ceea ce am reușit să realizăm în ultimul an. Nu cred că aș face diferit lucrurile, aș încerca probabil să optimizez modul și timpul în care acestea s-au realizat. Dacă mă rezum la echipa de management aș zice că este de asemenea o echipă relativ nouă, în formare, alături de care am învățat că orice criză este o oportunitate și am reușit, în pofida contextului, să ne atingem țintele într-un termen relativ scurt.

VCST Alba este un jucător important pe piața auto din Transilvania. A crescut încet, dar sigur, cifrele o arată. Ce planuri are Grupul BMT pentru următorii ani pentru dezvoltarea afacerii din Alba Iulia?

Clienții existenți sunt principala noastră preocupare dacă vorbim strict de mediul de afaceri și din acest motiv dorim să ne menținem și pe viitor nivelul de performanța și de calitate care ne-a consacrat și să continuăm să depășim așteptările acestora.

Vrem să rămânem competitivi pe piața auto, investim în automatizarea proceselor și implementarea conceptului Smart Factory – primul pilot în Alba va fi funcțional la finalul acestui an.

Electrificarea este o direcție strategică în sectorul auto, motiv pentru care atragerea proiectelor din acest sector este o altă prioritate a noastră. Dispunem de tehnologia și pregătirea necesară pentru a excela și pentru acest tip de aplicații și în același timp încă avem posibilitatea de a ne extinde dacă este necesar. Am ofertat deja furnizori importanți de autovehicule pentru obținerea unor proiecte “full electric” și sperăm ca până la finele acestui an să pornim cel puțin un proiect nou, de anvergură, în fabrica din Alba Iulia.

De asemenea, și nu în ultimul rând, o altă prioritate a noastră este îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă pentru angajații noștrii și găsirea de soluții aplicabile pentru a micșora împactul asupra mediul înconjurător.

Ați afirmat că vă bazați pe echipă. Cât de importanți sunt oamenii în dezvoltarea afacerii?

“Omul este cea mai importantă resursă a unei companii”.

Eu cred că succesul unei companii depinde în primul rând de angajații săi. Aceasta este una din primele lecții învățate, cu impact major în rezultate. Sunt o persoană sociabilă, mă încarc cu energie din întâlnirile cu familia, prietenii, colegii. O atmosferă deschisă la locul de muncă, bazată pe dialog, colaborare și respect reciproc, unde toată lumea poate vorbi deschis fără frică de a spune ceva greșit, poate face diferența între succes și eșec la nivel de business. Dacă îi implici în planurile tale, ei te vor ajuta cu siguranță să îți îmbunătățești rezultatele. Atunci când ești cu adevărat alături de oameni, oamenii ajung să fie alături de tine și să se implice. Vei ajunge să obtii rezultate în momentul în care cei din jurul tău sunt ajutați și înțeleg ajutorul pe care îl oferi. Încercăm să implementăm acest mod de lucru la toate nivelele, deși restricțiile datorate pandemiei ne împiedică momentan, însă avem speranța că odată cu relaxarea acestora vom putea să extindem aceast tip de abordare și la nivel de operator. Comunicarea virtuală are limitările ei, cel puțin în relația cu personalul direct productiv.

Care sunt valorile dumneavoastră personale și în ce măsura acestea coincid cu valorile VCST Alba?

Pe plan personal mă axez foarte mult pe integritate, loialitate, echilibru, corectitudine, comunicare și empatie. Consider aceste valori ca fiind deosebit de importante atât pentru mine, ca individ aflat într-o permanentă dezvoltare și auto-perfecționare, cât și pentru persoanele din jurul meu. Cu acest set de valori adânc înrădăcinat în sine, în opinia mea, nimeni nu poate da greș nici pe plan personal, nici pe cel profesional.

Iar aici intervine a doua parte a întrebării dumneavoastră, referitoare la valorile companiei. VCST Alba promovează în mare parte aceleași valori, ca cele menționate mai sus. Se manifestă loialitate, corectitudine și integritate vis a vis de angajații companiei, se propune și se facilitează o comunicare cât mai eficientă, cu aplecare înspre angajat și nevoile acestuia, iar la rândul ei, compania primește din partea angajatului același „tratament”. Reciprocitatea și empatia sunt elemente cheie ale relației VCST Alba – angajat, o relație în care primează încrederea, îmbrățișarea diversității și dorința de a reuși!

Unul dintre sloganurile afișate cel mai des în prezentările interne ale companiei către angajați, este: „Câștigăm împreună!”, îndemn care, cred eu, reflectă cel mai bine valorile și principiile pe care VCST Alba le promovează și susține.

Cum vedeți piața producătoare de componente auto din România și care credeți că este direcția în care se îndreaptă, pe termen scurt?

Industria auto se schimbă rapid, reducerea emisiilor de CO2 și electrificarea par să fie cele mai importante linii directoare ale acesteia și în viitorul apropiat. Momentan criza semiconductorilor crează probleme serioase producătorilor de autovehicule, efect care se simte și în industria de componente.

Primul trimestru a fost foarte încărcat, cu comenzi peste cele previzionate, trimestrul doi mai slab, afectați fiind de criza semiconductorilor, dar cu previziuni optimiste pentru sfârșitul anului.

Digitalizarea pare a fi unul dintre cele mai importante subiecte pe termen scurt pentru furnizorii de componente auto, deoarece atinge mai multe aspecte și anume: potențialul de a crea noi modele de afaceri, de a oferi produse și servicii noi și de a se îmbunătăți eficiența proceselor operaționale și administrative; fiind una dintre principalele preocupări ale echipei din Alba Iulia.

VCST Alba de la momentul intrării sale în activitate a fost premiată pentru rezultatele și impactul în economia județului Alba. Este prea devreme să vă întreb dacă și pentru rezultatele anului 2021 va rămâne pe podiumul premianților?

Suntem lideri pe anumite segmente la nivel local și cred că vom rămâne pe podium și în acest an. Rezultatele obținute până acum ne dau încredere ca anul 2021 va fi cel puțin la fel de bun ca anii precedenți și nu văd nici un motiv din care să pierdem această poziție la nivel județean.

Care sunt provocările legate de piața muncii cand vorbim de o fabrica producătoare de componente auto, aflată în centrul țării? Este VCST Alba un angajator atractiv?

Provocarea majoră este aceea de a păstra resursa umană. Avem mari dificultăți în a găsi candidați cu calificarea necesară, motiv pentru care suntem obligați să investim enorm în formarea lor internă și în același timp să rămânem atractivi, pentru a reuși să îi păstrăm în organizație.

VCST Alba ofera beneficii și condiții de muncă comparabile cu orice altă companie din centrul țării. Consider că suntem un angajator de top la nivel județean, cu o bună reputație pe piața muncii dar lucrăm în fiecare zi, pentru ca mâine să fim mai buni decât azi.