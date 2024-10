VIDEO: Adina Oargă, profesoară de Limba Engleză la Școala ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia: O călătorie continuă alături de elevi

Adina Oargă este de peste 25 de ani profesoară de engleză la Școala nr. 7 „Mihai Eminescu” din Alba Iulia. De pe băncile facultății a intrat direct în cancelaria și în clasele școlii, în ceea ce ea numește o călătorie continuă în care profesorii aștern drumul pentru elevi.

În timp, prin fața catedrei de la care predă au trecut sute de elevi, zeci de generații, care au învățat engleza. Reporterii alba24.ro au mers în cadrul emisiunii ”Portret de profesor” pentru a o întâlni pe Adina Oargă.

A fost profesor și diriginte de când a luat catalogul în mână, iar de atunci au trecut mai bine de 25 de ani.

Călătoria alături de elevi

Este greu să faci un rezumat al profesiei și mai ales al profesiei în care modelezi comportamentul și le aduci elevilor informații. Însă, Adina Oargă vede procesul educațional ca pe o călătorie.

O călătorie pe care profesorul o face alături de elev. De la primul moment în care cei doi se întâlnesc în clasă și până la momentul despărțirii. Însă, despărțirea este un nou început, un început în care elevul pleacă cu un bagaj de cunoștințe pe care îl va folosi mai departe.

Cum și-a ales profesia de profesor

”Cred că de când m-am născut mi-a fost semănată în suflet această sămânță de a educa. Doar că nu am știut că o am. A fost latentă până în momentul în care am făcut primii pași în mediul școlar”, a mărturisit Adina Oargă despre primele momente în care s-a gândit la cariera de profesor.

Prima dată a vrut să fie învățătoare, apoi profesor de matematică, sau profesoară de română. Însă, în gimnaziu, în clasa a VI-a s-a întâlnit cu Limba Engleză. Când și-a auzit profesoara, pe Constanța Cozea, vorbind în limba engleză, și-a dat seama ce traseu vrea să urmeze în viață.

Elevii din bancile școlii care au devenit adulți

Limba engleză este una de circulație internațională. În 25 de ani sute de elevi au trecut prin băncile școlii și au învățat engleza alături de Adina Oargă. Mulți dintre ei sunt acum adulți și lucrează în companii, firme, în țară sau în străinătate, iar limba de bază este cea pe care au învățat-o de la profesoara lor din gimnaziu.

Crezul profesorului: A Teacher”s Prayer

În încheierea interviului video Adina Oargă a decis să își transmită gândurile pentru elevi, profesori și părinți, printr-o poezie care caracterizează profesorul de engleză: A Teacher”s Prayer.

Vă invităm să o ascultați pe Adina Oargă, profesoară de limba engleză în cadrul școlii ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia, în interviul de mai sus. O poveste de viață despre profesori, elevi și dedicație.

