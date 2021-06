VIDEO: Amenajarea zonei lacului Chereteu din Blaj. Proiect inedit pentru un cinematograf de vară și un pavilion subacvatic

Campioanele Gabriela Szabo, Simona Amânar Tabără și europarlamentarul Rareș Bogdan au participat sâmbătă la evenimentele organizate de primăria Abrud, sub sigla BIOS ABRUD, un eveniment care cuprinde o serie de activități culturale, sportive și educative, pentru copiii și tinerii din zonă.

”După un an complicat pentru sport, după un an în care nu au avut loc competiții sportive, multiplele campioane naționale și mondiale Gabriela Szabo și Simona Amânar Tabără au onorat sportul de masă, invitându-i pe cei mici la cros, în cadrul evenimentului BIOS ABRUD.

Fără doar şi poate, baza sportului de performanţă este sportul de masă, iar când spunem sport de masă ne referim şi la sportul şcolar, cluburile sportive şcolare, liceele cu program sportiv, şi de ce nu, la toate celelalte cluburi private apărute, mai nou, în mai toate oraşele şi chiar în toate comunele din România.

Îi invităm pe cei mici să facă sport, pentru că MENS SANA IN CORPORE SANO și, de fapt, antrenand corpul, antrenam și mintea” au postat reprezentanții primăriei, pe contul de Facebook al instituției.

Pe parcursul zilei, în oraș a avut loc și o demonstrație de karate. La evenimente a participat și europarlamentarul Rareș Bogdan.

”Eu am copilărit la Ocna Mureș și vacanțele de vară mi le-am petrecut la Gârda, a doi pași de dumneavoastră, am ânvățat să schiez la Arieșeni și sper să nu audă nevasta mea, dar prima fată am sărutat-o tot aici la Arieșeni” a spus Rareș Bogdan.

Duminică, programul cuprinde o demonstrație de Off Road și o serie de ateliere creative pentru copii (improvizație, mânuire de păpuși) și un maraton de vaccinare.

Programul evenimentului continuă și luni cu un atelier de robotică.