Veste bună pentru Cupru Min Abrud: Cererea de cupru va crește cu 50% la nivel mondial, în următorii ani, iar oferta de pe piață nu poate acoperi acestă nevoie. Acest lucru înseamnă o majorare semnificativă a prețului.

Cursa globală pentru dezvoltarea inteligenței artificiale și creșterea accelerată a cheltuielilor pentru apărare vor duce la o majorare de aproximativ 50% a cererii mondiale de cupru până în 2040, însă oferta este așteptată să rămână semnificativ în urmă, potrivit Reuters, citată de Techrider.

Conform estimărilor, fără intensificarea reciclării și fără deschiderea unor noi exploatări miniere, piața globală s-ar putea confrunta cu un deficit anual de peste 10 milioane de tone de cupru.

Raportul arată că cererea globală de cupru ar urma să crească de la aproximativ 28 de milioane de tone pe an în 2025 la 42 de milioane de tone până în 2040.

Cupru Min Abrud vinde o cantitate de aproape 45.000 de tone de concentrat de cupru uscat pe an.

Minerul explotatat din cariera de la Roşia Poieni are un conţinut de 0,37 – 0,4% cupru. În urma prelucrării în cele două linii de flotaţie existente la Uzina din Dealul Piciorului, concentraţia ajunge la 20-21%.

Compania a apărut la 01.04.2002, prin desprinderea din CN MINVEST Deva şi preluarea activului şi pasivului Filialei Avram Iancu SA Abrud.

Astfel, Cupru Min devine succesoarea de drept a Combinatului Minier al Cuprului Roşia Poieni, înfiinţat la 1.05.1977, în baza Decretului 130/21.05.1977.

Combinatul cu sediul în Abrud, judeţul Alba, se afla în subordinea Centralei Minereurilor Deva şi sub coordonarea şi controlul Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei.

Pe toată durata acestor transformări societatea și-a păstrat obiectul de activitate, sediul, activele şi pasivele. Compania funcționează actualmente sub autoritatea directă a Ministerului Economiei, având acelaşi obiect de activitate pentru care a fost înfiinţată.

