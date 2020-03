Vergil Chiţac, senatorul care a băgat Guvernul și Senatul în izolare știa de o săptămână că ar putea fi infectat cu coronavirus

Senatorul PNL Vergil Chiţac, confirmat pozitiv cu coronavirus, știa din data de 6 martie că ar putea fi infectat după ce a participat la o reuniune NATO unde a fost prezent un parlamentar francez confirmat cu COVID-19.

Un document emis de Secretariatul general al Adunarii NATO, în 6 martie 2020, prezentat de Antena3, arată că toți participanții la reuniune (care a avut loc în 17-19 februarie), erau anunțați că unul dintre membrii delegației franceze la adunarea parlamentară NATO a fost depistat pozitiv la coronavirus pe 5 martie.

După această informare, Chițac a participat la o petrecere de Ziua Femeii, unde a dat 400 de mărțișoare. De asemenea, a mers la ședința Biroului Permanent Național al PNL și în plenul Parlamentului.

Joi, el a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care recunoaște că s-a simțit răcit după ce s-a întors în țară, criticându-i pe cei care l-ar fi bănuit că ar avea virusul:

„Constat că s-a creat o adevărată isterie în plan social vizavi de o așa zisă infectare a mea cu Coronavirus. Informația vine exact pe fondul votului din Parlament de astăzi, pentru învestirea Guvernului Cîțu.

Este adevărat că ieri am anunțat că nu pot participa la vot pentru că sufăr de o răceală și voi rămâne acasă. Totuși, nu știu în ce context colegii din Parlament au tras de la sine concluzia că sunt suspect de Coronavirus și au făcut public acest lucru.

Menționez că sunt sub medicație de două zile și nu am simptome de Coronavirus. Totuși, pentru a înlătura orice suspiciune, am solicitat efectuarea unui test și vă voi ține la curent”, a scris parlamentarul.

Senatorul și familia sa duși în carantină fără izoletă

După ce a fost confirmat pozitiv, vineri dimineață, cu coronavirus, senatorul Chițac a fost dus fără izoletă şi fără să aibă vreun echipament de protecţie la Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa. Împreună cu acesta, în ambulanța SMURD au mai fost transportați, în aceleași condiții, soția și asistentul său.

Senatorul Vergil Chiţac, a refuzat transportul cu izoleta, iar Cristina Schipor, șefa Direcției de Sănătate Publică din Constanța, a declarat că nu instituția sa este responsabilă de echiparea regulamentară a pacienților infectați cu coronavirus, ci Inspectoratul de Situații pentru Urgență Constanța.

După anunțul oficial privind infectarea senatorului PNL cu coronavirus, premierul interimar Ludovic Orban a anunţat că atât el, cât şi toţi membrii Biroului Politic Naţional se vor izola la domiciliu, în condiţiile în care au intrat în contact cu Vergil Chiţac.

Surse: digi24.ro; antena3.ro; info-sud-est.ro

